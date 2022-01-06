Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову

Порошенко подозревают в государственной измене. Фото: @petroporoshenko

Пятый президент и народный депутат Петр Порошенко намерен вернуться в Украину 17 января.

Об этом сообщил сайт его партии "Європейська солідарність".

Порошенко заявил, что с 10 по 15 января будет "работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране".

Добавил, что готовится к встрече с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

"17 января, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием", - сообщил.

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Порошенко уехал за границу 17 декабря. После того как представители Государственного бюро расследований пытались вручить ему повестку.

Вернется в Украину на 31-й день после вылета. Порошенко сообщал, что был в Стамбуле и Варшаве.

17 декабря возле Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто. 20 декабря нардепу объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе "ЕС" дело назвали "фарсом". Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда президента Владимира Зеленского пересекла "красные линии". В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте подозреваемому с альтернативой залога в 1 млрд грн.