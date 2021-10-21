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четверг, 21 октября 2021 12:25

Арестовичу больше нравится антиукраинской канал Мураева - советник Ермака "пожаловался" на Суспільне

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Арестовичу больше нравится антиукраинской канал Мураева - советник Ермака &quot;пожаловался&quot; на Суспільне
Советник руководителя Офиса президента хвалил канал, который штрафуют за антиукраинскую пропаганду.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что ток-шоу "Зворотній відлік" на "UA: Перший" ниже по уровню, чем эфиры канала бывшего "регионала" Евгения Мураева "Наш".

Об этом сказал в эфире этого канала в прошлую среду.

"Я один раз был у них, ну по сравнению с вашим шоу это...", - сказал Арестович и наклонился взглядом к полу.

"Это неструктурированная передача, набор каких-то вбросов. Мне тогда дали говорить может минуты две за три часа эфира", - заявил о передаче "Зворотній відлік", при этом ведущих "Наш" назвал "профессиональными".

Советник Ермака также заявил, что другой советник руководителя ОП Михаил Подоляк, который "занимается информационной работой", "даже не смог вспомнить, кто такая Мирослава Барчук".

"Мы тоже не знаем эту даму... Они же грантоедское шоу", - сказал ведущий "Наш" Назар Диордица.

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19 октября ведущая программы "Зворотний відлік", журналистка Мирослава Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента. Ток-шоу выходит по понедельникам вечером.

"ОП выдвигает нашей редакции условия и ультиматумы относительно присутствия "слуг" на эфирах", - сообщила.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил о "хайпе".

В июне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Наш" за разжигание вражды и распространение в эфире российской пропаганды.

Также регулятор штрафовал телеканал за трансляцию оскорбительных высказываний в отношении Вооруженных сил Украины.

Штрафовал и за трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.

Телеканал хотят лишить лицензии.

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