Бронированные "Козаки", танки и "Друга Ріка" - в Харькове поздравляли украинских воинов

Фото: president.gov.ua

В понедельник, 6 декабря, в Харькове состоялись торжества по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины.

В мероприятии, которое проходило на площади Свободы, принял участие президент Владимир Зеленский.

Одновременно основные торжества проходили в Киеве, Львове, Краматорске, Одессе и военном городке Озерное в Житомирской области. Видео можно просмотреть ЗДЕСЬ.

Собравшиеся почтили минутой молчания память всех погибших защитников Украины. Воины почетного караула салютовали из личного оружия шесть раз.

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В Харькове армейцам передали сертификаты на бронированные автомобили "Козак-2М1", танки Т-64, бронетранспортеры БТР-4.

В Озерном передали сертификат на модернизированный самолет Су-27 с повышенными боевыми характеристиками, учебно-боевой самолет L-39, вертолет Ми-8 и дооборудованный по стандартам НАТО военно-транспортный самолет Ан-26.

В Краматорске командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк передал военным сертификаты на 34 авто "Казак-2М1".

В Киеве передали сертификаты на 13 легкобронированных автомобилей Hammer, предоставленных США. Еще 15 сертификатов на такие автомобили передали во Львове.

В Одессе состоялась церемония включения в состав Военно-Морских сил патрульных катеров "Айленд" и передача сертификатов на катера этого типа и авто Hammer.

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