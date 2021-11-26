"Чтобы был комфортный разговор" - представитель Зеленского объяснил список приглашенных на марафон СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Водитель фуры, раздавившей легковушку с пассажирами, был пьян
Водитель фуры, раздавившей легковушку с пассажирами, был пьян
Просмотров: 666
"Люди сходят с ума. Хлеб – это все, а его нет". Джерри Берман описал геноцид украинцев
"Люди сходят с ума. Хлеб – это все, а его нет". Джерри Берман описал геноцид украинцев
Просмотров: 441
"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк
"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк
Просмотров: 1107
Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения
Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения
Просмотров: 2997
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
Просмотров: 594
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
Просмотров: 1521
"Проклинают всех!" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
"Проклинают всех!" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
Просмотров: 1692
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
1 Просмотров: 612
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
3 Просмотров: 8991
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
1 Просмотров: 2421
Фото
Все фото
15
4
3
8
105
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи
Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Видео
Все видео
"Когда вы перестанете лазить?" - охранник Зеленского журналисту
"Когда вы перестанете лазить?" - охранник Зеленского журналисту
Разведчикам, ловившим российских боевиков, аннулировали загранпаспорта. Они говорят о давлении власти
Разведчикам, ловившим российских боевиков, аннулировали загранпаспорта. Они говорят о давлении власти
"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк
"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
Вертолетами ГСЧС в Карпаты на госдачу - как Зеленский и ОП "оттягивались" на 50-летии Ермака
Вертолетами ГСЧС в Карпаты на госдачу - как Зеленский и ОП "оттягивались" на 50-летии Ермака
Интервью
1/5
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 1989
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3537
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4788
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1530
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1179
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 ноября 2021
Просмотров: 225
Хай так і буде
Колись давно, в дитинстві й ранній юності, було на світі кілька хлопців, на яких я хотів бути схожим і дивився на них із печальним завмиранням серця, ...
пятница, 26 ноября 2021 10:49

"Чтобы был комфортный разговор" - представитель Зеленского объяснил список приглашенных на марафон СМИ

1 Комментировать
&quot;Чтобы был комфортный разговор&quot; - представитель Зеленского объяснил список приглашенных на марафон СМИ
Президент ознакомился со списком СМИ, сказал "Ок", рассказал Никифоров. Фото: "Україна 24"

Список из 32 СМИ сформировали для разговора с президентом Владимиром Зеленским, чтобы было комфортно.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров журналистам возле "Creative State Arsenal", где должно проходить мероприятие, сообщает Gazeta.ua.

"Это коллективное решение пресс-службы, информационного департамента Офиса президента. Президент с ним ознакомился. Сказал "Ок". Почему именно 30? А почему бы и не 30.

Мы просто посчитали, какой формат был бы такой, чтобы с одной стороны мы смогли пригласить как можно больше авторитетных, уважаемых журналистов. А с другой стороны, чтобы все же это был комфортный, качественный, спокойный разговор. С акцентом на качество, а не на количество", - заявил Никифоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами

По словам спикера, Зеленский "любит экспериментировать с форматом".

"У нас был максимально масштабный формат на "Антонове". Был очень длительный – такой, как здесь по соседству марафон на "Киев фуд маркете". Сейчас – такой формат. Следующий будет другой", – сказал Никифоров.

Сегодня президент Зеленский проводит пресс-марафон. Он начнется в 12.00. О пресс-конференции Офис президента сообщил за день до мероприятия. Пригласили 32 СМИ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Чтобы был комфортный разговор" - представитель Зеленского объяснил список приглашенных на марафон СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Джошуа хочет заставить Усика сдаться в реванше

Запретили агитацию против власти

На корабле затонули наследники престола и аристократы

Самое читаемое
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших 1 Просмотров: 47134
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
15
 2 Просмотров: 13842
&quot;У вакцинах чип. Это гибель души&quot;: сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
11
 3 Просмотров: 8991
Погода на Новый год и Рождество: украинцев шокировали прогнозом
Погода на Новый год и Рождество: украинцев шокировали прогнозом Просмотров: 7839
&quot;Сказали: иди в туалет. Ребенок туда и выпал&quot; - мать умоляет о помощи на лечение сына
"Сказали: иди в туалет. Ребенок туда и выпал" - мать умоляет о помощи на лечение сына
 Просмотров: 6453
Политика
"Когда вы перестанете лазить?" - охранник Зеленского журналисту
"Когда вы перестанете лазить?" - охранник Зеленского журналисту
 Просмотров: 153
Разведчикам, ловившим российских боевиков, аннулировали загранпаспорта. Они говорят о давлении власти
Разведчикам, ловившим российских боевиков, аннулировали загранпаспорта. Они говорят о давлении власти
 Просмотров: 540
"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк
"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк
 Просмотров: 1107
Дело "вагнеровцев". ГБР открыло два производства
Дело "вагнеровцев". ГБР открыло два производства Просмотров: 396
Путин хочет сменить власть в Украине - Резников
Путин хочет сменить власть в Украине - Резников Просмотров: 738
Больше всего комментируют
10
Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили
6
Путин лезет туда, где русский язык – Ющенко
4
Журналистка объяснила, почему ОП так быстро отреагировал на гулянку Зеленского в Карпатах
3
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
2
СБУ купила у россиянина "Тойот" на 67 млн грн
Голосов: 9345
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть