"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" – Павел Жебривский

70 процентов прокуроров, СБУшников, полицейских, судей готовы честно служить гражданам, треть – нужно выгнать или посадить, говорит в интервью Gazeta.ua Павел Жебривский. Был главой антикоррупционного управления Генеральной прокуратуры 2015-го, председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации в 2015-2018 годах, аудитором в НАБУ, народным депутатом трех созывов парламента. Сейчас - президент "Боевого братства Украины".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украине нужен переход из парламентско-президентской республики на "жесткую президентскую". Мол, тогда есть ответственный человек, понимающий на что идет и ради чего. Соглашаетесь?

– Есть три ключевых формы управления государства: парламентская республика, парламентско-президентская и парламентская. Украинцы являются демократическими людьми с ключевой ценностью – стремлением к свободе. Но во время войны они всегда выбирали гетмана - того, кто справлялся. Сегодня система управления в Украине называется "абракадабра". Непонятно кто и за что отвечает. Есть фигляр (шут - Gazeta.ua), марионетка, которую поставили на позицию президента. Есть люди, которые манипулируют им.

Монобольшинству платят деньги в конвертах, которые вынимают из "Большого строительства"

Речь идет о главе Офиса президента Андрее Ермаке?

- Ермак – человек, через которого манипулируют Зеленским из Московии. Есть парламент и так называемое монобольшинство. Где платят деньги в конвертах, которые вынимают из "Большого строительства". Так принимают какие-хочешь законы. "Слуга" Александр Корниенко сказал: "Мы назначили новую элиту". Он не дурак. Не может не понимать, что элиту не назначают. Относящий себя к ней должен соответствовать определенным критериям. Значок народного депутата на пиджаке не делает тебя политиком. Политик – это ответственность.

Секретарша Зеленского Ермак фактически исполняет роль премьер-министра

Автор: Тарас Подолян Павел Жебривский три года возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию. Затем был аудитором в Национальном антикоррупционном бюро

В обществе есть запрос на "сильную руку"?

– Данилов выступает за жесткую президентскую республику. Это возможно только при одном условии: когда параллельно формируется система противовесов и сдерживаний. Пока есть секретарша Зеленского Ермак, который фактически исполняет роль премьер-министра. И есть пустые аватарки в Кабмине во главе со Шмыгалем. Они просто освящают документы своими подписями. Лично привержены Зеленскому, прогнозируемы. В качестве бонуса имеют возможность заработать. Достойный человек не пойдет под такие условия.

По факту имеем клоунскую диктатуру, хотят закрепить ее де-юре

Как противовес узурпации должны быть действенные институты: независимые судебная и законодательная ветви власти. Есть модель Соединенных Штатов Америки, когда каждые два года меняется треть состава Конгресса и Сената. У нас пять лет законодательного органа – слишком много. Ибо настроение общества уже изменилось после последних парламентских выборов.

То, что предлагает секретарь СНБО – узурпация власти. А дальше – это диктатура. В Украине это клоунская диктатура. По факту уже ее имеем, хотят закрепить де-юре. Сейчас руководят государством жлобы, назначившие себя элитой.

Украина – это дом. Фундамент – это ценности. Стены – к чему идем, какая у нас национальная идея?

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Какие вызовы стоят перед Украиной?

– Их три. Первый – закончить войну. Петр Порошенко запустил тезис, что можем решить его только политико-дипломатическим путем. На простом языке это означало, что Байден, Меркель, Макрон должны были за нас порешать с Путиным, чтобы тот убрался. Это страусиная позиция. Такую же линию продолжает и Зеленский.

Порошенко запустил тезис, что можем решить войну на Востоке только политико-дипломатическим путем. Это страусиная позиция. Такую же линию продолжает и Зеленский.

Второй вызов – коррупция. Каждый украинец категорически против нее, но на всякий случай хочет, чтобы все решил кум. Для наказания коррупционеров была создана Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро. Есть еще Госбюро расследований, Служба безопасности, полиция. Но чаще эти органы паразитируют и сами зарабатывают на коррупционерах. Для борьбы с коррупцией должны быть выписаны правила и они должны соблюдаться. Разработали систему Prozorro, но ее научились обходить. Прописывают так тендеры, что выиграть могут только некоторые компании. Это стало фиговым листом. Должна быть ответственность чиновника. Надо перейти с разрешительной на заявочную систему ведения бизнеса. На сегодняшний день борьба с коррупцией провалена.

