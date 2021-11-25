Зеленский снова собирает марафон

 
Ексклюзивы
1/5
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
Просмотров: 423
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
Просмотров: 693
"Проклинают всех! Бурчат, кричат ​​и ругаются" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
"Проклинают всех! Бурчат, кричат ​​и ругаются" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
Просмотров: 1215
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
1 Просмотров: 576
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
3 Просмотров: 5445
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
1 Просмотров: 2313
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Просмотров: 1665
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 1089
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
4 Просмотров: 8784
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 3834
Фото
Все фото
12
4
3
8
105
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи
Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Видео
Все видео
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
Вертолетами ГСЧС в Карпаты на госдачу - как Зеленский и ОП "оттягивались" на 50-летии Ермака
Вертолетами ГСЧС в Карпаты на госдачу - как Зеленский и ОП "оттягивались" на 50-летии Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Он же его не бил" - в "Слуге народа" не будут наказывать Тищенко за нападение на Лероса
"Он же его не бил" - в "Слуге народа" не будут наказывать Тищенко за нападение на Лероса
Интервью
1/5
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 1125
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3375
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4761
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1512
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1179
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 ноября 2021
Просмотров: 9
Хай так і буде
Колись давно, в дитинстві й ранній юності, було на світі кілька хлопців, на яких я хотів бути схожим і дивився на них із печальним завмиранням серця, ...
четверг, 25 ноября 2021 17:00

Зеленский снова собирает марафон

  Комментировать
Зеленский снова собирает марафон
Зеленский уже проводил пресс-марафон в октябре 2019 года. Он длился более 14 часов. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский проведет марафон общения с журналистами.

Об этом сообщил Офис президента.

Марафон пройдет в пятницу, 26 ноября. Его посвятят экватору каденции Зеленского.

Разговор начнется в 12:00.

"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих прессмарафонов, к участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", - заявили в ОП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака

Обещают "содержательный разговор".

"В ходе которой будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса", - сообщили.

По сообщениям СМИ, пресс-марафон пройдет в пиццерии "Автостанция" на Подоле в Киеве. Однако официального подтверждения этого пока нет.

Мероприятие будет длится три часа.

16 октября 2019 г. президент Зеленский проводил пресс-марафон. Мероприятие проходило в "Киев фудмаркет" и длилось более 14 часов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский снова собирает марафон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

В Украине вынесли 921 приговор за домашнее насилие. В позапрошлом году было вчетверо меньше

Застрелили украинского художника

Нашли первый скелет женщины-австралопитека

Самое читаемое
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших 1 Просмотров: 42391
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 12456
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
12
 1 Просмотров: 8865
&quot;Не отходит ни на шаг&quot; – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
 4 Просмотров: 8784
Турки сбили российский военный самолет
Турки сбили российский военный самолет
 Просмотров: 8433
Политика
После серии "минирований" на Закарпатье избрали председателя облсовета
После серии "минирований" на Закарпатье избрали председателя облсовета Просмотров: 153
Романенко о планах власти: Офис президента ломает зубы о Кличко
Романенко о планах власти: Офис президента ломает зубы о Кличко Просмотров: 252
Зарплаты от 40 тыс. грн. Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности
Зарплаты от 40 тыс. грн. Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности Просмотров: 324
В Раде хотят создать новый орган
В Раде хотят создать новый орган 2 Просмотров: 225
"Слуга" Вирастюк надел маску героя комиксов
"Слуга" Вирастюк надел маску героя комиксов 2 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
10
Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили
4
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
4
Журналистка объяснила, почему ОП так быстро отреагировал на гулянку Зеленского в Карпатах
3
Путин лезет туда, где русский язык – Ющенко
3
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
Голосов: 9332
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть