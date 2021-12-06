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понедельник, 06 декабря 2021 18:33

Украина празднует 30 лет Вооруженных сил - видео торжеств

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Украина празднует 30 лет Вооруженных сил - видео торжеств
Президент Владимир Зелеский приехал в Харьков.

6 декабря Вооруженные силы Украины празднуют 30-ю годовщину создания.

Одновременно в Киеве, Харькове, Львове, Краматорске, Одессе и военном городке Озерное в Житомирской области состоялись основные торжества с участием президента, руководства Министерства обороны и ВСУ, сообщает Gazeta.ua.

Президент Владимир Зеленский приехал в Харьков. Его встретили военные. Состоялось торжественное поднятие государственного флага.

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В понедельник президент побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения операции Объединенных сил.

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Дата
06
декабря

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