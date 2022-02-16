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среда, 16 февраля 2022 09:53

Депутат от "Партии Шария" опозорился в горсовете

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Депутат от &quot;Партии Шария&quot; опозорился в горсовете
Фрейман попытался убрать со столов государственные флаги. Фото: Odessa Live

В горсовете Одессы депутат от "Партии Шария" Илья Фрейман убрал со столов украинские флаги.

Он заявил, что вероятное нападение России - это фейк и пиар-программа президента Владимира Зеленского, пишут местные Telegram-каналы.

15 февраля горсовет Одессы собрался на внеочередное заседание по случаю Дня единения. По этому случаю возле каждого депутатского места поставили государственные флажки.

Фрейман устроил скандал и заявил, что "все прогибаются под пиар-программу Зеленского".

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На внеочередной сессии горсовета рассматривалось выделение средств на обеспечение гражданской защиты и территориальной обороны.

Сегодня в Украине – День единения. 16 февраля все телеканалы и радио транслируют общенациональный телемарафон единения #UAразом. Марафон начался исполнением гимна Украины, из дома выступил президент Владимир Зеленский.

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февраля

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