"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов

Юрий Бутусов. Россия стягивает войска к границе и постоянно их тренирует не для полномасштабной атаки на Украину. Но ожидает возможности для локального наступления на Донбассе, - говорит в интервью Gazeta.ua журналист

Ряд американских изданий в начале месяца сообщили, что к границе Украины РФ стягивает войска. Минобороны, секретарь СНБО, парламентский комитет по нацбезопасности это отрицали. Называли дезинформацией, пропагандой и давлением. Однако 11 ноября президент Владимир Зеленский в видеообращении признал, что на границе стоят более 100 тыс. российских военных. Как объяснить такое поведение?

- Это полное непонимание событий на фронте и в политике. Делают самоуспокаивающие заявления, когда не могут ни предупредить, ни разрешить кризис. Еще полгода назад умоляли: спасайте нас. Приглашали мировую прессу писать о российской угрозе. А тут вдруг: нет, все хорошо, не волнуйтесь. Как?

Еще полгода назад умоляли: спасайте нас. А тут вдруг: да нет, все хорошо, не волнуйтесь

Россия усиливает свои группировки на границе. Проводит маневры, отрабатывает наступательные действия. Об этом говорят не только американские средства массовой информации, но и представители Госдепартамента США. Люди помогают, привлекают внимание мирового сообщества к проблемам Украины - российской угрозе. Не в наших интересах говорить, что это давление и пропаганда. В заявлениях власти нет логики.

В чем причина активизации вражеских войск именно сейчас?

- Россия ведет войну одновременно на четырех направлениях: на фронте, во внутренней и внешней политике, в информационной и экономической сферах. Цель - уничтожить украинское сопротивление, подорвать моральный дух. Чтобы к власти пришел лояльный Москве режим.

Противнику удается подорвать моральный дух Зеленского и Офиса президента. Это видно по их инфантильным заявлениям.

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Маневры и перегруппировка россиян у нашей границы увеличивают угрозу полномасштабной войны?

- Отрабатывают сценарии наступательных действий. Наше руководство готовится к тому, что Россия соберет все силы и пойдет в наступление со многих сторон. Ждут большого вторжения с целью оккупации Украины. Такой сценарий возможен, но маловероятен. Более вероятный - сценарий локальных боевых действий. Когда наносят удар меньшими силами, без большой мобилизации армии, на узком участке, чтобы получить локальное преимущество, захватить позиции. К примеру, на Донбассе, где зона боевых действий.

Россияне готовятся выровнять линию фронта. Луганск, Горловка, Мариуполь - направления, где нужно быть особенно бдительным

У россиян есть большие проблемы на фронте в долгосрочной перспективе. Украинские войска близки к ключевым точкам крупных городов - Донецка и Луганска. Могут в любой момент туда зайти. Противник это понимает. Поэтому ему важно исправить линию фронта на Донбассе. Это важная оперативная цель, к которой полностью готовятся россияне. Для этого нужны не миллионные армии, а войска, все время проводящие маневры и готовые к быстрому перебазированию на нужные направления - к внезапным быстрым действиям. Именно сейчас и проходит подготовка к локальной войне. Луганск, Горловка, Мариуполь - направления, где нужно быть особенно бдительным.

Речь идет о 100-тысячном войске, стоящем на границе?

- Чтобы в каком-то участке фронта получить преимущество, россиянам достаточно ввести половину. Украинской армии на Донбассе 35-40 тысяч.

Кремль влияет на Украину разными средствами. Постоянно играет на всех фронтах. Как только видит уязвимость на каком-нибудь - действует. Как сейчас - давит из-за энергетики.

Необязательно применение военной силы должно приводить исключительно к военным результатам. К примеру, после обострения на каком-то участке фронта и локальных военных действий Путин заявит: это все украинская провокация. И привяжет это к каким-то переговорам по энергетике. Или будет подталкивать к политическим решениям.

Автор: Сергей Старостнко Журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в декабре 2020 - мае 2021 был советником министра обороны Андрея Тарана на общественных началах

США предупредили союзников по ЕС о том, что Россия может начать вторжение в Украину из-за напряженности на фоне миграционного кризиса на белорусской границе, пишет Bloomberg. Есть ли у нашего политического и военного руководства план действий на такой случай?

