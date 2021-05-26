Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично

Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Виктор Пинчук, Виктор Медведчук не называют себя олигархами. А Игорю Коломойскому безразлично, как его называют. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

20 мая президент Владимир Зеленский анонсировал законопроект, благодаря которому обещает уменьшить влияние олигархов на государственные процессы.

Журналисты обратились к тем, кого называют олигархами, с вопросами. Среди которых в частности: считают ли себя олигархами? Как относятся к инициативе президента определить на законодательном уровне статус олигарха?

Журналисты выделили шесть фамилий.

Пресс-секретарь Ахметова заявила, что "главная проблема нашей страны - не отдельные лица, а коррупция, несправедливые суды, неэффективное управление и популизм".

В пресс-службе Ахметова также заявили, что в течение более 20 лет его финансово-промышленная группа SCM строит свой бизнес "не в договоренностях с президентами и правительствами", а благодаря "системной и эффективной работе".

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Пресс-секретарь Пинчука сказала: "Господин Виктор является бизнесменом и филантропом. Он неоднократно заявлял о том, что бизнес должен быть отделен от политики".

На вопрос Коломойский ответил лично. По его словам, ему все равно, когда его называют словом "олигарх".

"Как бы я к этому не относился, это ни на что повлиять не сможет. Неважно, кем я себя считаю. Сегодня термин "олигарх" я приравниваю к термину "враг народа", так как те люди тоже не считали себя "врагами народа" , а их так называли. Ярлык "олигарх" есть, и он живет своей жизнью, потому что никто до конца не понимает, кого под него можно классифицировать.

Сегодня все вкладывают в слово "олигарх" смысл, что это плохо, поэтому ничего хорошего этот термин сегодня его владельцу не может принести", - сказал он.

Идея определить понятие "олигарх" на законодательном уровне, по его мнению, является неплохой, ведь это, возможно, позволит более четко понять, к кому именно можно применять этот термин.

В пресс-службе пятого президента, а ныне народного депутата от "Европейской солидарности" Порошенко отметили, что он является "первым и пока единственным украинским политиком, который свой бизнес передал в управление всемирно известной компании с безупречной репутацией". И ни один из них "не был получен путем приватизации", "никогда не имел и не имеет монопольного статуса ни на одном из рынков", "не пользовался льготами из государственного бюджета или доступом к природным ресурсам", "не совершал и не осуществляет теневого политического влияния". Поэтому Порошенко не может считаться олигархом.

"Очевидно, с точки зрения Зеленского, олигархами есть те, кто не нравится ему лично и, безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции", - заявила пресс-служба Порошенко.

Также заявили, что президент Зеленский пользуется поддержкой олигархов: "дотируется ними", "пользуется безусловной поддержкой их телеканалов", а в ответ "обслуживает их интересы".

"Я сам себя не считаю олигархом. Отношения с президентом и Офисом президента у меня тоже отсутствуют", - заявил подозреваемый в государственной измене нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Пресс-служба Дмитрия Фирташа ответа пока не предоставила.

В октябре прошлого года журналисты сообщали, что помощника президента Сергея Шефира ночью тайно возят на Mercedes-Maybach, которым пользуется охрана Рината Ахметова, в поместье олигарха. Состояние Ахметова за год выросло почти втрое - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. Олигарх - самым богатый в Украине.