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четверг, 24 июня 2021 15:28

Деолигархизация Зеленского: Ахметов второй по влиянию после президента

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Деолигархизация Зеленского: Ахметов второй по влиянию после президента
Ахметов остается самым влиятельным после президента, как и в прошлом году. Фотоколлаж: "Схеми: корупція в деталях"

Олигарх Ринат Ахметов второй по влиятельности в Украине после президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил журнал НВ.

Издание опубликовало рейтинг самых влиятельных людей.

В первой пятерке самых влиятельных людей, кроме Зеленского и Ахметова:

3. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

4. Первый помощник президента Сергей Шефир;

5. Министр внутренних дел Арсен Аваков.

Далее следуют секретарь СНБО Алексей Данилов и пятый президент Петр Порошенко.

Восьмой - олигарх Виктор Пинчук.

Девятый - Игорь Коломойский.

Ермака и Шефира называют "главными опорами" Зеленского.

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Президент разыгрывает несколько весьма популистских карт, пусть они и полезны для государства: это программа "Большая стройка" по ремонту дорог, санкции против одиозного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, его окружения и группы пророссийских телеканалов, а также начатое им наступление на олигархов, пишет издание.

В то же время глава государства перестраивается на ходу. В вопросе войны Зеленский превратился из "голубя" на умеренного "ястреба".

Также он стал апологетом максимального сближения Украины с НАТО - буквально требует от Альянса Плана действий относительно членства в нем.

А от президента страны-агрессора РФ Путина уже не ждет понимания.

Зеленский все настойчивее хочет наладить личные контакты с нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом, сообщает издание.

2 июня президент внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах. Для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов.

Состояние Ахметова за год выросло почти втрое - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. Олигарх - самым богатый в Украине.

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Дата
24
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