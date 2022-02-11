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Апелляционный суд огласил решение по делу Порошенко

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Апелляционный суд огласил решение по делу Порошенко
Петр Порошенко в Печерском суде Киева 17 января. Фото: Стас Юрченко, "Ґрати"

Киевский апелляционный суд оставил в силе личное обязательство для пятого президента Петра Порошенко как меру пресечения по делу о государственной измене и содействии терроризму.

Об этом сообщило издание "Ґрати" в Тelegram.

Отмечается, что защита Порошенко и прокуроры решения первой инстанции обжаловали параллельно.

"Прокуроры просили апелляцию избрать более жесткую меру пресечения, поскольку видят риски, что Порошенко может влиять на следствие и попытается скрываться", - пишет издание.

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Адвокаты утверждали, что ходатайство об избрании меры пресечения рассматривал ненадлежащий суд. Потому что Госбюро расследований зарегистрировано в Шевченковском, а не в Печерском районе Киева, а следователь судья Алексей Соколов "не имел соответствующей специализации для его рассмотрения".

Защитники заявили, что Порошенко не намерен укрываться от следствия, поскольку "добровольно вернулся в Украину".

20 декабря прошлого года Петру Порошенко сообщили подозрение в госизмене, а через несколько дней в офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента с возможностью внесения залога в 1 млрд грн. В "Европейской солидарности" обвинения назвали фарсом.

17 января Порошенко после возвращения из заграницы до полуночи выбирали меру пресечения в Печерском райсуде Киева, но в результате судья перенес рассмотрение дела на 19 января.

19 января суд избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Порошенко подозревается в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Его сообщником по этому делу следователи считают пророссийского политика, нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

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