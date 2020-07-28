Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями

Путин об этом знает

Российская Федерация пытается продемонстрировать мировому сообществу, что она вернула себе статус сверхдержавы. Для этого она влезла в конфликты в Украине, Сирии и Ливии. Однако ресурсов на их долгосрочное продолжение у Москвы нет.

Это не единственная причина агрессивной политики Кремля на международной арене. Путин стремится прикрыть катастрофическую экономическую и социальную ситуацию для большинства российского населения, особенно в глубинке. Там люди вынуждены голодать, поскольку в государственном бюджете приоритетными являются военные расходы, а не поддержка неимущих и малоимущих.

Москва затеяла с Украиной "игру на истощение", надеясь на то, что украинский народ не выдержит прессинга гибридной войны и рано или поздно сам начнет искать пути капитуляции перед Россией.

Война, которую Кремль ведет уже седьмой год, имеет две основные стратегические цели: вернуть себе полный контроль над бывшим советским пространством и резко повысить значение России в мировой политике. И если в "украинском поле боя" Москве не удается достичь желаемых для нее результатов, то на международной арене ей удалось подтолкнуть своих западных оппонентов к бесконечным переговорам о судьбе оккупированной части Донбасса. При этом она пытается выдавать себя за отстраненного наблюдателя, а не за сторону, которая непосредственно участвует в войне.

Сегодняшняя Россия - это поезд без тормозной системы. Это проблема не только Украины, а, в первую очередь, Европы и западной цивилизации. Она стала угрозой глобальной безопасности. Она ставит перед собой цели не только провоцировать все новые конфликты, но и подорвать перспективы демократического будущего в мире.

Сегодняшняя Россия - это поезд без тормозной системы

Конфликты, которые создает Российская Федерация, выдаются хаотичными, разрозненными и непредсказуемыми. Однако на самом деле таковыми они не являются. Внешняя политика Кремля в Евразии за последние два десятилетия нацелена на имперское доминирование над более слабыми странами и нациями.

Не все усилия Москвы являются откровенно военными шагами. В Центральной Азии и на Южном Кавказе она использует более тонкие и иезуитские методы. Так она заставила или привлекла часть постсоветских государств присоединиться к двум своим региональных организациям - Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Российско-украинская война стала рычагом загнать и Украину в ЕАЭС и ОДКБ. Но только авантюра незаконной оккупации Россией Крыма обошлась российской экономике в примерно 25 миллиардов долларов. И это мы не говорим о расходах на содержание террористических военных группировок на территории Донбасса.

Если бы не продажа газа и нефти в сверхвысоких объемах в Европу, то России давно уже бы не было чем финансировать свою затяжную геополитическую аферу. Однако борьба канцлера Германии Ангелы Меркель за совершенно ненужный Европейскому Союзу газопровод "Северный поток-2" усложняет возможность поставить Кремль на место.

"Магия подкупа", которую использует Путин в отношении части европейских политиков разных уровней, сместила систему политических убеждений тех, кто и до этого не имел твердых принципов. А когда появилась реальная перспектива "заработать", явно или косвенно лоббируя интересы Москвы, то для таких лиц политические принципы начали очень быстро отходить на задний план.

Как и во времена СССР, в Кремле надеются на дезинформацию. Теперь для этого применяют мощные информационные возможности интернета и социальных сетей. Не забывают при этом и о старинном "искривлении мозгов" в советском стиле. Они создают антиправдивую и антиобьективную картину окружающего мира, которая заполонила не только российские СМИ, но и созданные Москвой многочисленные средства массовой информации многими иностранными языками, предназначенные для зарубежной аудитории.

Комплекс политической неполноценности Путин и его окружение пытаются компенсировать гипертрофированной агрессивностью к внешнему миру.

После веков самодержавного управления и более 70 лет кровавого коммунистического эксперимента, в нынешние "постельцинские времена" русские наглядно продемонстрировали, что не способны на самоуправление. Но не все европейцы хотят понять, что Путин столь же опасен для своей страны и международного сообщества, как в свое время Сталин.

