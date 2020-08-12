Путину грозит "православный Талибан"

В Екатеринбурге провозглашена суверенная УНР

Пока вся Украина смотрит на протесты в Хабаровске и иронизирует из-за Зеленого Клина, в центре России разворачивается менее громкий, но не менее важный процесс. В Среднеуральске вблизи Екатеринбурга возникла де-факто суверенная УНР - "Уральская Народная Республика". Правда, пока она существует в пределах одного монастыря. Владимир Путин долго выращивал монстра политического православия для укрепления своей власти - неужели пришло время творению восстать против своего создателя?

Западная Европа была и остается единственным местом на планете, где одна религиозная организация - католическая церковь - определенное время была мощнее государственных структур. В зрелом и позднем Средневековье Папы возводили на престол и сбрасывали императоров, организовывали Крестовые походы и делили еще не открытые колонии между европейскими метрополиями. Именно независимость церковных структур со своими администрацией, бюджетом, судопроизводством и даже войском стала решающим фактором развития демократии в Старом Свете - прообразом идеи разделения власти.

В Восточной Европе этого не произошло - там главенствовала византийская идея "симфонии", соборности церковной и светской власти. На практике это приводило к превращению православных иерархов в подчиненных, а то и слуг князей и царей. Единственным исключением стал ХVІІ век - в его начале, во время Смуты, патриарх Филарет, отец царя, сам носил титул Великого государя, фактически правил вместе с сыном и окончательно превратил Патриарщину, свои земли Подмосковья, в государство в государстве. Вскоре то же пытался организовать Великий господин и государь патриарх Никон - создатель Раскола и автор концепции "священство выше царства". После падения последнего началось постепенное поглощение церкви государством. Этот процесс завершился в 1721 году с отменой Петром I патриаршества вообще и образованием вместо него Священного синода. В конце XVIII века вливание церковной власти в светскую зашло так далеко, что совокупность руководящих органов русской церкви официально именовалась Ведомством православного признания!

РПЦ продолжает выполнять функции министерства пропаганды

Такими же политизированными были и отношения православия с большевиками. В 1917 году последние не помешали возрождению патриархата. Но в 1925 году, укрепившись, не позволили церкви избрать нового руководителя. О массовых репрессиях против духовенства и силовании к лояльности к власти не стоит и вспоминать. Лишь в сентябре 1943 года русское православие получило от Сталина свой "томос" - современное название "РПЦ" и нового патриарха. Тем не менее после Второй мировой репрессии продолжились, а затем, по признанию председателя Совета по делам религий Константина Харчева, "ни один кандидат на должность епископа или другую высокую должность, пусть член Священного синода, не получал ее без одобрения ЦК КПСС и КГБ" . При этом РПЦ все же не была интегрирована в систему советской власти.

Сращивание в неотделимости правительства и церкви возобновилось после 1990 года. Хотя формально Россия - светское государство, РПЦ там продолжает выполнять функции министерства пропаганды. Особенно - за рубежом. 30 лет украинского суверенитета - это 30 лет заявлений о канонических территориях Московского патриархата и общей вере братских народов и 30 лет проклятий независимым от России православным церквям Украины. Отлучение Москвой себя от мирового православия из-за создания в 2018 году ПЦУ - наглядное свидетельство того, что для нее политика важнее веры.

В последние годы в России семимильными шагами формируется нечто вроде православного Талибана - ультрареакционного ортодоксального милитаризованного течения среди духовенства и мирян. Все началось с акции Pussy Riot в 2012-м и криминализации в следующем году "оскорбления чувств верующих". Далее - после начала войны на Донбассе - злая пропаганда, в том числе за "веру святую" против украинских "раскольников". Накрученые телевизором и обеспеченные государственной поддержкой "казаки" и православные активисты типа Дмитрия Энтэо громят выставки, поджигают кинотеатры из-за фильма "Матильда", нападают на акции оппозиционных политиков. Несколько самых кровавых преступлений в Крыму и на Донбассе совершили не официальные оккупационные силы, а так называемые самооборона и ополчение, в рядах которых находятся немало "казаков". Деятельность этих людей усиливает власть Москвы и позволяет меньше пачкать руки российской полиции.

