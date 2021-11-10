"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк

Ряд украинских бизнесменов выступили с инициативой помочь семье 58-летнего Игоря Носова. 26 октября он погиб в ДТП по проспекту Гагарина в Харькове. 16-летний Николай Харьковский ехал на скорости более 100 км/ч на красный свет. Врезался на Infiniti в Chevrolet Aveo Носова. Мужчина погиб на месте. Подросток оправдывался, что плохо сработали тормоза. Вместе с ним пострадали трое его пассажиров – двое 19-летних парней и 16-летняя девушка. Виновник трагедии был арестован на два месяца без права выйти под залог.

Деньги на дело будут давать такие бизнесмены: Юрий Сапронов, Гарик Корогодский, Александр Давтян, Валерий Дема, Владимир Скоробагач, Маси Найем, Игорь Когут, Сергей Хорошайлов и Юрий Губанков.

Представлять в суде семью Носова будет харьковский депутат горсовета, адвокат Игорь Черняк.

– Инициатором такого объединения выступил харьковский бизнесмен Юрий Сапронов, – рассказывает в интервью Gazeta.ua Игорь Черняк. – Эта история вызвала большой резонанс в городе. Не оставила людей безразличными. Сапронов написал пост в Facebook и предложил мне быть адвокатом. Я согласился. Мы связались с семьей погибшего. Параллельно к Сапронову обращались бизнесмены из его круга общения – они тоже захотели присоединиться и помогать.

Почему именно этот случай объединил вас? До сих пор вся страна помнит харьковчанку Зайцеву, из-за которой погибли шесть пешеходов.

- Этот случай из подобных таких историй наиболее показательный. Если бы государство должным образом выполняло свои функции, то этого ДТП можно было бы избежать. Коля Харьковский к этому последовательно шел.

Прострелил щеку, пуля прошила гайморову пазуху

В одном из местных супермаркетов возник конфликт, и он выстрелил в женщину. Нанес травмы средней тяжести – прострелил щеку, пуля прошила гайморову пазуху и раздробила одну из ее стенок. Ей делали хирургические операции, ставили титановую пластину. А ее сыну выстрелил в голову, в тело. Серьезных повреждений тот не получил. Коля Харьковский им сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья. Мне за это ничего не будет, отмажут". Так и вышло. Следствие квалифицировало это максимально легко. Могли по части четвертой статьи о хулиганстве – до семи лет тюрьмы. Или по части второй этой же 122 статьи – нанесение телесных повреждений, соединенных с угрозами семье. Там было бы наказание от 3 до 5 лет. Но суд дал ему самое легкое наказание – условное. В приговоре написал, что Харьковский якобы не опасен для общества и есть минимальный риск совершения им новых правонарушений. Что может исправиться без уголовной ответственности. Орган пробации предоставил соответствующую справку, где сказал, что в принципе к Коле нет вопросов. Адвокаты, очевидно, принесли какие-нибудь справки, положительные характеристики.

Его отмазали от ответственности условным сроком. В другом государстве такое бы не удалось. Если бы и было условное наказание, тогда за ним внимательно следили бы, что делает. Он даже практически не компенсировал ущерб пострадавшей. Суд пошел ему навстречу. От пострадавших было требование о 27 тысячах гривен материального ущерба и 250 тысячах морального. Только титановая пластина стоила 18 тысяч. Судья решила, что это очень много и взыскала 9 тысяч материального и 15 тысяч морального ущерба. А вот на недополученные потерпевшими средства, видимо, купили Коле Infiniti, которая стала орудием убийства.

Будем собирать материалы по предварительному делу. Будем пытаться наказать тех, кто помог тогда отмазать Харьковского

Как родителям удалось тогда это уладить?

– Очевидно, привлекли правоохранительные органы. Не бесплатно. Мы будем сейчас собирать максимум материалов по предварительному делу. Если будет юридическая возможность, будем пытаться наказать виновников, которые помогли тогда отмазать Харьковского.

Представился чужим именем и фамилией. Сообщил, что сидел на заднем сиденье. Якобы в машине был пятый за рулем и он этого человека не знает

В новой истории семья мажора пыталась поступать так же?

