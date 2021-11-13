Bellingcat выпустит расследование о задержании "вагнеровцев" в Беларуси

Кадр из видеохроники ареста боевиков ЧВК "Вагнера" под Минском. Фото: Белорусское телевидение

Международная группа расследователей Bellingcat обнародует свое расследование по задержанию в июле 2020 года под белорусским Минском группы из более 30 россиян, причастных к так называемой "частной военной компании Вагнера".

Об этом расследователи сообщили в Twitter.

"В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет о "вагнергейте", в котором будут представлены детали того, что привело к аресту 33 вероятных российских наемников в Беларуси в июле 2020 года", – говорится в сообщении.

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29 июля белорусские правоохранители задержали 33 "вагнеровца" в санатории под Минском. 14 августа стало известно, что их выдали Москве. В СМИ сообщалось, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офису президента. Президент Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев".