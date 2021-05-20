"За два года стал менее сентиментальным". Пресс-конференция Зеленского в цитатах

Сегодня президент Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. Она состоялась в ангаре завода "Антонов". Зеленский сидел на фоне самолета Ан 124-100.

Автор: Reuters Зеленский был на фоне самолета.

На больших экранах написано "Президент 2.0".

Аккредитовали более 100 СМИ. Разговор с журналистами длился 2 час. 36 мин. Его модерировал директор коммуникационного директората Офиса президента Ирина Победоносцева. Пресс-секретаря президента Юлии Мендель не было.

Gazeta.ua напоминает самые интересные цитаты президента.

О войне и агрессоре России

"Мы будем идти дальше в "нормандском формате". У меня была встреча с президентом Макроном, с канцлером Германии Ангелой Меркель. Считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России.

Есть согласованные кластеры о прекращении войны, кластеры между Германией и Францией. Есть согласования с российской стороной.

Я предложил встречу президенту РФ. Начато, скажу вам откровенно, разговор между Офисом президента Украины и РФ"

"Кроме разговора с президентом Российской Федерации я вижу еще формат привлечения Соединенных Штатов Америки в эту дискуссию. В каком формате? Пока не готов об этом говорить.

Мы должны прекратить войну сейчас, когда Путин - президент Российской Федерации. Я очень этого хочу, я в это верю"

О "Крымской платформе"

"Это первая серьезная площадка по деоккупации Крыма.

Мы наконец откроем постоянный офис "Крымской платформы". Это будут профессиональные люди - от юристов до экономистов, к специалистам гуманитарного направления. Которые ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать гуманитарную помощь. И тех, которые находятся там в тюрьмах, - и Крыма, и в РФ. Это очень серьезный шаг вперед"

О Медведчуке и Коломойском

"Не помню, была ли на бигбордах "Эпоха Медведчука". Я считаю, что эта эпоха заканчивается.

Мы понимаем, где сейчас Медведчук. Мы понимаем, что с Коломойским. У них больше нет того влияния, которое было"

За пресс-конференцией наблюдали руководитель ОП Андрей Ермак и первый помощник президента Сергей Шефир.

О коррупции

"Мы сделали много шагов вперед. Санкционные мощная политика. Да, я нашел другой путь - через СНБО. Но в последнее время начали работать мощно и прокуроры, и СБУ, и полиция.

Касательно коррупции - мы чистим вертикали, выстроенные крупным бизнесом, назовем их так. Потому что пока они не олигархи, нет закона. Так вот, эти вертикали в каждой институции Украины, в каждом министерстве, парламенте - большое влияние этих людей.

Мы начали окончание этой эпохи. И я точно ее закончу"

О деле Шеремета и Авакове

"Стопроцентных доказательств еще нет, что они не виноваты или не виноваты (Антоненко и другие обвиняемые. - Gazeta.ua). Например, сегодня утром Яна Дугар мне... мы переписываемся. То есть мне не все равно, что с этими людьми.

Если осудили незаконно, то я серьезно буду говорить с министром. Может ли он остаться в такой ситуации. Нет. И он это знает. И мы понимаем сложность этого процесса"

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Об экономике

"Жму на правительство, чтобы увеличивали и минималку, и пенсии. Им непросто с наполнением бюджета. Экономика развивается медленно из-за Covid"

Об законопроекте касательно олигархов

"Закон почти на 100 процентов готов. Думаю, что он появится на следующей неделе.

Мы не хотим убить крупный бизнес, но мы точно убиваем понятие содержания и влияния олигархической системы в нашей стране.

Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может. Но если это будет, эти люди получат билет под названием "олигархи". Они появятся в специальном реестре. Тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов за рубежом"

О Порошенко

"Я уже стал его приговором, он просто не хочет понять, что произошло.

Он многое сделал серьезного, плохого, когда был президентом Украины. Все это добежит. Кроме правоохранительных органов, это карма. Мы видим только поверхность того, что было сделано - для чего, для кого это происходило. Я просто понимаю, это происходило у них каждый день. Это ужас, я не хочу об этом говорить - о деталях"

Автор: Анастасия Прокаева Олигархи появятся в специальном реестре, говорит Зеленский.

О Кличко

"Я с большим уважением отношусь к его победам, до того как он стал главой города. Это вопрос к правоохранителям, почему они проводят обыски в его окружении. Видимо, просто не надо было воровать деньги в бюджете.

Он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием. Постоянно, спросите у него. Даже приходит в Офис президента, когда не готов с ним встретиться, потому что у меня не хватает времени. Он обращался ко мне с просьбой, чтобы его не увольнял я, хотя имею полномочия"

О дне рождения на квартире соратника Коломойского

"Я праздновал день рождения в своей квартире, которая находится по адресу Грушевского, 9а. Квартира господина Миндича в этом же доме. Он является коммерческим директором "Студии "Квартал 95". Он имеет прекрасные рабочие отношения с актерами и авторами. Студия вместе с господином Миндичем, зная, что я буду дома, в своей квартире, сделали мне сюрприз. И позвали меня в эту квартиру. Я поднялся на несколько этажей вверх. Да, был крутой сюрприз. Был такой прикол. Они принесли музыкальные инструменты. Мы вместе пели"

О СНБО

"Вы увидите еще много всего, смотрите нас каждую пятницу"

О втором сроке

"Рано отвечать"

20 мая 2019 Владимир Зеленский принес присягу президента Украины. Что говорил Зеленский во время инаугурации можно узнать ЗДЕСЬ