Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза

В декабре истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса. Верховная Рада будет голосовать, чтобы продлить его. Москва постарается заставить Киев внести в закон амнистию боевикам, выборы на своих условиях. Однако власти вряд ли пойдут на такой шаг, считает бывший народный депутат Борислав Береза.

– Россия хочет амнистию боевикам, выборы на своих условиях, – говорит в интервью Gazeta.ua. – Главное, чтобы Донецк и Луганск остались под ее контролем. Хоть и вернут нам территории. Хотят, чтобы все эти люди, которые убивали украинцев и прислуживали Кремлю, оставались у власти. Но чтобы им предоставили возможность стать народными депутатами, депутатами местных советов.

Власти могут пойти на такие уступки?

– Зеленский понимает, что такая реализация запустит процессы уличного сопротивления и уничтожит его власть.

Куму Путина, нардепу из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку изменили меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство. Дело завершится пшиком?

– Медведчук является врагом Украины. Его позиция – это позиция Кремля. Но бороться с ним нужно в правовой плоскости. Не вводить санкции против гражданина Украины. А проводить все процессуальные действия в соответствии с его нарушениями. И после того решение суда должно было показать, виновен ли он. Но заранее поступили так, чтобы судебного процесса не было. Видим, как разваливается дело, потому что им не занимаются. Это имитация. Может быть прямой договорняк Зеленского с Медведчуком, чтобы вывести этих двоих во второй тур предстоящих президентских выборов.

С борьбой с олигархами будет то же самое. Власть ее имитирует.

Может быть прямой договорняк Зеленского с Медведчуком, чтобы вывести этих двоих во второй тур предстоящих президентских выборов

Почему борьбу подменяют имитацией?

– Во фракции "Слуга народа" есть представители всех олигархических групп. Пчелы хотят бороться против меда? Этого не будет. Они слуги олигархов. Голосуют за законопроекты, которые никогда не навредят богатым украинцам. Чтобы с ними бороться должен быть нормальный Антимонопольный комитет, работа правоохранительных и антикоррупционных органов. И главное – политическая воля. Ее нет. Есть громкие заявления. Они качают воздух, а не историю. Постараются покорить олигархов. Чтобы они не критиковали власть через свои СМИ и сотрудничали. Это единственное, что хочет Зеленский.

Власть стремится к повторению сценария России: сотрудничаешь или подвергаешься репрессиям. Гусовский, Березовский и Ходорковский были такими же олигархами, как сейчас наши. Но Путин пожелал, чтобы те ему подчинились и помогали грабить Россию. Те же хотели и грабить и быть независимыми. Чем кончилось? Ходорковский отсидел более 10 лет, Березовский погиб при странных обстоятельствах в Британии, а Гусовский скрылся. Путин избавился от всех. Остальные помогают ему зарабатывать, а он им.

Это Зеленскому может удаться?

– При нем появились свои олигархи. Тот же Максим Ефимов (народный депутат из группы "Довіра" – Gazeta.ua) очень неплохо чувствует себя. Именно в его "Парковом" находится штаб "Слуги народа". Приближенные к нему структуры выигрывают все, что нужно. Эксперты энергетического рынка говорят, что в ближайшее время при приватизации "Центрэнерго" сделают все под Ефимова.

Зеленский пытается оказывать давление на медиа. Чтобы у них была только его точка зрения. Хочет уничтожить любую оппозицию

Зеленский пытается оказывать давление на медиа. Чтобы у них была только его точка зрения. Хочет уничтожить любую оппозицию. Недавний конфликт с "Общественным" это подтверждает (Ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" на общественном телеканале "UA: Перший" Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на журналистов. Мол, Банковая выдвигала требования, при которых спикеры от власти готовы участвовать в программе. Кандидатов на эфиры от "Слуги народа" якобы согласовывали люди советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. -Gazeta.ua). Этот скандал показывает, что Зеленский последовательно и пошагово хочет взять под контроль информационное пространство. На канал Порошенко "Прямой" запрещено ходить "слугам народа". Они мне сами рассказывали.

Автор: Тарас Подолян Борислав Береза был спикером «Правого сектора». Избирался народным депутатом предыдущего созыва. В 2015 году баллотировался в мэры Киева. Вышел во второй тур с Виталием Кличко. Но проиграл ему. Сейчас ведет программу расследований «Засланцы» на 4 канале.