- Судя по заявлениям Офиса президента, нет не только плана или стратегии действий, но и понимания, чем они занимаются. Люди находятся в космосе.

Директор ЦРУ Уильям Бернс 6 ноября летал в Москву говорить о ее войсках на границе Украины. О чем это говорит?

- Соединенные Штаты Америки имеют неформальные коммуникации с Россией. Это был сигнал предупреждения: мы все видим и не собираемся молча смотреть. Вашингтон и Брюссель пытаются дипломатическими и политическими заявлениями разъяснить Путину, что в случае вторжения им придется вмешаться. Усиливать свое участие в войне. Хотят этого избежать, потому проводят консультации. Спрашивают, что делает Россия и зачем. США указывают ей на уязвимость российского контингента в Сирии, где американцы тоже могут активизироваться в случае чего. Есть и другие конфликтные зоны, где Америка пока взвешенно относится к присутствию России. Это Африка, Ближний Восток. Россия усиливает контакт с Пакистаном, который получает огромную помощь от США, является союзной страной. Когда нужно будет выбирать партнеров, Пакистан однозначно выберет США.

Соединенные Штаты дали сигнал-предупреждение: мы все видим и не собираемся молча наблюдать

Это большая политика. Игра идет на многих шахматных доске. Америка - глобально более мощный игрок, чем Россия. Бернс напомнил "горячим головам" в Москве их место в мире.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко лоббировал в Верховной Раде принятие Харьковских соглашений, продливших срок пребывания российского флота в Крыму до 2042 года и помогших РФ его захватить. Ранее люстрированный, сейчас начальник комитета по разведке при президенте. Как оказался у власти?

- Зеленский принял политическое решение: не опираться на связанную с Майданом и постмайдановскими властями элиту. А кто тогда? Сначала говорил, что нужны новые лица, которые не были в политике. Эта ложь ввела в заблуждение избирателей и гражданское общество, чтобы расчистить путь кадрам Януковича.

Ложь о новых лицах ввела в заблуждение избирателей и гражданское общество, чтобы расчистить путь кадрам Януковича

Куча люстрированных чиновников вернулись, начиная с экс-главы его Офиса Андрея Богдана. Всех Зеленский привел к власти. Ради этого нарушил закон. Министр юстиции Денис Малюська просто вычеркивает людей из люстрационного списка. Как же им можно быть неблагодарными?

У Руслана Демченко есть доступ к тайной информации?

- Да. Это российский шпион. Все его действия говорят об этом. Он не просто курировал создание Харьковских соглашений. Но и контролировал их выполнение. Когда российские войска сосредотачивались в Крыму, он был первым заместителем министра иностранных дел и скрывал их передвижения. Не объявил о нарушении Россией соглашений. Он реальный участник агрессии России в Крыму. Помогал захватить наш полуостров.

Руслан Демченко - реальный участник агрессии России в Крыму. Должен сидеть не рядом с президентом, а в тюрьме.

После назначения Демченко началась серия провалов украинских спецслужб. Он был участником совещания в кабинете президента, где приняли решение о переносе - а фактически срыве - спецоперации по захвату "вагнеровцев" (29 июля белорусские правоохранители задержали 33 наемника из управляемой Кремлем частной военной компании в санатории под Минском. Они ранее воевали на Донбассе. Минск выдал их Москве. СМИ сообщали, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по их задержанию, для чего выманили в Беларусь. Операция сорвалась после того, как силовики доложили об этом в Офис президента. Оттуда якобы произошла утечка информации. - Gazeta.ua). Демченко должен сидеть не рядом с президентом, а в тюрьме. Давать показания контрразведке.

Демченко незаконно получил статус участника боевых действий спустя два дня после назначения Андрея Ермака руководителем Офиса президента. ОП - рассадник российской агентуры. Ермак, Демченко, Зеленский - участники срыва операции "вагнеровцев". Должны дать показания. Пока избегают следствия.