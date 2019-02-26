Аннулировали бланки с подписями за импичмент Порошенко

В Раде аннулировали бланки для сбора подписей об импичменте Порошенко. Фото: ВРУ

В Верховной Раде подписано распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов в поддержку импичмента президента Петра Порошенко.

"Первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Украины - управляющий делами Петр Боднар подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов Украины в поддержку инициативы о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента и создания соответствующей специальной временной следственной комиссии, выданных Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины", - сообщает пресс-служба ВРУ.

Основанием для инициирования вопроса об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента и образования специальной временной следственной комиссии является письменное представление об этом, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

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"На основании приведенной нормы Закона, Распоряжением аннулируются выданные 26 февраля 2019 Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины народным депутатам Украины - инициаторам этого вопроса - бланки для сбора подписей народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что фракция "Батькивщины" начинает процедуру импичмента президента Петра Порошенко после расследования журналистов об обогащении его окружения на оборонной сфере.