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вторник, 25 января 2022 12:09

Чехия рассматривает вопрос об отправке в Украину своих солдат

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Чехия рассматривает вопрос об отправке в Украину своих солдат
Прежде всего Чехия планирует направить в Украину вооруженную помощь. Фото: pixabay.com

Чехия не исключает возможности прислать в Украину группу военных в случае полномасштабного вторжения России.

У страны также есть опыт гнета РФ, поэтому не оставит Украину один на один с российской агрессией, заявила министр обороны страны Яна Чернохова, передает Nezávislý Deník.

"Если нас попросят прислать чешских солдат в Украину - мы готовы это рассмотреть. У нас есть желание помочь. Украина - наш партнер. Партнер НАТО и партнер Чешской Республики. У нас общая история, обе страны были под советским господством. Украина заслуживает самостоятельно решать собственную судьбу", - сказала она в ответ на вопрос, планирует ли Чехия присылать в Украину "символический контингент вроде канадского".

Прежде всего Чехия планирует прислать в Украину вооруженную помощь, а именно снаряды для артиллерии 152 мм.

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7-8 февраля министр иностранных дел Чехии Ян Липовский осуществит визит в Украину со словацкими и австрийскими коллегами, чтобы обсудить с украинским руководством конкретные шаги помощи.

"Если произойдет новый конфликт и Украине надо будет выслать женщин и детей в безопасное место - Чехия должна поспособствовать этому", - добавила Чернохова.

Правительство Чехии также готово предоставить Украине оружие и боеприпасы, однако это следует согласовать со странами Вышеградской четверки, куда также входят Польша, Словакия и Венгрия.

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