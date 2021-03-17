Министерство образования отдает украинские школы русской церкви

Хотят как лучше, но получится – как всегда

В Украине в очередной раз обострилась проблема преподавания христианской этики в школах. 13 января Министерство образования и науки в проекте Типовой образовательной программы предложило ввести обязательное преподавание "Этики / Курсов нравственной направленности" в 5–6 классах всех школ страны. Через месяц министр Сергей Шкарлет во время встречи с членами Всеукраинского совета церквей подчеркнул, что МОН никого ни к чему не принуждает, а делать этику обязательной или нет – будет решать каждая школа отдельно.

История вопроса

Идея преподавать основы христианства в государственных школах не нова. С начала 1990-х такого рода предметы явочным порядком появились в школах Галичины, с конца десятилетия – на остальной Западной Украине. С 2005/2006 учебного года МОН дало разрешение на преподавание факультативного курса "Христианская этика" по всей стране – поставило гриф на программе и учебниках.

Но половинное решение многих не устраивало. В сентябре 2018 года Львовский областной совет обратился к президенту, парламенту и правительству с просьбой сделать "Основы христианской этики" обязательным предметом. А в августе 2019-го на сайте президента появилась петиция о запрете преподавания христианской этики. Правда, она не набрала достаточного количества голосов.

Очередная волна споров по этому поводу вполне ожидаема. Было бы даже странно, если бы нынешняя власть потеряла шанс взбудоражить Украины.

Vox populi

Поддерживают ли украинцы эту идею в целом – ответить трудно. С одной стороны, в стране имеется молчаливое христианское большинство. Опрос центра Разумкова утверждает: верующими себя называют около 70% украинцев. Среди них 62% идентифицируют себя как православных, значительным является число греко-католиков (10%), а также "просто христиан" (9%). "Освіторія" провела исследование об отношении родителей к преподаванию "Основ христианской этики" в школе. Среди более 9 тысяч опрошенных подавляющее большинство (88%) положительно отнеслась к новому обязательному предмету.

Однако это может быть эффектом эхо-камеры в социальных сетях. Или свою роль играет формулировка вопроса. По данным центра Разумкова, не соглашались с преподаванием религии в общеобразовательных школах в 2010-м 31% опрошенных, через 10 лет – уже 45%. Если в 2010-м 21% опрошенных поддерживали идею обязательного изучения религии в школе, то сейчас таких лишь 14%. Без корректного сравнения количества сторонников "преподавания этики" и "преподавания религии" ответить на вопрос о массовости поддержки среди населения будет трудно.

Возможно ли согласие?

Думаю, нет. Проблему я вижу в том, что сторонники и противники преподавания христианской этики в школах спорят между собой, апеллируя к различным аргументам. Даже если они окажутся за одним столом, вероятность услышать друг друга невелика. Ниже я попытаюсь выделить самые распространенные "за" с одной стороны и "против" с другой.

"За"

По мнению многих сторонников, аргументы за введение в школах христианской этики не нужны – по той простой причине, что эту идею поддерживает население. Впрочем, как показано выше, это не очевидно. Поэтому время от времени они должны обосновывать свою позицию. Возьмем, к примеру, заявление Христианской бизнес-ассоциации:

1. В преамбуле нашей Конституции сказано, что Верховная Рада Украины принимает Конституцию, осознавая свою ответственность перед Богом. Получается, именно в основополагающем документе государства подчеркнута важность христианских ценностей.

2. В стране, где 80 процентов людей исповедуют христианство, детям другой религии нужно по крайней мере ознакомиться с тем, во что верят их одноклассники или соседи. Это привело бы нас к лучшему взаимопониманию и мирных отношений.

3. Христианская этика – наука не о религии. Это наука о морали, добре и зле на основе христианских ценностей. Что же плохого в этом? Именно христианские ценности являются мерилом добра и зла, которые дают возможность отличить одно от другого. Если не со школы, то откуда же наши дети будут понимать принципы, на которых строится наша Украина?

