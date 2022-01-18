Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ

Спецназ Канады прибыл в Украину. Фото: special-ops.org

Канада направила в Украину группу силовиков элитного подразделения вооруженных сил Канадского полка специальных операций (CSOR).

Об этом сообщает Global News со ссылкой на собеседников в правительстве.

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Присутствие в Украине канадских спецназовцев – это попытка НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить пути помощи украинскому правительству.

Подразделение также получило задачу помочь разработать план эвакуации канадских дипломатов в случае полномасштабного вторжения России.

Официально эту информацию телеканалу не подтвердили ни в Минобороны, ни в правительстве Канады.

По словам пресс-секретаря полка Эмбер Бино, вышеупомянутый канадский спецназ работает в Украине еще с 2020 года. Он специализируется на тренировках, а также на проверке инструкторов и военного руководства.

В то же время, источники сообщили Global News, что цель последнего контингента спецназа, который отбыл в Украину примерно 9 января, не тренировки.

Ранее сообщалось, что правительство Канады рассматривает возможность ужесточения своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе.