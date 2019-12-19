Рада провалила законопроект о легализации игорного бизнеса

 
Ексклюзивы
1/5
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 405
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1071
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 846
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1098
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1530
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2781
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 540
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2556
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1179
Фото
Все фото
7
4
4
5
5
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
&quot;Единство помогло нам остановить российскую агрессию&quot; - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
"Единство помогло нам остановить российскую агрессию" - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
Под Офисом президента поставили каток
Под Офисом президента поставили каток
Участники акции на Банковой признали &quot;нормандский саммит&quot; успешным и начали разбирать палатки
Участники акции на Банковой признали "нормандский саммит" успешным и начали разбирать палатки
Видео
Все видео
Кива устроил потасовку в Раде. Едва не зацепило Тимошенко
Кива устроил потасовку в Раде. Едва не зацепило Тимошенко
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Билецкий анонсировал новую акцию протеста
Билецкий анонсировал новую акцию протеста
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1098
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 513
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1179
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2673
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11250
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 декабря 2019
Просмотров: 9
Спокуса потрібності
Якось непомітно настали часи, коли дуже поменшало людей, яким ти можеш розказати, припустімо, анекдот про Брежнєва, і той анекдот буде їм смішний. ...
четверг, 19 декабря 2019 17:07

Рада провалила законопроект о легализации игорного бизнеса

  Комментировать
Рада провалила законопроект о легализации игорного бизнеса
Документ передали в комитет на доработку. Фото: slovoproslovo

Парламент отклонил проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Разработанный Кабинетом министров документ поддержали 213 народных депутата при необходимых 226.

Председатель ВР Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение вернуть законопроект в комитет для доработки. Эту инициативу поддержали 243 голосами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев поддерживают легализацию игорного бизнеса – опрос

Документ предусматривает ограничение количества лицензий, игорных заведений и игрового оборудования. Планируют размещать казино только в пятизвездочных гостиницах и сократить количество игровых автоматов.

Допускать к участию в азартных играх будут только лиц старше 18 лет. Игрок обязан будет предъявить паспорт, в интернете - скан-копии документов или электронно-цифровую подпись. За допущение к игре младшего человека организатору грозит штраф в размере более 2 млн грн (500 минимальных зарплат).

С 2009 года в Украине действует закон "О запрете игорного бизнеса в Украине". В правительстве убеждены, что результаты этого запрета привели к тенизации игорного бизнеса.

Президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019-го принять закон о легализации игорного бизнеса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада провалила законопроект о легализации игорного бизнеса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Выбросил плиту, любил азартные игры - как жил гений-переводчик

Кейт Уинслет отказалась сотрудничать с оскароносным режиссером

Украинцы захватили корабль на Черном море

"Нам говорят замечательные речи, а готовят удар в спину"

Николай Лукаш ввел новые слова в украинский язык

Варили пиво и просили здоровья - как украинцы проводили Николая

Подарок к Николаю: Приватбанк перешел в государственную собственность

Немецкий маньяк продавал мясо в рестораны

Самое читаемое
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 25362
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 13032
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 9045
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
 1 Просмотров: 6876
Шовковский рассказал о конфликте с Хачериди
Шовковский рассказал о конфликте с Хачериди Просмотров: 3735
Политика
Названа дата, когда Помпео встретится с Зеленским
Названа дата, когда Помпео встретится с Зеленским
Крещатик перекрыли митинующие
Крещатик перекрыли митинующие Просмотров: 441
Зеленский нагло гасит дух волонтерства - военный капеллан
Зеленский нагло гасит дух волонтерства - военный капеллан
 1 Просмотров: 378
Россия использует Беларусь для уничтожения энергетики Украины - Москаль
Россия использует Беларусь для уничтожения энергетики Украины - Москаль 1 Просмотров: 450
НАБУ должно начать расследование в отношении Геруса из-за импорта э/э из РФ — Ляшко
НАБУ должно начать расследование в отношении Геруса из-за импорта э/э из РФ — Ляшко 1 Просмотров: 81
Больше всего комментируют
11
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
3
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
2
Убийство Шеремета: в полиции опровергли подозрения, что экспертизы не соответствовали действительности
Голосов: 14221
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua