"Чтобы был комфортный разговор" - представитель Зеленского объяснил список приглашенных на марафон СМИ

Президент ознакомился со списком СМИ, сказал "Ок", рассказал Никифоров. Фото: "Україна 24"

Список из 32 СМИ сформировали для разговора с президентом Владимиром Зеленским, чтобы было комфортно.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров журналистам возле "Creative State Arsenal", где должно проходить мероприятие, сообщает Gazeta.ua.

"Это коллективное решение пресс-службы, информационного департамента Офиса президента. Президент с ним ознакомился. Сказал "Ок". Почему именно 30? А почему бы и не 30.

Мы просто посчитали, какой формат был бы такой, чтобы с одной стороны мы смогли пригласить как можно больше авторитетных, уважаемых журналистов. А с другой стороны, чтобы все же это был комфортный, качественный, спокойный разговор. С акцентом на качество, а не на количество", - заявил Никифоров.

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По словам спикера, Зеленский "любит экспериментировать с форматом".

"У нас был максимально масштабный формат на "Антонове". Был очень длительный – такой, как здесь по соседству марафон на "Киев фуд маркете". Сейчас – такой формат. Следующий будет другой", – сказал Никифоров.

Сегодня президент Зеленский проводит пресс-марафон. Он начнется в 12.00. О пресс-конференции Офис президента сообщил за день до мероприятия. Пригласили 32 СМИ.