Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП

Реализация операции провалилась из-за измены - Бурба. Фото: Reuters

Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

Так, ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора больше года назад начали операцию по розыску и задержанию террористов. Об этом сообщили собеседники "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны и в СБУ, пишет журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Как отмечается, в состав группы, которую должны были схватить, входили люди, вероятно причастные к сбиванию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

"В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают "работодателю" уровень "квалификации". Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты. Группа состояла из 33 человек, среди них были 28 боевиков, которых должны были задержать. 9 из них были гражданами Украины, 11 значились в базе "Миротворца". Не все наемники служили в известной группе Вагнера. По плану, 24 июля группу должны были привезти из Москвы в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси. 25 июля группа должна была вылететь в Турцию рейсом Минск - Стамбул. По замыслу, во время этого перелета самолет должен был экстренно сесть в одном из украинских аэропортов, поскольку одному из пассажиров якобы стало бы плохо. Эту роль должен был исполнять агент СБУ. Под видом медработников в самолет зашла бы группа спецназа и задержала "вагнеровцев", - говорится в сообщении.

Однако реализовать данный план не получилось.

"24 июля заместитель председателя Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. На докладе присутствовали президент Владимир Зеленский, председатель Офиса Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО, председатель комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко. После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию. Он сослался на переговоры с помощником президента России Владимиром Путиным и то, что операция могла бы сорвать обмен пленными, который готовился в то время и начало перемирия. Операцию отложили на несколько дней. Хотя руководители спецслужб говорили, что боевики уже в пути, зарегистрированы на рейс, остановка операции может привести к провалу. Правоохранители утверждали, что задержание "вагнеровцев" не имеет отношения к Минскому процессу, ведь они находятся в розыске и представляют интерес для правосудия Нидерландов, где рассматривают дело сбивания рейса МН-17. Но президент Зеленский поддержал Ермака и приказал перенести операцию на 30 июля", - говорится в сообщении.

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Украинские разведчики убеждены, что после этого произошел слив информации в Федеральную службу безопасности РФ. В результате которого задержали наемников в Минске и передали их России.

"25 июля 33 члена группы, которые были зарегистрированы на рейс, не явились на него. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета, назначенного на 30 июля. Однако накануне рейса, 29 июля, спецслужбы Беларуси задержали всю группу. Через 2 дня Офис генпрокурора Украины направил в Беларусь просьбу об экстрадиционном аресте задержанных. Ответ Украина не получила", - отмечается в сообщении.

3 августа президент Украины повторно собрал совещание, в ходе которого начальник разведки Бурба заявил, что операция провалена из-за измены. Он требовал проверить всех, кому было известно о сделке. В частности, Ермака, Демченко и Машцова он хотел проверить на полиграфе.

Однако Зеленский не принял никаких решений о проверке, в связи с чем расследование провала не было начато.

После этих событий президент Украины уволил Бурбу и назначил нового начальника ГУР. Баранецкий ушел в бессрочный отпуск.

"Зеленский также проводил переговоры с Александром Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, о выдаче террористов, по меньшей мере, тех 9, которые являются гражданами Украины. В то же время президент России Путин тоже договаривался с Лукашенко о выдаче всей группы в Россию", - сказано в сообщении.

14 августа Беларусь заявила, что всех задержанных передали в Россию.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.

В офисе президента Украины заявили, что с сожалением воспринимают решение Беларуси выдать России задержанных боевиков "Вагнера". В Офисе генпрокурора Украины сказали, что не получали официального ответа белорусской стороны о выдаче задержанных "вагнеровцев" России. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал возвращение белорусскими властями боевиков в Россию недружественным шагом по отношению к Украине, что негативно может обозначиться на отношениях 2 государств. Президент Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.