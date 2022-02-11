Апелляционный суд огласил решение по делу Порошенко

Петр Порошенко в Печерском суде Киева 17 января. Фото: Стас Юрченко, "Ґрати"

Киевский апелляционный суд оставил в силе личное обязательство для пятого президента Петра Порошенко как меру пресечения по делу о государственной измене и содействии терроризму.

Об этом сообщило издание "Ґрати" в Тelegram.

Отмечается, что защита Порошенко и прокуроры решения первой инстанции обжаловали параллельно.

"Прокуроры просили апелляцию избрать более жесткую меру пресечения, поскольку видят риски, что Порошенко может влиять на следствие и попытается скрываться", - пишет издание.

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Адвокаты утверждали, что ходатайство об избрании меры пресечения рассматривал ненадлежащий суд. Потому что Госбюро расследований зарегистрировано в Шевченковском, а не в Печерском районе Киева, а следователь судья Алексей Соколов "не имел соответствующей специализации для его рассмотрения".

Защитники заявили, что Порошенко не намерен укрываться от следствия, поскольку "добровольно вернулся в Украину".