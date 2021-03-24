Если бы Чорновил стал президентом, мы бы имели другую Украину. Хуже

Могли потерять Крым еще в 1992-м

22 года с момента трагической гибели Вячеслава Чорновила проходит завтра. Жизнь этого диссидента и политика сопровождается многочисленными "если бы". Одно из самых повторяемых: а что, если бы демократ Чорновил победил вчерашнего коммунистического номенклатурщика Леонида Кравчука на президентских выборах в 1991 году? Какой стала бы тогда Украина? Очевидно, что совсем не такой, какой мы имеем ее сейчас. Но лучше?

Самая популярная версия демократической, проевропейской Украины уже в 1991 году связана прежде всего с тем, что мы увидели у наших западных и северных соседей. В Польше, Чехии, Венгрии, Эстонии, Латвии и Литве к власти пришли бывшие диссиденты, в основном люди гуманитарного профиля. Они очень напоминали наших "шестидесятников", то есть более поздних "руховцев". Их приход к власти привел к нескольким годам очень болезненных экономических и социальных реформ, а потом – к стремительному экономическому росту.

Могли бы мы повторить их путь? Боюсь, что вряд ли. И вот почему.

Когда мы в пылу дискуссии утверждаем, как хорошо было бы при Чорновиле-президенте, то забываем две главные причины, почему он президентом не стал.

Первая и самая главная – советская ментальность большинства украинцев. Ментальность не в смысле национальном, а именно в методе, отношении к миру, к государству – в реакции на внешние раздражители. Украинцы, в отличии от упомянутых выше стран, в большинстве имели за плечами 70 лет советской власти. Исключение – Западная Украина, однако демографически и социально Запад составлял меньшинство. Именно поэтому это население еще весной 1991 года голосовало за сохранение Советского Союза, а через полгода – за независимость. Потому что так сказала власть – значит, так и надо. Очевидно, что поддержать Чорновила абсолютным большинством эти люди не могли.

Чорновил имел ряд конкурентов среди "своих"

Вторая, не менее важная – Чорновил имел ряд конкурентов среди "своих". Перед первыми в истории всеобщими выборами главы государства национал-демократы банально перессорились. Поэтому вместо выборов "один на один" мы получили "один на пять". Фигуры Лукьяненко и Юхновского сильно размыли национально-демократический электорат. А фигура Гринева не позволила привлечь электорат русскоязычный. Большое количество людей, которые сочувствовали национал-демократам, видя эти самопоражения, плюнули и поддержали Кравчука.

Всего этого не было в указаных выше странах. Там оппозиция дружно выступила единым фронтом и наголову разбила коммунистическую верхушку.

Представим себе, что каким-то чудом Чорновил таки победил. Тогда он должен был немедленно копировать балтийский опыт: провести парламентские выборы, где национал-демократы должны получить хотя бы более или менее респектабельный процент голосов. А тогда сразу принимать закон о гражданстве, который бы отсек большинство русскоязычного и русского населения от новых украинских паспортов – а значит и от участия в политической жизни страны. Но то, что можно сделать в Латвии или Эстонии, трудно воплотить в Украине. Неграждан здесь набралось бы не менее 10 миллионов. Что бесспорно спровоцировало бы реакцию России и внутренний конфликт.

Итак, мы никак не имели подобной ситуации с нашими западными соседями. Логика рассуждений, что "было бы так, как в Польше и Чехии", имела бы оправдание, если бы речь шла о Галичине – трех областях. Возможно, с Буковиной. Однако Украина – не только Галичина. Поэтому все сложнее.

Гораздо лучше сравнить ситуацию в Украине с тем, что делалось на Балканах и Кавказе. Диссиденты пришли к власти в Болгарии, Грузии, Азербайджане. В Румынии их сразу кроваво разогнала уже новая, "демократическая" власть с помощью шахтеров (знакомо, нет?). В Болгарии уже в середине девяностых социалистическая оппозиция свела на нет попытки президента-диссидента Желю Желева провести радикальные реформы. Обе страны значительно задержались в своем развитии по сравнению с центральноевропейскими.

