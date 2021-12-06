Украина празднует 30 лет Вооруженных сил - видео торжеств

6 декабря Вооруженные силы Украины празднуют 30-ю годовщину создания.
Одновременно в Киеве, Харькове, Львове, Краматорске, Одессе и военном городке Озерное в Житомирской области состоялись основные торжества с участием президента, руководства Министерства обороны и ВСУ, сообщает Gazeta.ua.
Президент Владимир Зеленский приехал в Харьков. Его встретили военные. Состоялось торжественное поднятие государственного флага.
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В понедельник президент побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения операции Объединенных сил.
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