- Здесь главные - его действия. Уже зафиксировано в материалах дела, что после ДТП его доставили в больницу вместе с находившимися в машине другими пострадавшими. Но если остальные трое были в тяжелом состоянии, то Коля не особо травмировался. Он представился чужим именем и фамилией. Сообщил, что сидел на заднем сиденье. Якобы в машине был пятый за рулем, и он того человека не знает и не в курсе, кому принадлежит машина. После того пытался скрыться из больницы. Будто ничего не произошло. В больнице взял чужой телефон, позвонил в полицию и под вымышленным именем сообщил, что машину угнали. Так он заработал на еще одну статью – заведомо ложное сообщение о преступлении. Этими действиями хотел избежать ответственности.

До сих пор он не пошел на контакт со следствием. Отказывается давать какие-либо объяснения, показания, признавать вину. Это его право. Пользуется статьей 63 Конституции (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников. – Gazeta.ua).

Дал образцы крови, чтобы выяснить, употреблял ли наркотики?

– Добровольно не предоставляет до сих пор. Даже после решения суда, которое обязало это сделать. В Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови. Отказ от сдачи крови полностью продолжает всю предыдущую историю. Отказ от сотрудничества со следствием. Полный отказ от признания вины и какого-либо раскаяния. Этим Николай Харьковский кардинально отличается от многих других фигурантов подобных резонансных ДТП. Если человек повторно уклоняется от крови, значит, он знает, что на то есть причины. Также это может быть расценено как умышленное невыполнение решения суда. Это еще одна статья для Николая Харьковского.

Какие экспертизы есть и что показывают?

– В моче запрещенных препаратов не обнаружили. Драгер был чист. Остальные экспертизы – технические.

Установили, что за рулем был именно он?

– Это подтверждает комплекс доказательств, имеющихся в материалах. Здесь следствие отработало четко, оперативно их собрав. Версия, будто его там не было, полностью опровергнута.

Автор: Facebook Игоря Черняка Игорь Черняк был членом Харьковского антикоррупционного центра. Занимался там обжалованием повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. В прошлом году баллотировался в мэры Харькова

Сколько денег уже потратили бизнесмены по этому делу?

– Пока никаких существенных затрат не было. Группа местных адвокатов работает бесплатно. Киевские коллеги – так же. Денежные средства могут понадобиться на технические расходы – на экспертизы, для эвакуаторов, оплаты специалистам. Здесь самое важное значение имеет внимание. Все эти люди залог того, что дело будет на виду и на слуху. Что следствие будет происходить должным образом.

На чем будете настаивать в суде?

- В рамках этого уголовного производства по инкриминируемой ему статье Уголовный кодекс не предусматривает наказание несовершеннолетнему более 7 лет. Но есть неотбытый срок по первому уголовному делу. Это будет учитываться судом. Может полностью или частично привлечь неотбытый срок. Еще есть 383 статья – заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

Когда дело может попасть на рассмотрение суда?

- Зависит от тактики защиты. Могут затягивать. Если нет, то в течение двух-трех месяцев досудебное расследование будет завершено. После этого передадут в суд.

На своей странице Facebook вы призываете делиться информацией очевидцев аварии. Что-нибудь новое уже есть?

– Это очень важно. Многие в соцсетях пишут: зачем свидетели, когда все видели, есть камеры видеонаблюдения. Есть принцип уголовного права, что вина личности должна быть доказана без всякого сомнения. Доказательства вины должны быть разноплановые – выводы экспертизы, свидетельские показания, видеоматериалы – все в комплексе должно подтверждать причастность к преступлению. Поэтому показания очевидцев не лишние.

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Как изменилась жизнь вашего города со смертью мэра Геннадия Кернеса, руководившего им 10 лет?

– В целом больших изменений в системе управления городом, специфике принятия решений пока не произошло.

