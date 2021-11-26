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пятница, 26 ноября 2021 03:43

Дело "вагнеровцев". ДБР открыло два производства

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Дело &quot;вагнеровцев&quot;. ДБР открыло два производства
В Беларуси задержали 33 боевика "Вагнера". Фото: Главком

Государственное бюро расследований открыло два производства по делу "вагнеровцев".

Об этом сказал исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев в эфире программы "Право на власть".

"Есть по крайней мере два уголовных производства, по которым осуществляется досудебное расследование следователями Государственного бюро расследований по фактам государственной измены и по фактам разглашения государственной тайны", - заявил Сухачев.

Было допрошено более 30 человек, в том числе журналист Юрий Бутусов, назначен ряд судебных экспертиз, которые продолжаются.

Ожидается дополнительная информация от правоохранительных и разведывательных органов Украины.

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29 июля 2020 года в Беларуси силовики сообщили о задержании 33 боевиков неофициальной частной военной компании "Вагнер". Несмотря на запросы Украины об экстрадиции боевиков белорусские власти передали их России.

Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию "вагнеровцев", для чего выманили их в Беларусь. СМИ подозревают, в ближайшем окружении президентаЗеленского есть люди, которые могли "слить" эту информацию противнику. Офис президента, СБУ, Служба внешней разведки и Главное управление разведки Министерства обороны отрицают эту информацию.

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