Однако есть одно но. Среди значительной части противников Путина есть не только те, кто недоволен тем, что Путин - слишком Путин. Есть и такие, для которых он - недостаточно Путин. И лишь вопросом времени было выступление этих людей против Кремля с реакционной стороны. Кризис 2020 года (коронавирус + обнищание + обнуление) лучше всего подходил для этого - оставалось найти лидера. И вот он появился.

Сергий (Николай Романов) родился в 1955 году, получил среднее юридическое образование и работал в милиции. В 1986-м за разбой с убийством, смертельное ДТП и хищение госимущества получил 13 лет колонии. После отсидки немного поучился в Духовной академии, в 2001 году стал пресвитером, в 2006-м - схимонахом, в 2009-м - схиигуменом основанного им же Среднеуральского женского монастыря (на землях, рейдерски отжатых у фермеров). Уже тогда он был реакционным монархистом и противником экуменизма.

В 2014 году он с Натальей Поклонской, российским "прокурором Крыма", нашли друг друга на ниве "царебожия" - учения об откупной жертве царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его убийство. С 2018 года Сергия окончательно понесло - он выступил против идентификационных кодов, банковских карт, электронных страховок и башен 5G.

Автор: Дмитрий Скаженик Сергей Громенко: "Если ты десятилетиями подпитывал "православный Талибан" ради использования против врагов, будь готов к бумерангу"

25 декабря 2019 года Сергий заявил, что Россия находится под "жидовским игом", а из Кремля руководит "двойник Путина с силиконовым лицом", который является "лжемессией" и "Антихристом". 26 апреля стал отрицать реальность пандемии коронавируса, проклял тех, кто "посягает на закрытие храмов" на карантин и предал анафеме всех верящих в эту инфекцию. На следующий день он был запрещен в служении, а 7 июля оштрафован на 90 000 рублей. Штраф до сих пор не заплатил.

Схиигумен еще 13 мая забаррикадировался в Среднеуральском монастыре, не пускает туда назначенного епархией другого священника, почти не пропускает журналистов (а на некоторых, например Ксению Собчак, его люди нападают) и призывает казаков со всей России защищать его от полиции и Росгвардии. Постоянно в монастыре проживают более 500 человек, среди них и дети.

Сергий фактически объявил войну российской власти. 26 мая он назвал будущую вакцинацию от Covid-19 чипированием населения от "фашиста" Билла Гейтса. 25 июня сказал, что "сейчас главный враг в России - это Русская православная церковь". 3 июля епархиальный суд изверг Сергея с сана, оставив монахом. В ответ он повторил, что монастырь не покинет, зато перестанет вспоминать в молитвах "еретика" патриарха Кирилла (Гундяева). И снова разоблачил "измену, фарисейство и лицемерие" Путина и патриарха, которых "окружают хабадники и сатанисты".

Дальше - больше. 9 июля Сергий потребовал сброса с престола Кирилла. 12 июля потребовал от Путина передать себе президентскую власть, угрожая судом и созывом всенародного ополчения. А 25 июля фактически проклял обоих: "Гундяев, ты сдохнешь, как Никодим Ротов, у ног своего хозяина Антихриста. Путин, ты не можешь победить слово. Путин, ты не придешь к покаянию. Участь твоя в руках гнева народа Божьего и дни твои сочтены, ты взвешен и найден легким". В ответ на требование епархии освободить монастырь схиигумен пригрозил "боевой тревогой". Кроме того выяснилось, что он еще и прописан непосредственно там.

А теперь оцените всю ситуацию в комплексе. В России, где активистов хватают даже за пустые плакаты, а свидетелей Иеговы судят просто за чтение Библии, уже месяц существует неподконтрольная власти территория, пусть и небольшая. Туда не ходит полиция, а ее лидер откровенно вытирает ноги о президента и патриарха. Вам не кажется это странным?

