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вторник, 13 июля 2021 18:27

Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
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Фото: ukrinform.ua

Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. За это проголосовали 184 депутата.

После голосования лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко радовалась, подымала руки и хлопала в зале. Она призывала не голосовать. Также кричал не голосовать нардеп от "СН" Максим Бужанский.

"За" законопроект проголосовали 152 депутата от "Слуги народа", 7 - "Европейская солидарность", 18 - "Голос", 7 - группа "Партия" За будущее ". Ноль голосов "За" - ОПЗЖ, "Батькивщина", группа "Доверие".

Когда спикер Дмитрий Разумков предложил направить законопроект в Комитет для подготовки на повторное первое чтение, то решение не приняли из-за нехватки голосов. Потом документ отправили на доработку. Он имеет целью легализацию медицинского каннабиса.

Предлагается возможность пациентам приобретать и хранить лекарственные конопли для применения в соответствии с выданным врачом рецептом.

Использование каннабиса в медицинских целях разрешено в 56 странах. В частности, в странах ЕС: Польше, Чехии, Германии, Испании, Нидерландах, Италии, Франции, Португалии, Греции, Австрии, Дании, Бельгии. Также в Израиле, Великобритании, Норвегии, США и Канаде.

"Я хочу вам показать баночку, в которой когда-то был медицинский каннабис. Это выглядит так, а не как сигареты или самокрутки. Масло, которое заливается в баночку и дается в частности маленьким детям, для того, чтобы они могли нормально жить. Ее мне дала мама Софийки с эпилепсией, которой четыре года. Мама Софийки сегодня контрабандистка, потому что она не может легально купить лекарства своему ребенку.

Таких больных, как Софийка, более двух миллионов. Это наши ветераны, которые имеют ПТСР", - сказала перед голосованием депутат от "Голос" Ольга Стефанишина.

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Во вторник возле Верховной Рады состоялась акция "Остановите наша боль: сейчас у нас есть только "Потерпин" в поддержку законопроекта, сообщал "Укрінформ"

Под парламентом митинговали больные, которым необходимо принимать медицинский каннабис для облегчения боли, неравнодушные прохожие.

Люди держали плакаты "Медканнабис - лекарство", "Голосуйте 5596", "Мне надо медканабис, а не "потерпин", "Сколько еще терпеть".

Стоимость лекарств на основе медицинского каннабиса составит $10-12. Сегодня на черном рынке пациенты вынуждены покупать такие препараты по $100-200, по словам председателя Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого.

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