Больше всего взяточников наловили среди полиции - статистика ГБР

За восемь месяцев этого года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в совершении коррупционных уголовных преступлений 482 лицам. Статистика ведомство опубликовало в среду.

Из них по статье о взяточничестве - касательно 282 человек. В частности о подозрении сообщили:

108 полицейским;

27 пограничникам;

20 налоговикам;

19 таможенникам;

15 военнослужащим;

11 работникам Государственной уголовно-исполнительной службы;

10 работникам Государственной лесной охраны;

Восьми прокурорам, четырем работникам ДСНС, трем Госрыбагентства, двум Государственной миграционной службы и Национальной гвардии, одному работнику СБУ.

С начала года в суд направили обвинительные акты касательно 429 человек, из них 232 обвиняют по статье о получении взятки.

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Задокументировали получение взяток должностными лицами на общую сумму 20,8 млн грн. Самая большая общая сумма взяток в Киеве - 8,8 млн грн, в Харьковской области - 1,8 млн, Киевской области - 1,7 млн, Одесской - 1,4 млн, Тернопольской - 1,1 млн.

Общий размер убытков - 167 млн грн. Арестовали имущества на 365 млн.

16 июля Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел. Ранее уволила с этой должности Арсена Авакова.