У себя на странице в Facebook вы написали, что Хэллоуин не празднуете, потому что "судя по тому, что происходит в стране, в нем живете". Что ужасает больше всего?

– Государственные институты не работают, имитируют бурную деятельность. Особенно Офис президента. Верховная Рада выполняет только указания Банковой. Это напоминает сумасшедший дом. Без смысла в действиях, без стратегии. Живем в карнавальном извращенном измерении, которое есть в воображении Зеленского и является реальностью нашего времени.

Зачем им власть? Чего хотят добиться? Какие политические взгляды у Зеленского, Арахамии, Гетманцева? Их нет. Кто-то реализует амбиции, кто-то хочет оваций, кто-то денег. Зачем власть, если нет ни плана, ни понимания? Они просто желают управлять.

"Слуга" Клочко стал народным депутатом и у его семьи начался конец эпохи бедности. Депутат Юрченко открыто заявляет, что "хочет свой кусок пирога"

Закон есть для всех, кроме них. "Слуга" Андрей Клочко стал народным депутатом и у его семьи начался конец эпохи бедности. Массово скупали квартиры, машины, хотя у них нет доходов (В расследовании Bihus.info говорилось, что 70-летняя мать "слуги народа" Клочко на протяжении двух лет стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто. Все это стоило около 14,5 млн грн при заплате депутата в 40 тыс. грн – Gazeta.ua).

Депутат Александр Юрченко открыто заявляет, что "хочет свой кусок пирога". Ему Национальное антикоррупционное бюро вручило подозрение (по версии следствия, нардеп Юрченко в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника – его помощника $13 тыс. за внесение предложений в проект Закона "Об управлении отходами" и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа нардепов-членов соответствующего комитета за голосование за представленные им предложения – Gazeta.ua). А уже позже задержали, потому что совершил ДТП пьяный. Это все не государственники, им все равно, что происходит с Украиной. Но так долго не будет. Они забыли, что Украина – не Россия. За все придется рассчитываться. Когда-то Коломойский сказал, что жизнь - как супермаркет, в конце - касса. Для этих ребят "касса" может наступить раньше, чем предполагают.

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Когда это возможно?

- Когда терпение лопнет. Могут быть досрочные парламентские выборы, могут очередные. Упали рейтинги президента, его партии. Дальше будет становиться хуже. Люди разочарованы, обижены, что их обманули. Сейчас власти будут искать варианты, как задержаться – чтобы была президентская республика, или снова вернут мажоритарку. На последних довыборах 31 октября они тестировали скупку голосов, манипуляции, фальсификации. Так, двое "Слуг народа" Козырь и Войцеховский победили в Херсоне и Черкассах. Это хотят сделать по всей Украине.

Власти будут искать варианты, как задержаться - президентская республика, или вернут мажоритарку

Когда люди не могут дождаться справедливости – выходят на майданы. Януковичу было куда бежать – в Ростов. А куда поедут Зеленский, Ермак, Арахамия? В Китай?

Какой может быть плата "на кассе"?

– Говорил с юристами. Они говорят, что кто бы ни пришел после Зеленского, он будет сажать и его, и того, кто рядом с ним. Эти ребята набрались такого количества нарушений от Конституции и до Уголовного кодекса, которых до сих пор не было. Это гарантированно поддержит тех, кто будет заниматься посадкой этих лиц.

За что может сесть Зеленский?

– Это узурпация власти, когда пытался распустить Конституционный суд. Есть решение суда, что превысил свои полномочия. Была попытка получить большую власть. К тому времени Европейский суд по правам человека уже свои решения даст. Увидим множество решений, которые признают нарушением закона. Слив дела "вагнеровцев" может быть признан как госизмена.

Автор: Тарас Подолян Борислав Береза: «Власть стремится к повторению сценария России: сотрудничаешь или подвергаешься репрессиям»

С президентом вы знакомы давно. Каким он был и как его изменила должность?

– Человек не прошел испытание властью. Ему понравилось быть царем. Единолично решать все вопросы. Зеленский считает, что все вокруг предатели, враги. Его фобиями, страхами и комплексами пользуется его окружение.

Зеленский считает, что все вокруг предатели, враги. Его страхами и комплексами пользуется окружение

Кто больше всего?