Автор: Дмитрий Скаженик

Так же на Кавказе: Грузию возглавил диссидент Звиад Гамсахурдиа, аАзербайджан - Эльчибей. События в этих странах, где существовали анклавы национальных меньшинств, стали очень красноречивыми. Такой сценарий представляется мне наиболее вероятным, если проводить параллели с нами.

Попытки быстро покончить с коммунистическим прошлым и пророссийской пятой колонной вылились в серьезные внутренние противоречия. Россия к краю раздула военные конфликты соответственно в Самачабло (так называемой "Южной Осетии") и Нагорном Карабахе. На президентов и их партии начали давить пророссийские силы внутри страны. Население было убеждено, что "гражданская война", экономический упадок, политические противостояния – это следствие "ультранационалистической" политики новых лидеров.

Гамсахурдиа свергли через 11 месяцев, Эльчибея – через год и полтора месяца. Это сделали пророссийские "патриотические силы", которые сразу завели Грузию и Азербайджан в СНГ, лишили свои страны отдельных территорий и надолго оказались между молотом и наковальней. Грузии понадобилось 10 лет, чтобы снова привести к власти национал-демократов. В Азербайджане это до сих пор невозможно.

Не забывайте и российский фактор. Нас не должна вводить в заблуждение "демократичность" российской власти первых постсоветских лет. Именно эта власть и разрешила кровавые конфликты в Грузии и Азербайджане, Молдове и Таджикистане – везде, где существовала опасность прихода к власти национальных сил. Кроме стран Балтии, на которых зависело Западу. Украина не стала бы исключением. Мы могли потерять Крым еще в 1992-м. А к нему еще и целый ряд областей.

В лучшем случае после победы Черновола мы имели бы ту же экономическую катастрофу, которая и произошла в реальности. Если принять во внимание возможность гражданских конфликтов и российской интервенции, это привело бы к падению национал-демократов уже в конце 1992 года. На следующие 15–20 лет страна стала бы тотально пророссийской. Со всеми последствиями. Даже в реальных обстоятельствах, когда национал-демократы до 2004 года не были у власти вообще, немало русскоязычных в Украине употребляют поговорку "спасибо Руху за разруху". Можно себе только представить, что было бы, если бы Рух пробыл у власти тот один год.

Конечно, Украина Чорновила не вошла бы в СНГ – то есть номинально не брала бы участия в развале Союза. Государство бы возобновило свою правосубъектность со времен УНР, заново вступала бы в ООН, отменила пакт Молотова-Риббентропа и тому подобное. Что моментально превратило бы проблему Крыма, Закарпатья, Буковины и т. д. в крайне актуальные. Было бы абсолютным чудом, если бы Украина сохранила свои границы до конца 1992 года.

Худшим следствием была бы "боснизация" Украины. То есть превращение ее в некую Боснию и Герцеговину – неполноценное государство, которое держится благодаря балансу внешних сил. Такое вполне могло случиться.

Даже в реальных обстоятельствах немало русскоязычных в Украине употребляют поговорку "спасибо Руху за разруху"

Еще раз – все эти возможные шаги Чорновила и Руха я считаю правильными. И единственно возможными для адекватных украинцев, пришедших к власти в своей стране. Именно поэтому упомянутого цугцванга нельзя было бы избежать.

Есть небольшой, совсем призрачный шанс, что Украина могла бы повторить судьбу Хорватии. Если бы Чорновил, придя к власти, установил сильный прозападный режим и после первого поражения (например, с Крымом) только усилил центральную власть, подавил оппозицию. А в начале 1994 года уже вышколенной с помощью НАТО армией восстановил бы контроль над полуостровом – пока россияне вязли в Чечне. Однако это – на грани фантастики. Опять-таки, даже во времена Второй мировой войны хорваты смогли иметь какое-то государство – на что украинцы просто были неспособны.

Я бесконечно уважаю и люблю Вячеслава Чорновила. Он бесспорно выдающаяся фигура в Украине за последние 30 лет. Может, оно и к лучшему – что все произошло именно так. Хуже, что его нет с нами. И это жжет до сих пор. Когда перечитываешь его статьи, книги, смотришь старые видео – понимаешь, что с ним наша политика была бы несоизмеримо более адекватной, серьезной, и, так сказать, нормальной. И так хотелось бы услышать его голос и мысли по поводу того фарса, что происходит сейчас у нас.