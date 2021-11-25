Пресс-марафон Зеленского. Обнародовали список приглашенных СМИ

Спикер президента Сергей Никифоров обнародовал перечень медиа, которые пригласили на пресс-марафон 26 ноября.
Об этом Никифоров написал в Facebook.
"Коллеги, очень рад, что пресс-марафон Владимира Зеленского вызвал такой ажиотаж. К сожалению, желающих гораздо больше, чем может вместить наш формат. В отличие от "Антонова" или "Киев фуд маркета" количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора.
В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами", отметил спикер президента.
Весь перечень украинских и международных СМИ, приглашенных на прессмарафон президента:
Liga.net
РБК Украина
24 канал
Свобода слова Савика Шустера
Украинские новости
Интерфакс Украина
Обозреватель
1+1
5 канал
Reuters
Deutsche Welle
ДОМ
УНИАН
Укринформ
ТРК Украина
AFP
Цензор.нет
Bloomberg
Радио Свобода
КП в Украине
Украинская правда
Бабель
СТВ
Фокус
Корреспондент
НВ
Интер
Forbes Украина
ICTV
LB.ua
UA: Перший
BBC
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Президент Владимир Зеленский проведет марафон общения с журналистами в пятницу, 26 ноября.
Разговор начнется в 12:00 и продлится 3 часа.
Локация – коворкинг Creative State Arsenal на метро "Арсенальная", по данным "Бабеля".
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