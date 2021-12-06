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понедельник, 06 декабря 2021 10:20

Вооруженные силы Украины празднуют 30 лет

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Вооруженные силы Украины празднуют 30 лет
На фото – 73 морской центр Сил специальных операций.

Сегодня, 6 декабря, Вооруженные силы Украины отмечают 30 лет.

В этот день в 1991 году Верховная Рада приняла закон "О вооруженных силах Украины".

"Четверть своей новейшей истории наши воины с оружием в руках, рискуя жизнью, ежедневно защищают нашу родину от российского агрессора.

Именно наши Вооруженные силы с 2014 года стали опорой государственности и основным фактором национальной безопасности.

Сегодня украинцы полагаются на свою армию больше, чем на другие общественные институты.

Вооруженные силы пользуются наибольшим доверием граждан. Это свидетельство уважения украинского народа к своим воинам, которые и сегодня в реальной боевой обстановке достойно продолжают славные традиции предыдущих поколений защитников и защитниц Украины.

Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!", - сообщает Министерство обороны.

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В 18:00 одновременно в Киеве (Михайловская площадь), Харькове (площадь Свободы), Львове (площадь перед памятником Тарасу Шевченко), Краматорску (площадь Мира) и Одессе (Морской вокзал) состоятся основные торжества по случаю 30-летия ВСУ с участием президента Владимира Зеленского, руководства Министерства обороны и Вооруженных сил, сообщил Генеральный штаб.

"Сегодня Вооруженные силы Украины - одна из ведущих армий мира, потому что мы восьмой год воюем. Боевой опыт и отважность украинских воинов также высоко ценятся нашими партнерами. И наше будущее - в НАТО", - сказал главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный.

В соцсетях продолжается челлендж "30 дней благодарности", который запустил главнокомандующий ВСУ.

"Враг нам показал, зачем нужна армия. И что бывает, когда о ней не заботишься. Модернизация армии – это защита права на собственное государство и права выбирать будущее для потомков.

Искренне благодарю вас за добросовестное исполнение своих обязанностей, патриотизм и самоотверженность.

Я лично буду прилагать все усилия, чтобы украинское войско постоянно развивалось, наращивало способности, достойно выполняло свою почетную миссию", - заявил министр обороны Алексей Резников.

Украинских воинов поздравляют артисты, общественно-политические деятели.

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Дата
06
декабря

Нашли бесценный бюст царицы

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