Третий вызов – бедность. Когда-то была депутатка Екатерина Ващук. В течение десяти лет выходила на трибуну и говорила: "Село погибает!". Никакой концепции по возрождению и развитию сельских территорий ни она, ни ее соратники не предложили. Сегодня новая власть проливает крокодильи слезы, что украинцы бедны. А задача перед ней – создать класс состоятельных украинцев.

Власти проливают крокодиловые слезы, что украинцы бедны. А задача перед ней – создать класс состоятельных

В нынешних обстоятельствах это реально?

– Конечно. Денег в мире достаточно. Инвестиционный потенциал украинцев оцениваю минимум в 300 миллиардов долларов. Приблизительно 8,5 миллионов украинцев работают за границей. Каждый четвёртый заработал и отложил минимум 100 тысяч долларов. Едем по Закарпатью – видим домики по 1,5-2 миллиона. По Тернопольщине, Ивано-Франковской – купили по две три квартиры и сдают. Не от хорошей жизни. Не знают, куда инвестировать заработанные денежные средства. Выходит где-то 200 миллиардов долларов. Плюс достаточно средств у части людей, живущих и работающих здесь. Есть предприятия, имеющие доходы и готовые инвестировать в развитие.

Потенциал украинцев оцениваю в 300 миллиардов долларов

Что нужно предпринять, чтобы эти деньги не боялись вкладывать в развитие страны?

- Навести порядок. Второе – справедливый суд. 70 процентов прокуроров, СБУшников, полицейских, судей при заданном алгоритме готовы честно служить гражданам. Треть – отбросы, которых надо выгнать или посадить.

Нужны ли нам иностранные инвестиции? Да, но при нескольких условиях. Чтобы зарплаты были не меньше тысячи долларов. Тогда приходите и стройте. Второе – производство должно быть экологичным. Желательно с технологическими прорывами. Сегодня можно заработать профит в Украине раза в три больше, чем в Германии. Это все возможно при справедливом суде и равных правилах игры.

Сегодня можно заработать профит в Украине раза в три больше, чем в Германии

Другой вопрос – формирование класса состоятельных. В Донецкой области внедрил проект "Украинский донецкий кулак". Воевавшим переселенцам и нормальным украинцам на создание бизнеса выдавали гранты до 500 тысяч гривен. Половину брали из областного бюджета, а вторую – из органов местного самоуправления. За три года все окупилось – деньги возвращали в виде налогов. И эти люди становились состоятельными. Они никогда не поедут подтирать задницы итальянцам, а будут защищать свою землю. К примеру, Сергей Севериденко. Парень ездил на заработки в Италию. Когда началась война, воевал. Под Константиновкой в селе Иванополь имел небольшое хозяйство, разводил кур. Сейчас уже 100 коз, имеет эко-ферму, делает крафтовые сыры, колбасы, ветчину. У него работают полтора десятка человек. Анна Петриченко была главой ассоциации "Украинский донецкий кулак", поставила швейные машинки в Бахмуте. Получили грант и создали кластер лёгкой промышленности. Шили маски, халаты. Из 186 запущенных "кулаков" только три закрылись. Все остальные развиваются. Этот опыт можно использовать по всей Украине.

У нас было шесть президентов. Украинцем был только один

Кто должен это запустить?

– У действующей власти нет понимания этого. За историю независимости у нас было шесть президентов. Украинцем был только один – Виктор Ющенко. Все остальные по мере своих возможностей как-то управляли страной. Но среди них не было ни одного лидера нации. Нужен тот, кто будет показывать дорогу – куда едем, как, зачем? В Чехии был Вацлав Гавел, для Польши – Павел-Иоанн II. Но потенциал этих стран на порядок ниже нашего. Во главе Украины должен быть человек, который хочет войти в историю, безумно любит страну, готов жертвовать жизнью, здоровьем ради нее.

