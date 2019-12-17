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вторник, 17 декабря 2019 13:48

Сколько украинцев поддерживают легализацию игорного бизнеса – опрос

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Сколько украинцев поддерживают легализацию игорного бизнеса – опрос
Более половины украинский против легализации игорного бизнеса. Фото: ua-reporter.com

По данным опроса Киевского международного института социологии, 56% украинцев против легализации игорного бизнеса в Украине.

Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного в рамках всеукраинского исследования "Мнения и взгляды населения (Омнибус)" с 1 по 12 декабря 2019 года.

На вопрос "Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса", 56% опрошенных ответили "полностью не поддерживаю". Поддерживают легализации 19% при условии создания специальных игорных зон на территории Украины. Еще 18% опрошенных полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса.

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Вместе с тем, 49,7% заявили, что в условиях запрета игорного бизнеса, все же стоит легализовать деятельность лотерей, а 22,1% выступили за легализацию букмекерских ставок.

52% опрошенных негативно отнеслись к инициативе президента Владимира Зеленского легализовать деятельность игорного бизнеса в Украине, а 35% такую ​​инициативу оценили положительно.

В опросе приняли участие 2043 респондента. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 12%, 1,4% - для показателей близких к 5%. Опрос проводился на всей территории Украины, кроме отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Согласно результатам опроса, проведенного ранее группой "Рейтинг", 58% украинский в коем случае не поддерживают легализацию игорного бизнеса, 38% выступают за полную или частичную легализацию.

По расчетам правительства, поступления в бюджет от легализации игорного бизнеса могут составить 2-2,5 млрд грн в год.

В Верховной Раде готовятся к голосованию за закон об игорном бизнесе.

Об этом в понедельник журналистам рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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