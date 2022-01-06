Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову

 
Ексклюзивы
1/5
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 3474
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 2565
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 4743
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1233
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10656
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3960
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1089
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4824
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2862
Фото
Все фото
4
6
7
4
8
Боррель посетил Станицу Луганскую на Донбассе
Боррель посетил Станицу Луганскую на Донбассе
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Благодарили мэра и &quot;слугу народа&quot;: в селе торжественно открыли школьный туалет
Благодарили мэра и "слугу народа": в селе торжественно открыли школьный туалет
Народный депутат пошла на учет в военкомат
Народный депутат пошла на учет в военкомат
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
Видео
Все видео
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Интервью
1/5
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 2565
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1971
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3186
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1656
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1305
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
четверг, 06 января 2022 10:28

Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову

  Комментировать
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
Порошенко подозревают в государственной измене. Фото: @petroporoshenko

Пятый президент и народный депутат Петр Порошенко намерен вернуться в Украину 17 января.

Об этом сообщил сайт его партии "Європейська солідарність".

Порошенко заявил, что с 10 по 15 января будет "работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране".

Добавил, что готовится к встрече с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

"17 января, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием", - сообщил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: общество не поддержит Порошенко

Порошенко уехал за границу 17 декабря. После того как представители Государственного бюро расследований пытались вручить ему повестку.

Вернется в Украину на 31-й день после вылета. Порошенко сообщал, что был в Стамбуле и Варшаве.

17 декабря возле Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто.

20 декабря нардепу объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе "ЕС" дело назвали "фарсом".

Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда президента Владимира Зеленского пересекла "красные линии".

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте подозреваемому с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Больной поэт написал самое известное свое стихотворение

Самое читаемое
Коломойский показал, как несется из &quot;Буковеля&quot; от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского 2 Просмотров: 22501
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
8
 1 Просмотров: 18279
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 6 Просмотров: 15030
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
4
 Просмотров: 14823
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь Просмотров: 13644
Политика
Участники диссидентского движения призвали президента остановить дела против Порошенко
Участники диссидентского движения призвали президента остановить дела против Порошенко Просмотров: 108
В Госдепе США пообещали военную помощь Украине в ближайшие дни
В Госдепе США пообещали военную помощь Украине в ближайшие дни Просмотров: 486
Дело Януковича о госизмене вернули в суд первой инстанции
Дело Януковича о госизмене вернули в суд первой инстанции Просмотров: 162
Нацполиции обещают повысить зарплату уже в январе
Нацполиции обещают повысить зарплату уже в январе Просмотров: 360
Боррель посетил Станицу Луганскую на Донбассе
Боррель посетил Станицу Луганскую на Донбассе
4
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
6
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
6
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
3
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
3
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
3
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
Голосов: 1144
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть