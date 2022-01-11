Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду

Пятый президент, народный депутат Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, заявил о возвращении в Украину 17 января. Добавил, что готовится к встрече с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Тем временем в депутатских кругах и социальных сетях сторонники Порошенко готовятся встретить политика.

10 января в эфире программы "Зворотній відлік" на телеканале UA: Перший нардеп от "Європейська солідарність" Николай Княжицкий заявил: "Очевидно, что поклонники Порошенко выйдут его встречать".

"Я езжу сейчас по Украине и всюду люди спрашивают: "Мы едем в Киев, почему вы нас не зовете?". Люди придут, без сомнений", - сказал он.

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В Facebook пользователи пишут, что поедут в Киев "за 1000 грн Зеленского" и будут встречать Порошенко в аэропорту "Жуляны". Также о поездке пишут партийные ячейки "ЕС", публикуют мемы.

В YouTube появился рэп от пользователя с именем Владимир Завгородний. В Facebook указано, что он из Яготина Киевской области. Мужчина по-русски читает рэп о возвращении Порошенко:

"Я принёс благую весть: скоро

Порошенко будет здесь снова

Не страшна зима с её морозами и снегами,

Если Порошенко снова будет с нами"

17 декабря у Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. 10 января ДБР заявило, что не арестовало телеканалы "5 канал" и "Прямий", связанные с Порошенко.