Автор: Тарас Подолян Павел Жебривский: "За пять дней мы бы освободили Донбасс. Но для начала должны навести порядок в стране"

Кто-то из военных?

– Войско сегодня является срезом общества. Вот сколько подлецов среди украинцев, столько же и там. Хотя большинство из них намного жертвеннее гражданских. Но страной должны управлять последние.

По опросам Зеленский продолжает лидировать и имеет больше шансов во второй раз связаться с президентом.

– Он ведет к уничтожению институциональности. Это ключевая его вина. Сегодня прокуратуры как органа нет. Генпрокурор зависим от шута Зеленского. Нет СБУ. Есть фрукт, которого называют Баканов. Нет справедливого суда. А это стержень, на котором формируется государство.

Нет справедливого суда. А это стержень, на котором формируется государство

Главной своей задачей в должности Зеленский называл окончание войны. Как это сделать?

- Навести порядок в стране, формировать институциональность, увеличить ВВП. Зеленский говорит губернаторам строить заводы. Идиот, "нью совок". Должны предоставить возможности украинцам, а заводы они построят сами.

Параллельно должно быть формирование модернизированной, мотивированной и обученной украинской армии. И после этого – краткая милитарная операция специалистов по освобождению оккупированных территорий. Такую 2015 мы готовили по Горловке. В "Боевом братстве Украины" есть полковник с позывным Хмара, который вместе с генералом Вооруженных сил Сергеем Кривоносом подготовили ее. Я с этим предложением подходил к президенту Порошенко, так он меня послал заниматься хозяйствованием. Через пять дней мы бы освободили Донбасс. Но для начала должны навести порядок в стране. У нас будет безумная поддержка Запада и ракеты, которые могут полететь на Кремль. Тогда через пять-шесть дней легко освобождается оккупированная территория.

5-6 лет на бывших временно оккупированных территориях должны быть военно-гражданские администрации, дерашизация и тогда выборы

Если сегодня делать милитарную операцию, получим от кацапов полный отлуп. Если все решим, еще 5-6 лет на бывших временно оккупированных территориях должны быть военно-гражданские администрации, дерашизация и тогда выборы.

Сколько времени нужно, чтобы навести порядок в стране?

– При нормальной власти хватит два года. При Зеленском это невозможно. Если живущему в бараке архитектору поставить задачу спроектировать дворец, то он построит огромный барак. Если человека из шоу-бизнеса поставить во главе страны, то будет делать всеукраинское шоу. У нас специфический народ. Думают, если выбрать боксера мэром Киева и сфотографироваться с ним – это классно. Поэтому Крещатик превратился в Троещину, а не наоборот. Как говорил Макиавелли, каждый народ заслуживает своих правителей. Потому это наша ответственность.

Если человека из шоу-бизнеса поставить во главе страны, то будет делать всеукраинское шоу

Закон об олигархах – начало закручивания гаек?

– Сегодня это борьба с неугодными олигархами. Был у одного мэра, который избрался при поддержке "шутов". Говорю: "Твое состояние оценивают в 100 миллионов долларов, есть несколько сайтов, небольшой местный канал. Тебя можно назначить олигархом". А вот Пинчука или Коломойского можно к ним не отнести. То, что совершают в СНБО – преступление. Это превышение служебных полномочий. Попавшие под санкции и платежеспособные выиграют когда-то в Евросуде по правам человека и налогоплательщики заплатят за преступления, совершенные теми, кто входит в СНБО.

Шоу с олигархами нравятся украинцам. Но если власть будет так действовать, может быть государственный переворот. Этим воспользуется Московия.

Автор: Тарас Подолян Павел Жебривский: "Шоу с олигархами нравятся украинцам. Но если власть будет так действовать, может быть государственный переворот. Этим воспользуется Московия"

Есть ли красные линии, которые переходит власть?

- Ключевое – попытка демонтажа государства. Это идет постепенно: нивелируются друг за другом разные органы.