Есть определенное проседание среди исполнительной власти. У Кернеса был специфический жесткий стиль управления, но все указания выполнялись оперативно. Стоило на сессии кому-то поднять вопрос, сразу его решали. Если какая-нибудь проблема, например, с дорожной разметкой, то буквально на следующий день начинали работы. Если кто-то выполнил некачественно, то в этот же день ехали из горсовета проверяли. Если где-то крыша потекла и депутат горсовета обращал на это внимание, была мгновенная реакция Кернеса и его команды. Сейчас дисциплина исполнителей стала меньше.

31 октября в Харькове прошли выборы нового мэра. 1 ноября глава городской территориальной избирательной комиссии объявила Игоря Терехова победителем с результатом 50,66%. Он не смог стать новым Кернесом?

- Возможно, это связано с тем, что до сих пор находился в статусе исполняющего обязанности.

Первая кадровая революция произошла в декабре-январе. Частично эти назначения оказались неэффективными. Терехов назначил нового заместителя Семена Сироту руководить городским жилищно-коммунальным хозяйством. Наделил руководителя одного из департаментов Алексея Калину сверхполномочиями в сфере земельных отношений. На сессии, которая прошла за неделю до октябрьских выборов, уже убрали Сироту. Назначили Виталия Мельника. Также полномочия, которые были у Калины, передали другому заместителю по трансформации города - Сергею Кузьмину. Есть много вопросов к этому человеку. К Харькову никакого отношения не имеет. Возглавляя Государственную архитектурно-строительную инспекцию, не прошел испытательный срок в связи с провалом цифровой трансформации. В кругах харьковского политикума это назначение связывают с Офисом президента. Это "смотрящий". Полномочия у него очень серьезные – вся область земельных отношений, строительства в городе. Не просто так все это произошло перед выборами мэра. Возможно, закрепили какие-то договоренности.

Фактически во всех городских рынках была доля семьи Кернеса

Что произошло с бизнесом Кернеса?

– Подавляющее большинство имущества официально ему не принадлежало. Имел его на несколько миллиардов гривен, по приблизительным оценкам. Было в собственности разных коммерческих структур. Еще до его смерти, два-три года назад, в таких объектах стали возникать и получать корпоративные права родственники Кернеса. Фактически на всех городских рынках была доля его семьи. Во многих объектах фигурировала жена – Оксана Гайсинская. Это рестораны, кафе, офисные центры, большие нежилые помещения, гостиница. Несколько десятков объектов по городу с рыночной стоимостью в десятки миллионов долларов.

Это все осталось в собственности семьи?

- Во многих структурах его родственники обрели право собственности на соответствующие объекты после его смерти. Многие реализовали. Семья начала распродавать активы. Самый показательный – отель "Националь", в котором фактически жил Кернес и из которого руководил городом. Там проводились рабочие совещания, приезжали чиновники. И этот отель вскоре после его смерти был продан – официально сменил владельца, отошел к сети бизнес-группы бывшего народного депутата Анатолия Денисенко.

Удивило появление в списках Блока Кернеса приближенных к Арсену Авакову людей

Как изменилась политическая карта с уходом Кернеса?

– С местным олигархом Александром Ярославским у Кернеса был длительный конфликт. Но незадолго до его смерти помирились. Именно Терехов стал объединяющим мостиком между ними. Когда Кернес был мэром, Терехов активно поддерживал общение с Ярославским и его окружением. Неудивительно, что после смерти мэра Ярославский продолжил поддерживать Терехова. А вот удивило появление в списках Блока Кернеса людей, приближенных к Арсену Авакову.

Депутат горсовета Дмитрий Булах еще в прошлом году рассказывал, что Аваков сомкнул на себе влияние в Харькове благодаря двум назначениям. Первое – Игорь Терехов стал секретарем горсовета и автоматически исполняющим обязанности мэра. Второе – главой Харьковского облсовета коалиционное трио в составе Блока Кернеса, ОПЗЖ и "Слуги народа" назначило человека Авакова, друга его сына – Артура Товмасяна из фракции СН. Плюс Терехов в первую десятку Блока Кернеса в горсовет поставил людей бизнесмена Котвицкого – ближайшего партнера Авакова. Мол, теперь все будет под Аваковым. Это так?

