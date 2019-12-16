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понедельник, 16 декабря 2019 12:46

Казино в 5-звездочных отелях, онлайн-слежение за игроками: назвали "изюминки" законопроекта об игорном бизнесе

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Казино в 5-звездочных отелях, онлайн-слежение за игроками: назвали &quot;изюминки&quot; законопроекта об игорном бизнесе
Ежегодный оборот игорного рынка в Украине - $ 2-3 млрд, а уплачивается налогов на $10 млн.

В Верховной Раде готовятся к голосованию за закон об игорном бизнесе.

Об этом в понедельник журналистам рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Учитывая, что где-то крутится 2-3 миллиарда долларов в год, то можете себе представить, каково сопротивление этого рынка, чтобы его легализовать.

2-3 миллиарда - это оборот рынка. А налоги уплачиваются где-то 10 миллионов долларов в год", - сказал он.

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По словам Арахамии, есть "несколько серых операторов, которые называют себя операторами национальных лотерей".

"А пользуются тем, что фактически в 2013-м прекратились их лицензии. Но есть постановление Кабмина, которое говорит, что с новым законом эти лицензии имеют действующий статус.

Очень много людей раздражает на каждом углу дома нелегальные залы игровых автоматов. Там есть много людей, страдающих лудоманией, наркотической зависимостью. Спутником каждого игрового зала что есть? Ломбард. Люди что-то украли дома, у соседей, бегут в ломбард. Получают средства, идут к игровым автоматам, проигрывают.

Первое, хотим убрать с улиц вообще игровые автоматы. Есть казино для богатых. Их планируется располагать исключительно в 5-звездочных отелях с большим номерным фондом - 200 номеров в Киеве и 150 в регионах. Это более или менее цивилизованная игра. Многие иностранцы прилетают в казино, играют, оставляют свои средства, платят налоги.

Для онлайн-казино делаем лицензии. Люди платят лицензии. На серверах Минфина будет установлено специальное программное обеспечение, которое будет следить за тем, сколько люди тратят в этих онлайн-казино. Сколько выигрывают и проигрывают. И будет взиматься процент с каждого выигрыша", - рассказал Арахамия.

"Сама большая проблема в этих залах игровых автоматов. Что мы решили на сейчас? Мы их убираем в гостиници и отдельные помещения, будем зонировать - не менее тысячи метров от школ, детских садов. Стандарты по вывескам, чтобы они не раздражали", - добавил "слуга народа".

Количество игровых автоматов сократят. Сейчас количество нелегальных автоматов - 160 тыс, говорит Арахамия. Залов - 80 тыс.

"Мы сократим до 40 тысяч", - заявил нардеп.

"Сейчас есть административная ответственность. Мы усиливаем уголовную ответственность. От 3 до 6 лет будет ответственность за создание нелегальных залов. А если это правоохранительные органы, которые вступают в долю, то будет двойная ответственность - до 10 лет", - сказал Арахамия.

Также планируют создать реестр лудоманов.

На этой неделе Верховная Рада проводит последнюю пленарную неделю в 2019 году.

Спикер Дмитрий Разумков заявил, что она "пройдет продуктивно, эффективно".

"И мы пойдем работать в регионы, войдем в новогодние праздники с большим, положительным багажом", - сказал Разумков.

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