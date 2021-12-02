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воскресенье, 05 декабря 2021 06:30

"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный

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&quot;Ахметову давно надо дать по рукам&quot; - Бессмертный
Роман Бессмертный: "Треть информации, которая попадает на стол президенту, берут из блогов и сообщений в интернете. Их нужно фильтровать". Фото: Александр Косарев

В Офисе президента должны понимать, что кладут на стол Владимиру Зеленскому. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал политик и дипломат Роман Бессмертный.

"Мы находимся в состоянии войны. Телефонные разговоры спецслужбы прослушивают. Но могут говорить кто угодно и что угодно – думайте, что передаете президенту. Вся система институционально развалена, люди ищут работу и носят бумажки о государственных переворотах. Если бы у президента был только Совет нацбезопасности и обороны, на стол бы не попадал хлам", - отметил он.

Президент заявил, что готовится государственный переворот, и к нему может быть причастен олигарх Ринат Ахметов. Однако Бессмертный в это не верит.

"Ахметов – не голубь мира. Сделал многое, за что давно надо было дать по рукам. Но не будет носиться с темой госпереворота. Он здесь кормится, здесь его бизнес и огромные деньги", – добавил политик.

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По его словам, это могла быть спецоперация.

"Президент панически боится путча. Это будут использовать, дальше будут носить такие бумажки. А проанализировать, дать задание проработать эти вещи – нет. Треть информации, которая попадает на стол президенту, берут из блогов и сообщений в интернете. Их нужно фильтровать. Зеленский неправильно использует информацию и неадекватно реагирует на нее. Говорит о сложной экономической ситуации и заявляет, что Ахметов готовит государственный переворот. Сегодня около 40 процентов госбюджета в его руках. Зеленский вместо того, чтобы заниматься антимонопольной политикой, наносит удар олигарху, чем создает проблему", - подчеркнул Бессмертный.

26 ноября на прессмарафоне Зеленский заявил, что в стране готовится государственный переворот. Также сказал, что в это втягивают Ахметова. После сказанного, СБУ открыла уголовное производство.

Ринат Ахметов – самый богатый бизнесмен в Украине. Его состояние за год выросло почти втрое - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ.

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05
декабря

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