Есть в ней и ответы на часто задаваемые упреки противников.

4. Противники преподавания этики в школе не могут заявлять, что ее изучение может противоречить религиозным убеждениям их семьи или хоть как-то травмировать их ребенка. Напротив, детям объясняют, как уважать всех, независимо от религии, принимать и любить. Никакие принципы принудительно насаждаются.

Христианские ценности являются мерилом добра и зла, которые дают возможность отличить одно от другого

5. Часто родители беспокоятся, что педагог может подавать информацию в своем свете. Сейчас эта проблема является исчерпывающей. Почти все педагогические университеты Украины выпускают молодых квалифицированных специалистов, которые могут преподавать христианскую этику в школах.

Это относительно нейтральный текст. Есть и более радикальные. Скажем, вот здесь можно прочитать, что "христианские ценности – это те принципы, которые спасут украинскую нацию".

"Против"

Итак, апологеты апеллируют к общим гуманистических принципам, которые однозначно бы работали, если бы мы жили в идеальной стране. Зато критики обращают внимание на конкретные вещи, которые сводят на нет лучшие стремления оппонентов.

1. Хотя Бог и упомянут в Конституции, статья 35 гласит: "Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа – от церкви". И хотя сторонники говорят, что курс будет вести светский учитель, случаи привлечения священников и монахинь к работе в школах – отнюдь не редкость.

2. Проблема дискриминации мусульман, иудеев или даже – о Боже! – неверующих в государственных школах при обязательном преподавания христианской этики не решена. Чтобы познакомить с господствующей религией Украины, следует вводить уроки религиоведения, а не принуждать к изучению чужой веры. Факультатив они могут прогулять (и то давление большинства довольно ощутимо), а оцениваемый предмет – нет.

3. Добро и зло люди научились различать задолго до появления христианства, но это такое.

4. Это самый употребляемый аргумент – некачественное преподавание превратит верующих школьников в ожесточенных безбожников. Старшее поколение пытали марксизмом-ленинизмом с юных лет. И что, сильно это помогло КПСС в августе 1991-го?

Автор: Дмитрий Скаженик

Только не говорите, что вы не слышали о лептонном Боге и квантово-орбитальной культурологии! А эти химеры порождены как раз в педагогических вузах. Думать, что в нашем государстве каждый выпускник пединститута будет в состоянии справиться с проблемами даже в рамках христианства – наивно:

"А вы уверены, что учитель верит или не верит так, как и вы? Что то, что он будет рассказывать, не войдёт в конфликт с тем, что рассказываете вы, и с тем, как вы ведете себя дома? Как относиться к мигрантам? К альтернативным сексуальным предпочтениям? К проблеме свободы высказываний? Всегда ли надо уважать и слушаться старших? Или уступать место женщинам в троллейбусе? Можно ли оценивать поступки других людей, если они вас не касаются? Да-да, я знаю, что у вас ответы есть. Вы уверены, что у учителя они будут такие же? А что будет, если учитель будет говорить одно, а дома говорить – или даже делать – другое? А как гарантировать, что позиция учителя совпадет с позициями всех родителей в классе? Здесь в вайбери класса не могут решить, какого цвета шторы купить, а вы о мировоззренческих моментах. Детей воспитывает не школа. Детей воспитываете вы. Даже если вы этого не делаете сознательно, они воспитываются о вас. Наивно пытаться перевести это на того самого выпускника регионального педагогического вуза".

В одной из франковских гимназий был выбор – параллельно излагались предметы "Этика" и "Христианская этика". Результат:

"Христианская этика всегда зависела от учителей. У меня изменилось трое учителей за время обучения и варьировалось преподавание этого предмета от изучения молитв наизусть, через рассказы о том, что нужно сжигать книги о Гарри Поттере, к абсолютно адекватному предмету, где мы изучали, чем есть христианство. Но это уже было скорее религиоведение, хотя называлось христианской этикой. Когда урок заключается в том, что тебе рассказывают, что есть книги или фильмы, которые являются злом, и ты попадешь в ад, если будешь потреблять определенный культурный продукт – это вообще не школьный предмет и ничего общего не имеет с образованием. А очень часто на уроках христианской этики случается именно это".

