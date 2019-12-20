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пятница, 20 декабря 2019 12:58

Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00

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Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
"Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральние заведения должны быть закрыты", - зказав министр

С сегодняшнего дня все игорные заведения в 16 часов прекращают функционирование.

Об этом заявил Министр внутренних дел Арсен Аваков, говорится на сайте МВД.

"Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем - отменить приказ Государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей", - сказал Аваков.

Этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральние заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - добавил министр.

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Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.

Начальник управления Департамента стратегических расследований Владимир Околит рассказал, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 объектов игорного бизнеса. Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 млн. грн.

"Сегодня ночью специалисты ДВР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров отменить электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДВР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес", - отметил Околит.

19 декабря на заседании Верховной Рады депутаты не поддержали легализацию игорного бизнеса. Соответствующий закон отправили на доработку.

20 декабря на внеочередном заседании правительства Кабмин решил ликвидировать игровые автоматы, которые маскируются под лотереи.

"Игорный бизнес под видом лотерей не будет. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений на распространителей лотерей в лицензионных условиях", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

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