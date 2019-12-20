Игровые автоматы запретили: подробности

Заведения с игровыми автоматами не смогут легально работать под видом государственных лотерей. Фото: styler.rbc.ua

20 декабря на внеочередном заседании правительства Кабмин решил ликвидировать игровые автоматы, которые маскируются под лотереи.

"Игорный бизнес под видом лотерей не будет. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений на распространителей лотерей в лицензионных условиях", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

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То есть заведения с игровыми автоматами не смогут легально работать под видом государственных лотерей. То есть не смогут прикрываться договорами-передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей.

Кроме того, Гончарук поручил Нацполиции проверить всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. Государственная фискальная служба должна организовать проверки их лицензий.

В четверг, 19 декабря на заседании Верховной Рады депутаты не поддержали легализацию игорного бизнеса. Соответствующий закон отправили на доработку.