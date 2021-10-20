"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук

Зеленский прокомментировал скандал во время поездки в Черкасскую область. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление журналистки, ведущей ток-шоу "Обратный отсчет" на "UA: Перший" Мирославы Барчук о давлении со стороны его Офиса.

Об этом он сказал во время рабочего визита в Черкасскую область, сообщает "Сегодня"

"Я давлю сегодня уже на всех – на олигархов, на бизнес, теперь на Барчук. Если она покажет, что я лично ей что-то говорил или глава Офиса – я обязательно разберусь.

В целом странно выглядит, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства. Могла бы (Барчук) обратиться к нам", - заявил Зеленский.

На реплику журналистов, что "слуги народа" отказались от участия в программе, президент ответил: "Ну отказались и отказались".

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"Не понимаю, причем здесь я и Офис президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков, тем более телеканалу "Суспільне".

Что касается депутатов, они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди. Но если нужно, чтобы я обратился к председателю фракции господину Давиду Арахамии и чтобы он давил на депутатов, они обязательно должны ходить к этой даме (Барчук), то я могу обратиться.

Если скажет, что так можно у них, такие правила, они обязательно, как солдаты, должны к вам приходить. Ну, я сейчас не давил, чтобы вы сюда пришли?", - заявил Зеленский.

Ведущая общественно-политического токшоу "Зворотний відлік" на "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента. Ток-шоу выходит по понедельникам вечером. "ОП выдвигает нашей редакции условия и ультиматумы относительно присутствия "слуг" на эфирах", - сообщила. Ток-шоу выходит по понедельникам вечером.