Что спасает украинцев? Анархизм. В 1920-х годах прошлого века каждый четвёртый мировой анархист находился в Украине. Это украинский архетип. Чтобы власть не мешала. "Я все сделаю сам, поделюсь с тобой, только не лезь". Это спасало при Януковиче, сейчас при Зеленском. Украинец – достаточно специфическое существо. Стремится к успеху. Если для этого нужно быть подлецом, то будет самым большим подлецом. Но если будут правила для успеха, по которым нужно быть вежливыми, то вежливее украинца не найдешь. Этот наш архетип при правильно определенном направлении может сделать страну центром вселенной. При нормальном движении через пять лет как минимум стали бы центром Восточной Европы.

Украинец – специфическое существо. Стремится к успеху. Если для этого нужно быть подлецом, то будет самым большим подлецом

Россия настаивает на возвращении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины на собственных условиях. В то же время, планирует в 2022-2024 годах потратить на их интеграцию в свой состав 900 млрд руб. - около $12 млрд. Раздала более 600 тыс. своих паспортов жителям региона по состоянию на июль. Какова конечная цель Путина?

– Российская империя без Украины невозможна. Московии не нужна территория или природный ресурс. Надо ключевое – человеческий потенциал. Борьба следует за это. Джохар Дудаев говорил, что Московия как империя закончится, когда взойдет солнце Украины. Как только украинцы вернутся к своей древней родине, московиты останутся ни с чем. Развалятся. Борьба Путина идет не за Донбасс, а за усмирение Украины.

Борьба Путина идет не за Донбасс, а за усмирение Украины

Удалось ли Кремлю окончательно промыть мозги жителям оккупированных территорий?

– Нет. Они все больше понимают, что в Украине могут реализоваться. Когда работал руководителем военно-гражданской администрации, приехал в Зайцево. Половину его контролируем мы, а вторую – ОРДЛО. Собрались люди. Кричат: то это не так, то это. Я в пылу говорю: "Что это вы наслушались московского телевидения?". Подходит женщина и говорит: "Я – учительница, патриот Украины. Образована, смотрю украинское телевидение. Вижу, как один депутат заехал генералу в ухо, второй схватил за яйца премьера и вынес с трибуны. Чем мне гордиться?". Все равно им лучше жить с украинцами, чем под московским копытом. Как только сойдется желание жить в кругу единомышленников с правильным направлением власти, это сделает политическую нацию. Будем иметь невероятный скачок. Убежден, что милитарной операцией вернем Донбасс через некоторое время Крым. Вернутся в лоно Украины Ростовщина, Кубанщина, Воронежчина. 10-20 лет и Украина станет большой.

Вижу, как один депутат заехал генералу в ухо, второй схватил за яйца премьера и вынес с трибуны. Чем мне гордиться?

Президент говорит, что в случае провала переговоров вынесут на референдум вопрос о "стене" на Донбассе – полный разрыв отношений.

– Уже премьер Арсений Яценюк строил стену. Толка никакого. Показывай, где украинец, там счастье. Тогда стену можно будет строить у московского Кремля.

Зеленский и миллиард деревьев обещал посадить. 1,4 миллиона тысяч кубов вырезали и продали. К нему ничего не прилипает. Пока что. В сентябре 2013 года у меня в кабинете сиділи бывшие народне депутаты Владимир Филенко и Тарас Стецькив. Говорили, что протестные настроения малы. Понимали, что Янукович богатеет и если раздаст по 100 долларов, легко еще раз станет президентом. Думали уже строить тайники и схроны. А через два месяца начался Майдан. Сейчас идет процесс скопления. Затем прорвется. Зеленский сколько угодно может грезить о втором сроке. Может получить его только в тюрьме. Ответит по "вагнеровцам" за государственную измену, по СНБО за превышение власти. Оцениваю как прокурор. Как минимум нарушил пять статей Уголовного кодекса. Проверят и "Большое строительство", допуск определенных людей к государственной тайне. Насколько знаю, долго Ермак имел доступ к тайным документам, на что не имел права. При этом он их смотрел и визировал.

Зеленский сколько угодно может грезить о втором сроке. Может получить его только в тюрьме. Нарушил минимум пять статей Уголовного кодекса

До сих пор у нас ни один президент не пошел против своего предшественника

– Почему не сажают? Потому что собираются делать то же самое. Почему тем, кто вне власти, не нравится Зеленский? Ибо хотят делать то же только сами. Не собираются строить настоящую Украину.