Юрий Бутусов. Фото: скриншот с видео "4 канал"

Журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Владимир Зеленский обижал его и говорил неправду, отвечая на вопросы во время пресс-марафона. В этой связи Бутусов подает иск против Зеленского.

Об этом журналист сказал со сцены на акции протеста "Защити Украину - останови переворот" 1 декабря, передает Gazeta.ua.

"Это не я пришел в гости к господину Зеленскому. Меня официально пригласила пресс-служба главы государства. И когда я, как журналист, пришел на эту пресс-конференцию и задал вопрос, привел все доказательства и факты, - в ответ услышал неправду и такие лживые обвинения."

Я вам гарантирую: если в Украине есть правосудие, а я надеюсь, что у нас достаточно мощное гражданское общество, чтобы это правосудие контролировать, я сделаю все, чтобы лжеца на такой высокой должности приобщить к гражданской ответственности и извиниться перед всем народом за свою ложь", - сказал Бутусов.

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Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналиста Юрия Бутусова, почему при его каденции был сорван ряд спецопераций наших разведчиков и причастен ли к этому руководитель комитета по разведке Руслан Демченко. В результате между президентом и журналистом произошла словесная перепалка.