Наибольшая угроза

Почему то сторонники христианской этики полагают, что их самая большая угроза – это мировоззренческие оппоненты. К примеру:

"Сейчас активно внедряются в школах образовательные программы с выразительной гендерной идеологией, а также сексуальное воспитание. Поэтому крайне необходимо, чтобы была также в школе и христианская этика – как предмет, который не только очерчивает границы, но также показывает положительную альтернативу для свободного человека. Мы должны предложить качественный выбор и показать ориентиры, которые не позволят нашей молодежи заблудиться".

Господь с ней, с гендерной идеологией! Представим себе, что где-то (скорее всего – в Галичине) проблем не будет. Ни одного иноверца или атеиста в классе, все родители согласны, преподаватель – адекватный высококвалифицированный светский эксперт. И христианская этика будет действительно объединять нацию (ну, в рамках региона).

Но в тот же момент где-то на юге или на востоке, где культурные традиции другие, к детям будут приходить преподаватели (а то и священники, сам видел) с совсем другими установками. Пусть они будут хорошо квалифицированными и не вызывать раздора среди детей и родителей, а также книгам о Поттере ничего не будет угрожать. И они будут способствовать единству – вот только в рамках других регионов и остального мира. Российского. Ведь даже у лучшего эксперта, но верного УПЦ МП, патриархом будет русский. И с этим ничего не поделаешь.

Почему то самые активные сторонники полагают, что все их союзники будут похожими на них. То есть национально ориентированными греко-католиками или прихожанами ПЦУ. Но у нас нет их столько, чтобы хватило на всю страну!

Как будто нам мало того, что русскую литературу школьники знают лучше нашей

Начнем с того, что общепризнанной статистики распределения православных за церквями не существует. Если считать по общинам, то на УПЦ МП (по сути, РПЦвУ) приходится более 12 тысяч, на ПЦУ – 7 тысяч, на УГКЦ – 3,5 тысячи. С другой стороны, опрос Центра Разумкова дает нам на 2020 год 30% верных ПЦУ (среди православных), УПЦ – 22%. Однако, если считать активных прихожан, которые показали свою принадлежность к определенной общине, а не к конфессии в целом, то таких в УГКЦ будет 60%, в УПЦ – 26%, а в ПЦУ – только 19%. Таким образом, презрев деталями, можно утверждать, что в Украине нет одной общенациональной церкви, а есть тройка сопоставимых между собой по размерам.

Вполне ожидаемо, что они определенно отделены географически. 95% верующих УГКЦ – жители Западной Украины, 80% верных ПЦУ сосредоточены в двух регионах – Центре (48%) и на Западе (31%), 71% верных УПЦ МП – жители Востока (37%) и Центра (35%).

Если среднестатистический преподаватель христианской этики в Галичине будет греко-католиком, а на Киевщине – прихожанином ПЦУ, то в Днепре и Харькове он будет принадлежать к русскому православию. И преподавать свой предмет соответствующим образом. Пусть даже прекрасно, хотя и это маловероятно. Но точно со Святой триединой Русью в подсознании.

Как будто нам мало того, что русскую литературу школьники знают лучше нашей. Мало того, что преподаватели иногда до сих пор не говорят на украинском. Мало того, что есть историки, которые еще Сталина видели – и учат детей за "Кратким курсом ВКП (б)". Так в дополнение к этому всему МОН хочет дать в руки россиянам еще один рычаг влияния на украинскую школу – христианскую этику. Которую на вполне законных основаниях и с вполне закономерным результатом на и без того проблемных территориях будут вести адепты враждебной религиозной структуры. Потому что других взять будет просто неоткуда.

Вряд ли это можно назвать хорошей идеей.