Украина перестала быть колонией

Но кое-кто утверждает обратное

В феврале Украину встряхнуло несколько скандалов, связанных с русскоязычным или российскоцентристским (часто это одно и то же) сегментом населения. Был выключены три пророссийские каналы Козака-Медведчука – Newsone, ZIK и 112. Профессоршу педагогического университета Драгоманова Евгению Бильченко отстранили от преподавания за украинофобские заявления на фейсбуке. Негативных реакций на украинский язык тоже стало больше.

Конечно, такие пророссийские авторы или ресурсы выдают публике многочисленные месседжи, в основном избитые. На них или не хочется отвечать из-за очевидной нелепости, или отвечать нет смысла. Ибо до тебя это делали десятки тысяч раз – обоснованно и не очень, малыми сообщениями и развернутыми книгами. Становиться десять тысяч восемнадцатым и не очень хочется.

Но есть тезисы, которые, к сожалению или к счастью, достаточно редко встречаются в публичном пространстве. Более того, их мусолят не только пророссийские или антиукраинские силы. Их можно услышать из уст простого дяди в деревне и пламенного националиста в Киеве. И именно потому о них стоит порой вспоминать.

Один из главных: "Украина – это колония", "Украина превратилась в колонию США и Запада", "Нами управляют извне" и другие. Этот тезис был мейнстримовым как в постах Бильченко, так и в редакционной политике указанных выше каналов. Это всегда можно услышать от Шария и ОПЗЖ, не говоря уже об официальных заявления российских властей.

Попробуем понять, что же означает "колония" и можно ли за такую считать современную Украину. Была ли она колонией и является ли ею сейчас.

Основное определение, которое предоставляют для этого термина словари, следующее: "Территория или страна, находящаяся под властью иностранного государства, лишенная политической и экономической независимости. Управляется на основе специального режима". Это из википедии. Словарь украинского языка, изданный в советские времена, отмечает: "Страна, лишенная империалистическими государствами политической и экономической независимости". А вот Оксфордский словарь "колонией" называет: "Страну или территории под полным или частичным политическим контролем другой страны и занятую поселенцами из такой страны". Определений много, но приблизительное значение одинаковое. Это страна, лишенная своей независимости, как политической, так и экономической, которая руководствуется другой страной – или через прямых представителей этой страны, или через местных креолов, которые выполняют функции таких представителей.

Понятно, что представители России и русского мира привыкли воспринимать мир с позиций метрополии, которой на протяжении нескольких лет была Россия. Мир – как совокупность метрополий с зависимыми государствами или непосредственно колониями, рано или поздно завоеванными. Поэтому любое отклонение от российской политики или попытки добиться независимости от России воспринимается россиянами как переход собственной колонии в другую метрополию – условного Запада, исламского мира, Китая и др. Мыслить категориями независимых государств русские не научились.

Зато мы прекрасно понимаем, что провозглашение колонией независимости и проведение самостоятельной политики – неважно, на какую страну она ориентируется и ориентируется ли вообще – это признак именно деколонизации. Это появление субъектности.

Все, что отныне происходит в Украине, решается исключительно в Киеве

Такую субъектность Украина получила в 1991 году. Это означает, что все, что отныне происходит в Украине, решается исключительно в Киеве. То есть, на решение украинских властей могут влиять множество факторов, однако последнее слово – именно за ними.

Колониальный статус этого не предусматривает. Колония не может решать сама за себя. Сама логика колонии как псевдогосударственного образования предполагает, что главные решения принимаются метрополией. Не существует национальной армии, национальной экономики, внешней политики, культурной, образовательной, налоговой политики и тому подобное. Как таковой политики не существует. В лучшем случае может существовать эрзац – например, та же УССР, о которой речь пойдет ниже.

Украина как самостоятельное государство проводит свою политику так, как считает нужным. И уже то, что эта политика не нравится абсолютному большинству стран мира (скажем мягче – абсолютное большинство стран мира имеют к ней претензии), означает, что мы никак не можем быть колонией. Ведь и для Запада мы крайне мало приятны. Наше законодательство, в том числе экономическое, наша политика в различных сферах жизни, историческая политика и т.д. не устраивают условный коллективный Запад – те же Соединенные Штаты, Великобританию и Европейский Союз. Как Украина может быть колонией государств, которые очень критически настроены относительно того, как она строит свою экономику или общество? Польша, Румыния и другие страны недовольны нашей исторической и языковой политикой. Россия недовольна уже тем, что мы существуем. Если говорить о тех, кто в целом удовлетворен, то на ум приходит разве Грузия или Литва. Но мы не можем быть колонией Грузии и Литвы!

Параллельно сторонники "колониальности" Украини пытаются подчеркивать экономику и демографию – мол, в Украине происходит постоянная деиндустриализация, количество населения падает, люди едут и умирают. С этим трудно не согласиться. Как и с тем, что это последствия колониальной политики. Вот только какой?

Рядом с общим колониальным дискурсом пророссийских сил в Украине существует и собственный дискурс колониализма. Все больше интеллектуалов склоняется к тому, что Украина была колонией. Колонией европейского типа, что никак не отменяет правдивости этого постулата. И колонией она была уже с XVIII века. И аж к концу века XX.