– Да. Привел людей, работавших в системе МВД под его руководством и в бизнес-империи Авакова. Они прошли по спискам Блока Кернеса. Нарастили влияние.

Есть отдельная история с украинско-российским олигархом Павлом Фуксом. Когда Кернес лечился в Германии, именно Фукс был основным каналом коммуникации и новостей для журналистов. На сессии Харьковского горсовета, когда Терехова делали секретарем, Фукс был в приподнятом настроении. Он сразу же после смерти Кернеса сыграл большую роль. Какая она сейчас – трудно сказать. Потому что находится в санкционном списке (18 июня Совет нацбезопасности и обороны объявил санкции в отношении "российского бизнесмена" Павла Фукса. Из-за афер газоводобывающей компании "Голдер Деррик", которую связывают с ним и приближенными к экс-президенту Виктору Януковичу. Сам Фукс это отрицает. - Gazeta.ua).

Какое распределение сфер влияния произошло?

– Достаточно плавно прошел. Не было существенного передела. Но очевидно, что группа Авакова и аффилированные люди с ним, Игорем Котвицким (бизнесмен, народный депутат предыдущего созыва от "Народного фронта". – Gazeta.ua) получили влияние в городе, которого не было раньше. Фукс тоже. В частности, оказывает влияние на земельные вопросы.

Каким руководителем города показал себя Терехов за последний год?

– Технологически продолжил линию Кернеса. Это ему нужно было для выборов, чтобы показать преемственность. Потому что у Кернеса был большой рейтинг в городе. И было важно не потерять этих людей. Но постоянно на этом ехать невозможно. Ближайший год-два Терехов будет пытаться выстраивать себя и город со своим видением.

Городские власти прибегли к фальсификациям на выборах. Не видим реакции от правоохранительных органов

Насколько он отвечает вызовам?

– Люди его избрали. Хотя я был за другого кандидата. Не понимаю, зачем городские власти прибегли к фальсификациям на выборах (данные протоколов не менее 40 из 605 участков не совпадают с данными протоколов УИК о подсчете голосов, по данным наблюдателей гражданской сети "Опора". - Gazeta.ua). Разрыв между Тереховым и Михаилом Добкиным большой (за Терехова отдали свои голоса более 50%, за Добкина вдвое меньше. – Gazeta.ua). Будь второй тур, Добкин все равно не выиграл бы. А теперь есть вопросы легитимности победы Терехова в первом туре. К сожалению, не видим реакции от правоохранительных органов. Удивительна и позиция команды Терехова. Он должен быть заинтересован, чтобы его результат не вызывал ни у кого сомнений. Ему работать в этом городе.

Почему не голосовали за него?

– Он лично для меня связан с продолжением традиций Геннадия Кернеса. За этот год не увидел отхода от практик управления городом, против чего выступал. Не видим прозрачности в государственных закупках. Имеются завышенные цены, коррупционная составляющая. Нет системного решения проблем, адекватной позиции по ковиду.

В чем больше всего коррупции?

– Она есть во всем. На входе – что не попадает в городской бюджет. На выходе – что уходит из городского бюджета, но не в пользу города. Есть много примеров. Начиная с поступлений от отчуждения коммунального имущества, аренды земли и заканчивая городскими парковками. Все это должно приносить средства. Приносит, но не городу.

Связанная с Кернесом и Тереховым компания получает 8,5 процента от стоимости каждого билета в метро

О каких суммах идет речь? В чьих карманах оседают?

– К примеру, в метрополитене есть автоматизированная система оплаты. Внедряет ее аффилированная с Кернесом и Тереховым компания. А они получают 8,5 процента стоимости каждого билета. И будут получать еще много лет.

Строительные подряды – коррупционные во многих городах. В Харькове при Кернесе публиковали сметы и мы могли увидеть, за сколько купили парковую лавку или цемент. Ноу-хау времен Терехова – ответственный за коммунальное строительство департамент просто перестал публиковать смету. В этом аспекте при Терехове стало хуже. При предшественнике хоть могли отследить, где, кто и что ворует.