Большинство из нас привыкло относиться к русскому православию (и в России, и в Украине) со скептицизмом. Лицемерно выглядят "мерседесы" иерархов на фоне евангельской проповеди о бедности; отказ вставать в честь погибших украинских воинов рядом с укрытием российских боевиков в лаврах; самострой церквей на исторических памятниках при обвинении оппонентов в захватах храмов. Это все последствия ситуации, когда 3/4 россиян называют себя православными, но только 5% выполняют предписания своей конфессии. Треть из них совсем не верит в Бога! С чего бы церкви с такой паствой быть иной?

Но если деятельность "Министерства православия" отталкивает от РПЦ младших и либеральных прихожан, которые переходят на позиции атеизма, агностицизма, идут в другие церкви, то с консерваторами картина другая. В русском православии есть и настоящие верные. Чем выше уровень их религиозности (и чем они старше), тем ближе они к посконно-консервативному взгляду на церковь и мир. От половины до 60% россиян уверены в различных теориях заговора - вот они-то и являются аудиторией Сергия и ему подобных. Можно сколько угодно обвинять схиигумена в мракобесии, однако нельзя отрицать, что он действительно верит в свои слова и готов взять за них мученический венец, а не притворяется из-за благоприятной конъюнктуры.

Россия находится под "жидовским игом", а из Кремля руководит "двойник Путина с силиконовым лицом"

Эпидемия поставила РПЦ перед двойным вызовом. С одной стороны, влияние церкви на гражданское общество и даже собственных верных уменьшается. Количество прихожан падает, коррупционные и гомосексуальные скандалы учащаются, а в отношениях с Украиной и Константинополем - вообще полная катастрофа. В Кремле все яснее понимают, что нынешняя РПЦ из подпорки режима превращается в обузу, - и делают соответствующие выводы. Я не удивлюсь, если скоро Кирилл "по состоянию здоровья" пойдет на покой, а патриархом изберут значительно более прагматичного "духовника Путина" Тихона (Шевкунова).

Но это усилит вторую проблему - с внутренними "истинно православными" диссидентами. Теми, которые недовольны роскошью иерархов и действительно верят в пагубность башен 5G и искусственное происхождение коронавируса. Теми, кто вопреки нынешним запретам собирался на богослужение, проклинал своих лояльных государству епископов и ездил в другие епархии. Теми, кто прислушивается к словам различных "старцев" о скором захвате церкви Антихристом (такой есть даже среди моих школьных друзей). Слова Сергия о чипах в мозгу, жидомасонах у власти и еретике Кирилле падают на подготовленную почву. А Тихон в своей Псковской епархии храмы от вирусов закрывал быстро и жестко.

Итак, как никогда силен призрак фактического распада русского православия на еще более лояльное государству официальное признание и катакомбную сеть "ревнителей древнего благочестия", даже если формального раскола не произойдет. И кровавый штурм монастыря схиигумена (а иного не будет - тот реально не боится тюремного заключения, и отступать ему некуда) может стать катализатором этого процесса. Сергий будто списан с протопопа Аввакума - потому Росгвардия и не спешит.

Просчитал ли Кремль все опасности такого варианта - нового раскола и выхода ультрарадикальных православных из-под формальных церковных ограничений? Пока непонятно. Возможно, Путину так хочется увидеть себя новым Петром I, что и новые старообрядцы его не пугают. Но одно можно сказать точно: если ты десятилетиями подпитывал "православный Талибан" ради использования против врагов, будь готов к бумерангу.

Настоящие талибы, бережно выпестованные США в противовес советским оккупантам, после войны отказались лезть обратно в коробку для фигур. Вполне возможно, что и русские православные экстремисты первой своей жертвой сделают именно путинскую власть.

Ведь у Бога точно есть чувство юмора.