Путин знает, что нет никаких шансов победить в новой холодной войне. Используя ошибки Запада и доверие и приверженность определенных политиков к Москве, он устраивает испытания демократических стран на прочность и развивает инфраструктуру для поддержки проверенных десятилетиями манипуляций в стиле КГБ в бывшей Германской Демократической Республике, расширив их до международного масштаба.

Состояние полной неопределенности, невозможности альтернативного выбора и внутреннее недоверие друг к другу, которые насаждались в организациях, на предприятиях и восточногерманских семьях, теперь, в переработанном виде, перенесены Россией на глобальный уровень.

Населения государств, которые Москва считает недружественными к себе, информационно заманивается в "зеркальный лабиринт дезинформации". Это нужно, чтобы граждане этих стран начали отчаиваться в правильности действий своей власти, а потом это недоверие перенесли на предстоящие выборы.

Хотя Путин уже теряет былое доверие, Россию и дальше способна объединять не ядерная угроза извне, а создание образа внешнего врага - Украины и Запада. Его методично и целенаправленно насаждают кремлевское телевидение и СМИ.

Однако самой мишенью русской имперской пропаганды и армии троллей стала Украина, которую они уже не первый год обрекают на неизбежный дефолт и быстрый распад. Во времена неопределенности Путин играет свою подрывную игру так усердно, что одержимый своими геополитическими амбициями, начинает забывать о колоссальных экономических внутренних проблемах.

Для него главное - посеять раздор и непонимание среди стран-членов Евросоюза и НАТО, поддерживать Венгрию и Турцию в их попытках сыграть самостоятельную игру с Россией, будучи членами Североатлантического альянса. Совершенно очевидно, что в ситуации нагнетания конфронтации деловые, экономические, научные и культурные связи с Российской Федерацией должны быть ограниченными к минимуму. Москва не должна иметь доступа к современной западной технической информации, потому что может использовать ее для обеспечения своих военных целей.

Необходимо создать комплексную программу сдерживания, при которой бы отслеживались все возможные направления незаконного получения и присвоения Москвой новейших западных технологий и инженерных разработок.

Управляемая два десятилетия диктатором Путиным Российская Федерация должна быть изолирована до тех пор, пока она не научится сосуществовать с другими государствами и признавать их национальные интересы. И главное - нужно не только изолировать Россию, но и научиться жить без нее.

Россия никогда не будет придерживаться западных ценностей и демократических норм

Это касается не только Украины, но и Запада. Как показал весь предыдущий исторический опыт, Россия никогда не будет придерживаться западных ценностей и демократических норм. Это необходимо осознать и действовать соответственно.

Российская Федерация - это империя. Вся ее история держится только на лжи, пролитой крови, угнетении населения беззаконием и нищетой, обмане, раздутом патриотизме.

Это "империя лжи", которая постоянно обманывает своих граждан, иначе не сможет выжить. Она неконкурентоспособна, нежизнеспособна и питается "жизнями людей" на спровоцированных ею войнах, общим беззаконием власти и ужасными условиями проживания в глубинке.

Стремясь к "политическому бессмертию", Путин втянул Россию в водоворот экономического кризиса, социальной катастрофы и политической непрогнозированности. Но стабильность в том застойном виде, в котором она есть сейчас, зависит от людей, которые находятся вокруг президента и рассчитывают на его долгое правление в будущем.

Путинская система все еще продолжает внешне умело работать, а сам Путин стоит на вершине властной "пирамиды". Однако олигархи, которые соревнуются между собой за сверхприбыли от доходов за энергоносители, не могут ставить только на него. За кадром остается их связь с другими "политическими меценатами" и личные связи с руководством государственных учреждений, спецслужб, полиции, армии, политических партий и неправительственных организаций.

Референдум легитимизации правления "нового царя", который состоялся недавно, определил продолжение путинского правления до 2036 года. Вопрос в том, будет ли существовать сам Путин и Российская Федерация в этом же 2036 году? ...