В Украине проводилась обычная колонизаторская политика. Любые проявления украинской идентичности и самой возможности возникновения Украины как субъекта жестоко подавлялись. И не мысленно или относительно – санкциями, кредитам и т.д., – а реально. Массовыми убийствами, арестами и тому подобное. В этом принципиальная разница с тем, что имеем сейчас.

Одной из главных задач колонизатора, особенно европейского, есть попытка изменить этнический компонент. Или по крайней мере его идентичность. Это и навязывания собственного языка, и топонимики, и традиций, и истории. Особой "фишкой" в такой ситуации является размещение колонизированной территории на карте собственной истории – для подтверждения того, что соответствующая страна издавна является частью метрополии. Вот только плохие соседи все время ее пытались от этой метрополии оторвать.

Все это, опять-таки, совпадает с политикой как Российской империи, так и Советского Союза. Для Украины подготовили целую концепцию трех ветвей русского народа, Руси как русской земли и Киева как российского города. Неважно, что саму эту концепцию разрабатывали сами же украинцы в пользу митрополии – это еще один образец креолизации интеллектуальной верхушки колонизированного народа.

Кроме исторических обоснований колонизатор пытается, если есть возможность, максимально колонизировать (здесь уже в значении "заселить") новые территории. В частности, в Украине количество этнических русских доходило до 20-25 процентов. И поведение абсолютного большинства из них к местному населению мало чем отличалось (и по большей части мало чем до сих пор отличается) от отношения англичан к индейцам, французов к алжирцам или итальянцев к эфиопам. Это принципиальная черта колонизатора – рассматривать местное население как неполноценное и неспособное к самостоятельной жизни в принципе. А значит, колонизатор всегда прибегает к креолизации – созданию широкого слоя среди местного населения, которое бы приняло и усвоило его культуру, язык, обычаи и традиции, смотрело на мир его глазами. Если нет расовых предубеждений, колонизатор также активно способствует смешиванию населения с колонистами. А также пытается способствовать расселению колонизированного населения на своей собственной территории – через получение работы, должности, службы в армии, в религиозной сфере и тому подобное. Конечно, это способствует потере такими людьми своей национальной идентичности.

Все это мы проходили. Ясно, что Украина по состоянию на 1991 год имела не только более 20 процентов этнических русских, а еще и не чуть ли не половину этнических украинцев, которые "успешно" прошли креолизацию. То есть, фактически стали русскими, относясь ко всему украинскому как к этнографической "пятой ноге", ненужному приложению, которое в основном только мешает жить.

Всего этого нет сейчас. Трудно себе представить целые регионы, которые общаются между собой на языке "колонизаторов" – условном английском. Трудно даже двух украинцев представить. Нельзя представить себе ассоциирование украинцев с англо-саксонской культурой, традициями, привычками и тому подобным. Не может даже теоретически идти речь о колонизации территории Украины "англо-саксами" или ощутимом смешивании населения в пределах ЕС. То есть, все эти особенности колонии тоже не подходят для настоящего положения Украины.

Теперь по экономике. Колониальная экономика предусматривает создание из колонии сырьевого придатка к экономике метрополии. И это именно то, в чем упрекают настоящую Украину российские пропагандисты. Однако, если внимательно посмотреть на структуру экономики, можно легко увидеть, почему так произошло и кем это планировалось.

Украина поставляет сырье на внешние рынки, производимое на заводах, построенных в советские времена. Именно тогда был заложен экономический принцип связанности экономики УССР с другими республиками Советского Союза. То есть, советская власть старательно избегала размещать в Украине полный цикл производства. Грубо говоря, мы могли изготовлять некоторые детали к агрегатам, производимым в России, а у себя такого производства просто не было. С восстановлением независимости эти связи были прерваны, и такие заводы просто стали не нужны. Именно поэтому случилась форсированная деиндустриализация, на которую жалуются россияне. То есть, это является следствием колониального режима. Но совсем не сегодняшнего, а таки советского. Понятно, что теперь Украине придется строить собственную экономическую систему, с замкнутыми циклами производства. Она, безусловно, значительно будет отличаться от того, что здесь настроили колонизаторы.

Малороссийство – это не политика и даже не тактика, только априорная и тотальная капитуляция

Итак, Украина таки была колонией – около 300 лет. И именно сейчас перестала ею быть. Внешняя ориентация Украины – это не колониализм, а, наоборот, субъектность. Особенность этой субъектности – мы сами можем выбирать, с кем, как, когда и зачем сотрудничать. И что именно должны в нашей стране делать. Колонии этого не имели, не имеют и не могут иметь.

Еще Евгений Маланюк в своей красноречивой работе "Малороссийство" очень четко отметил разницу между субъектным и колониальным сознанием:

"Москвофильство или иное фильство (их было несколько в нашей истории) есть возможное направление нашей национальной политики. В этом смысле был "переяславский" момент москвофильства в политике Богдана Великого, как москвофильскими были целые десятилетия национальной политики великого Ивана Мазепы. Как туркофильство Петра Дорошенко. Как вынужденное полонофильство Выговского или Петлюры. Все эти примеры – это политика или стратегия. Но малороссийство – это не политика и даже не тактика, только априорная и тотальная капитуляция. Капитуляция еще перед боем".

Именно в этом главная проблема. И именно поэтому россияне называют нас "колонией" (в переводе с русского - не колонией России). Ибо мы не капитулируем.