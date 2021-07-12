Радуцкий спрогнозировал стоимость лекарств с каннабиса

Лекарства из каннабиса будут выписывать по электронному рецепту за подписью врача. Фото: 4twenty.com.ua

Стоимость лекарств на основе медицинского каннабиса составит 10-12 долларов.

"Сегодня на черном рынке пациенты вынуждены покупать такие препараты по 100-200 долларов ... Мы общались со специалистами из Канады, они посчитали себестоимость в Украине и говорят, что в украинских аптеках такой препарат будет стоить от 10-12 долларов", - рассказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает Укринформ.

В законопроекте 5596 депутаты убирают медицинский каннабис из перечня наркотических веществ. Такие лекарства буду выписывать только по электронному рецепту с подписью врача, сообщил Радуцкий.

"У нас каждый пациент зарегистрирован в системе e-health и контролирующие органы всегда имеют доступ к ней, чтобы сравнить диагноз пациента, лекарства, которые ему выписаны и лекарства, которые ему отпущены в аптечной сети. Это будет имплементировано в систему e-health", - пояснил депутат.

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Закон о легализации медицинского каннабиса не будет введен на следующий день после подписи президента: "Там очень много вещей, которые надо сделать, чтобы он заработал. Надо создать центральный орган исполнительной власти, который будет вместо отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ при МВД и Гослекслужбе, который занимается контролем за лекарствами. Это будет отдельный орган, который будет контролировать именно оборот каннабиноидов".

"Мы должны ввести систему видеонаблюдения. Под каждый куст. Это, кстати, не новшество, это в мире так. Контролируется видеонаблюдением за каждым кустом, который растет, поэтому продукция, которая из него берется имеет GPS-контроль от начала выращивания до переработки, а потом лекарства, которые из него делаются, имеют контроль", - отметил Радуцкий.

Завтра в 16.00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Об этом попросил спикера Дмитрия Разумкова президент Владимир Зеленский. Будут рассматривать изменения в законодательство по регулированию обращения конопли в медицине, научной и научно-технической деятельности. Ориентировочно 200 народных депутатов от "Слуги народа" готовы поддержать законопроект о легализации медицинского каннабиса, сказал журналистам первый заместитель председателя фракции "СН" в Верховной Раде Александр Корниенко.