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"Участие в борьбе с агрессией России не дает разрешения на убийства в мирной Украине" - Разумков о деле Шеремета

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&quot;Участие в борьбе с агрессией России не дает разрешения на убийства в мирной Украине&quot; - Разумков о деле Шеремета
Разумков говорит, что перед законом должны быть равны все. Фото: УНІАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета перед законом должны быть равны все.

Об этом он сказал на согласительном совете в понедельник.

"Хотел бы поблагодарить представителей правоохранительных ведомств за то, что наконец мы услышали информацию об убийстве Шеремета. Надеюсь, расследование будет идти быстро, беспристрастно.

Хотел бы призвать всех. И представителей парламента и других ведомств, которые, на мой взгляд, занимают не всегда конструктивную позицию. Говоря о том, что защищая родину, люди могут получать индульгенцию за убийства. Так в демократическом государстве быть не может. Перед законом должны быть все равны.

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В независимости от того, человек защищал на фронте, или он занимался какими-то другими делами. Однако даже героям при защите родины не можна давать каких-то преференций перед уголовным законодательством. Особенно я хотел бы отметить, если мы посмотрим те аудио и видео-записи, которые были. Я думаю, что в мирных городах нашего государства такие вещи твориться не могут.

Надеюсь, следствие доработает и мы увидим не только исполнителей, но и заказчиков", - заявил Разумков.

Также он напомнил, что это последняя пленарная неделя этого года.

"Надеюсь, что она пройдет продуктивно, эффективно. И мы пойдем работать в регионы, войдем в новогодние праздники с большим, положительным багажом", - сказал спикер.

12 декабря следователи обнародовали имена 5 подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугар, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, супруги-добровольцы Владислав и Инна Грищенки.За информации следствия, Кузьменко заложила взрывчатку под машину журналиста. Антоненко называют организатором убийства Шеремета.

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