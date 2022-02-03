Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине

Александр Трухин избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Фото: Facebook-страница

Пользователь YouTube Владимир Завгородний, ранее исполнивший рэп о пятом президенте, народном депутате Петре Порошенко, создал песню о нардепе от "Слуги народа" Александре Трухине.

Завгородний опубликовал видео.

Песню назвал "Я уйду тихонько в лес".

"Наша встреча - лишь минута на пути,

Дай же мне в лес тихонечко уйти.

Принеси сумку мне поскорей,

Что полна конфет и шоколадок для детей.

Там в лесу я тебя буду ждать,

Нас никто в лесу не сможет отыскать,

И в лесу будем вместе жить с тобой

Ты и я, вместе с корабельною сосной.

Мы встретились с тобой нелепо и случайно,

Я тебя уговаривал поверить мне отчаянно.

Мы стоим с тобой на оживлённой автотрассе,

Но сейчас тебе покажется, как будто мы в сберкассе.

У меня в багажнике есть сумка с чудесами.

Сейчас тебя бабло накроет как цунами.

Ты только знай: я спал на сиденьи пассажирском,

Сейчас вам позвонит и подтвердит все Монастырский", - зачитал.

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"Все еще жду рэп-батла между Монастырским и Сухачевым (ДБР) на тему: кто же отмазал Трухина. А там может и Зеленский пластинку изменит. Хотя это вряд ли", - прокомментировал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским. На следующий день нардепа исключили из партии "Слуга народа". А Давид Арахамия заявил о созыве внеочередного заседания Верховной Рады. Трухин заявил, что готов сложить депутатский мандат.