Законопроект об игорном бизнесе извращает идею легализации азартных игр – эксперты

Варианты легализации игорного бизнеса, которые озвучило правительство, только закрепят статус-кво для подпольных игровых залов и букмекерских контор

Предложенные правительством и депутатами фракции "Слуга народа" варианты легализации игорного бизнеса в случае принятия не будут способствовать честной легализации, а всего лишь закрепят статус-кво для подпольных игровых залов и букмекерских контор.

Об этом говорится в аналитическом материале, опубликованном Голос.UA.

Эксперт Украинского института будущего Александр Чебаненко указывает на то, что законопроекты о легализации создают условия для высокорисковых азартных игр, таких как букмекерство и онлайн-ставки. Такие виды игр являются наиболее выгодными для организаторов и наиболее вредными для игроков, поскольку вызывают зависимость.

"Вместо того чтобы ужесточать требования к мониторингу высокорисковых игр, законопроект упрощает систему их мониторинга, не содержит инструментов защиты игроков от мошенничества со стороны букмекеров в соответствии с мировыми беттинговими стандартами, не содержит требований по страхованию выигрышей в букмекерстве", - отмечает Чебаненко.

Адвокат и эксперт лотерейного рынка Игорь Галицкий считает, что авторы законопроектов из фракции "Слуга народа" под видом легализации азартных игр хотят парализовать деятельность лотерей, оставив работать незаконные площадки, прежде всего – интернет-казино.

"Будут введены ограничения распространения игорного бизнеса посредством изменения количества выданных лицензий: на казино - 20 лицензий, букмекерских — 80, на залы игровых автоматов — 160, покерные лицензии — 5, а оператор лотерей должен быть один, хотя сейчас есть три действующие лицензии. То есть – полная свобода букмекерам, монополия – лотереям, чтобы исчезла конкуренция", - говорится в публикации.

Другой эксперт игорного бизнеса Александр Хацкевич убежден, что разработанный Кабмином законопроект не создает никаких ограничений для распространения букмекерства.

"Если мы сейчас посмотрим на улицы, мы можем увидеть, что все букмекерские пункты находятся в тех или иных помещениях лотерей. При принятии закона в той редакции, которая есть, останется 800 букмекерских объектов, которые не имеют никаких ограничений по распространению своей деятельности. Они могут быть размещены в любом месте, нет никакого ограничения по их площади. С какого-то чуда этот законопроект выделяет отдельную отрасль игорного бизнеса и делает ему такие преференции", - комментирует эксперт.

Хацкевич прогнозирует, что следствием принятия законопроекта в действующей редакции станет не легализация игорного бизнеса, а переход значительной его части в тень.

Напомним, что около 60% украинцев не поддерживают идею легализации азартных игр. Согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", за легализацию выступают лишь 11% опрошенных, еще 27% согласны на легализацию при условии, что игры будут проходить в специально ограниченных местах. Наибольшее доверие у респондентов вызывают лотереи, неименьшее - интернет-казино и игровые автоматы.