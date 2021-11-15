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понедельник, 15 ноября 2021 15:08

"Вагнергейт": ВСК не нашла следов срыва спецоперации со стороны Офиса президента

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&quot;Вагнергейт&quot;: ВСК не нашла следов срыва спецоперации со стороны Офиса президента
ВСК рекомендовала ряд мер по улучшению работы украинской разведки. Фото: censor.net

Президент Владимир Зеленский не давал приказа на отмену задержания "вагнеровцев", а руководитель Офиса президента Андрей Ермак не имел полномочий отдать такой приказ.

Утечки информации со стороны Украины не было, считает временная следственная комиссия Верховной Рады, которая рассматривала дело "вагнеровцах", заявила в понедельник председатель ВСК и нардеп от "Слуг народа" Марьяна Безуглая, пишет "Цензор.НЕТ".

"Комиссия пришла к выводу, что меры по задержанию "вагнеровцев" начали планировать летом 2020-го, поэтому пятый президент Петр Порошенко не мог их санкционировать. В то же время с 2018 года украинские спецслужбы проводили разведывательные мероприятия в отношении членов российских частных военных компаний, в частности ЧВК "Вагнер" и "Мар", которые воевали и совершали преступления на Востоке Украины", - сказала она.

Документацию по задержанию "вагнеровцев" начали готовить только после их задержания в Минске. В связи с этим ВСК рекомендует ряд мер по улучшению работы украинской разведки.

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29 июля 2020 года в Беларуси силовики сообщили о задержании 33 боевиков неофициальной частной военной компании "Вагнер". Несмотря на запросы Украины об экстрадиции боевиков белорусские власти передали их России.

Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию "вагнеровцев", для чего выманили их в Беларусь. СМИ подозревают, в ближайшем окружении президентаЗеленского есть люди, которые могли "слить" эту информацию противнику. Офис президента, СБУ, Служба внешней разведки и Главное управление разведки Министерства обороны отрицают эту информацию.

Сначала в Офисе президента отрицали, что спецоперация была. Затем Зеленский признал факт проведения спецоперации по захвату российских наемников из ЧВК "Вагнера", однако назвал ее "идеей других стран". У Зеленского просили британскую разведку МИ-6 остановить выход фильма о "вагнеровцах". В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что ни одного документа о сорванной спецоперации в отношении "вагнеровцев" в СНБО нет.

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