Бутусов извинился за ссору с Зеленским, однако есть несколько "но"

Журналист Юрий Бутусов попросил прощения украинцев за словесную перепалку с президентом Владимиром Зеленским на пресс-марафоне 26 ноября.
Об этом Бутусов написал в Facebook в пятницу.
"Я приношу глубокие извинения перед гражданами Украины за свои эмоции на пресс-конференции и проявление неуважения к президенту Украины, которого избрали украинские граждане. А также за то, что ограничил возможности своих коллег задать вопросы.
Извиняюсь только за эмоции и только перед гражданами и коллегами, но смысл моих слов был правильный, и я ни от одного слова не отказываюсь. Я говорил про Зеленского правду и про его окружение правду. И скажу о действиях президента ещё больше", - заявил журналист.
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Бутусов объяснил, что его возмущение спровоцировали оскорбления Зелеского в его сторону.
"Зеленский заявил, что я первым опубликовал видео удара Байрактара 26 октября и якобы вследствие этого погибли украинские воины. Меня до глубины души оскорбило такое обвинение", - написал журналист.
Заявил, что "заставит Зеленского отвечать за ложь в суде и заплатить моральный ущерб, который пойдёт на помощь нашим воинам".
Также заявил, что по прежнему уверен, что провал спецоперации с задержания российских боевиков-"вагнеровцев" "связан с российской агентурой в Офисе президента, которая там сохраняется".
Кроме того, Бутусов будет судиться с Государственным бюро расследований касательно дела, которое было открыто за его видео выстрела из пушки.
26 ноября на пресс-марафоне президент Зеленский поругался с Бутусовым и обвинил его в смерти людей на Донбассе. Журналист назвал Зеленского лжецом.
Через два дня ДБР начало производство касательно законности действий Бутусова на видео, где он стреляет из гаубицы и говорит: "По российским оккупантам огонь".
1 декабря журналист заявил, что будет подавать в суд на президента.
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