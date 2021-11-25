Зеленский снова собирает марафон

Президент Владимир Зеленский проведет марафон общения с журналистами.
Об этом сообщил Офис президента.
Марафон пройдет в пятницу, 26 ноября. Его посвятят экватору каденции Зеленского.
Разговор начнется в 12:00.
"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих прессмарафонов, к участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", - заявили в ОП.
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Обещают "содержательный разговор".
"В ходе которой будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса", - сообщили.
По сообщениям СМИ, пресс-марафон пройдет в пиццерии "Автостанция" на Подоле в Киеве. Однако официального подтверждения этого пока нет.
Мероприятие будет длится три часа.
16 октября 2019 г. президент Зеленский проводил пресс-марафон. Мероприятие проходило в "Киев фудмаркет" и длилось более 14 часов.
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