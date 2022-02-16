Депутат от ОПЗЖ назвал тероборону бандформированием

На сессии Одесского облсовета депутат от ОПЗЖ Вадим Шкаровский сравнил терроборону с бандформированиями. Фото: oblrada.odessa.gov.ua

На внеочередной сессии Одесского областного совета 15 февраля заместитель председателя облсовета Вадим Шкаровский сравнил созданные подразделения территориальной обороны с бандформированиями.

Депутат "Оппозиционной платформы "За жизнь" заявил, что они будут бегать по городу, сами будут решать "кто им внутренний враг" и "отжимать" собственность, сообщает сайт 048.ua.

"Выступают президент и министр обороны, что нет никакой войны, что это все нагнетание ситуации. Минобороны РФ заявляет, что военные части закончили свои плановые учения. А мы снова создаем какие-то объединения. Мы уже проходили это в 2014-15 годах: они бегали по улицам и отжимали у кого-то бизнес и сами определяли, кто у них внутренний враг, это бандформирования, иначе я их не могу назвать", - сказал Шкаровский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете

Скандальные слова не остались без внимания других депутатов Одесского облсовета. Депутату ответили его коллеги, что "благодаря этому бандформированию мы остановили "русскую весну". Также они призвали проучить Шкаровского за подобные грубые высказывания о защитниках Украины.

Издание отмечает, что в то время в сессионном зале находился начальник СБУ в Одесской области. Он никак не отреагировал на заявление депутата.

В горсовете Одессы во время заседания депутат от "Партии Шария" Илья Фрейман убрал со столов украинские флаги Он заявил, что вероятное нападение России – это фейк и пиар-программа президента Владимира Зеленского.