– Глава его Офиса Андрей Ермак. Он хороший психолог. Разложил Зеленского и удачно им манипулирует. В международной деятельности, в назначениях. Почти всюду.

Какие самые большие проколы власти?

– Первое, привели в Верховную Раду некомпетентный сброд. Подчиняется, но не может ничего продуцировать. Второе, Зеленский провалил внутреннюю и внешнюю политику. Третье, отсутствие стратегии развития страны – решение вопросов от демографического кризиса до энергетического. Далее – коронавирус и проваленная вакцинация. Зеленский уничтожил поддержку Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Отношение к нему там как к человеку, не выполняющему свои обещания и обязанности.

Что смог выполнить из обещанного?

– Приняли закон о добровольцах. За это большое спасибо. Есть некоторые неплохие назначения. Например, послов или в некоторых министерствах. Но это ложка меда в бочке с дерьмом.

Более 71 процента украинцев считают, что Зеленский не туда ведет страну. Таковы данные последних опросов КМИСа. Что украинцы не простят действующей власти?

– Невыполненные обещаня. Все избиратели Зеленского верили, что он действительно изменит жизнь к лучшему. А стало гораздо хуже. Не простит лжи. Он обещал не переезжать на госдачу, а поселился там. Кто-то не простит обещания о 4 тысячах долларов зарплаты учителям. Кто-то – о зарплате по 25 тысяч гривен медикам. Кто-то – обещание мира, которого нет. Обещал посадить коррупционеров, а никто не сидит. Больше всего не прощают тем, в кого больше всего верят.

Однако у Зеленского и сейчас самый большой антирейтинг. Надо иметь такой талант.

Какой эту власть запомнят?

- Скандалы, фрики, факапы, провалы, ухудшение ситуации по всем направлениям. Главное – огромное количество поражений и отсутствие побед на всех фронтах. Какие у нас достижения? Когда я был депутатом, то получили безвиз, отсутствовали задолженности перед военными. Были победы в Парламентской ассамблее Совета Европы. Создали независимые антикоррупционные органы, которые сейчас уничтожены. Видим, что происходит с избранием руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Саботируют и не дают избрать. Свертываются реформы. Сейчас к Украине уменьшился интерес в мире.

Какие безотлагательные проблемы стоят перед властью?

- Борьба с коронавирусом, война, ухудшение на фронте и проблемы с армией. Там огромная коррупция. Количество военных у нас недостаточное. Далее – энергетический кризис на пороге отопительного сезона. Экономический кризис, углубление политического. Уничтожение институтов.

Путин не дружит с реальностью, а хочет ее формировать

Разведка и мировая пресса говорят, что Россия снова стягивает войска к границе с нами. Насколько возможно полномасштабное вторжение? Чего Путин добивается сейчас?

- Голова Путина – как голова безумца. Он не дружит с реальностью, а хочет ее формировать. Команда атаковать может быть, а может и не быть. Могут просто побряцать оружием. Угроза нападения на Украину есть. Большая. Россия рассматривает Украину как свою территорию, на которую претендует НАТО. Не видят нас независимым государством, способным формировать свою внешнюю и внутреннюю политику. Главная проблема при Зеленском – не может предложить формат, при котором Украина имела бы безопасное будущее. У него нет видения. Окружение в этом тоже не компетентно.

Что больше всего поразило в последнее время в действиях власти?

- Есть закон для чужих, а для круга своих – нет. Все, где есть тендеры, строительство, госзакупки – там идут безумные хищения. То ли это форма для армии, то ли колеса и белье для Укрзализныци. Если там есть государство, то пытаются украсть.

Чем отличается коррупция времен Порошенко и сейчас?

– Лучшие западные эксперты говорят, что коррупция увеличилась. Реформы сворачиваются и фактически парализованы правоохранительные органы, антикоррупционные. Сейчас воруют так, как не воровали даже при Януковиче. Откровенно, грубо, как в последний раз.

Поэтому нужно менять власть. Беда не в том, что Арахамия не знает, кто такой Сковорода, Тищенко – сколько стоит сало, а Зеленский – что такое ответственность перед государством. Беда Украины в том, что все они и подавляющее большинство руководивших ею 30 лет не соблюдают принцип "Не бояться, не врать и не воровать".