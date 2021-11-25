Зеленский снова собирает марафон

Зеленский уже проводил пресс-марафон в октябре 2019 года. Он длился более 14 часов. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский проведет марафон общения с журналистами.

Об этом сообщил Офис президента.

Марафон пройдет в пятницу, 26 ноября. Его посвятят экватору каденции Зеленского.

Разговор начнется в 12:00.

"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих прессмарафонов, к участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", - заявили в ОП.

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Обещают "содержательный разговор".

"В ходе которой будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса", - сообщили.

По сообщениям СМИ, пресс-марафон пройдет в пиццерии "Автостанция" на Подоле в Киеве. Однако официального подтверждения этого пока нет.

Мероприятие будет длится три часа.

16 октября 2019 г. президент Зеленский проводил пресс-марафон. Мероприятие проходило в "Киев фудмаркет" и длилось более 14 часов.