"Я не футболист, но это не дело УЕФА" - Разумков вступился за лозунг

Лозунг закреплено на законодательном уровне, говорит Разумков. Фото: @dmytro.razumkov

Слоган "Слава Україні! Героям слава!" на форме национальной сборной Украины по футболу является закрепленным в законе обращением и не оскорбляет ничьих чувств. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в пятницу.

"Я не футболист, но считаю, что это (корректировка формы национальной сборной. - Gazeta.ua) не дело УЕФА.

Там не было ничего оскорбительного для УЕФА. Это (лозунг) официально закрепленное на законодательном уровне украинское обращение. Оно точно не обижает ничьих чувств и не унижает чьего-то достоинства", - цитирует Разумкова "Інтерфакс-Україна".

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Союз европейских футбольных ассоциаций требовал, чтобы Украина убрала с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава". Такое решение УЕФА приняла после запроса со стороны Российской футбольного союза. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел с утра 10 июня на переговоры с представителями УЕФА. 6 июня Павелко опубликовал фото новой формы национальной сборной с надписью "Слава Україні!", "Героям слава!" и картой государства.