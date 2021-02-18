Кто осуществляет внешнее управление Украиной

Россия обвиняет Америку. Но на воре и шапка горит

Одним из самых известных российских нарративов, который часто повторяют определенные украинские политики – это утверждение о внешнем управлении Украиной, вроде осуществляемом Западом. Точнее, США. Но если внимательно присмотреться к тем, кто громче остальных кричит "держи вора", то становится понятно, что Россия обвиняет других в своих собственных грехах.

Дефиниции

Понятно, что термин "внешнее управление" предполагает определенную завуалированность отношений двух государств. Ни оккупация, ни старый добрый колониализм не может называться внешним управлением в настоящем смысле этого слова. Согласитесь, довольно странно звучало бы утверждение, что Германия осуществляет внешнее управление Райхскомисариатом Украина, а Великобритания – вице-королевством Индия. Если Берлин или Лондон не отрицают очевидных вещей, зачем придумывать дополнительные определения?

Итак, о внешнем управлении есть смысл говорить только в том случае, если подчиненный субъект имеет все признаки независимости, а господствующий – возражает свое вмешательство в чужие дела. Что ж, давайте посмотрим, кто в эту игру с Украиной играет дольше.

"Украина наша советская"

Декабрь 1917. В Харькове при вооруженной поддержке московских рабочих и питерских матросов возникает советское правительство Украины – "Народный секретариат". Да, в этом месте левые обычно начинают пылать, мол, украинцы среди бойцов-большевиков тоже были. Это правда – но насчитывалось их в тот момент лишь 25%. Трое из четырех красных – захожие из России.

Воспользовавшись неопытностью украинской национальной власти и общей апатией населения, в феврале большевики захватили Киев. А в марте даже провозгласили "независимую" советскую Украину. Через месяц эта конструкция развалилась под давлением войск УНР и ее австро-германских союзников. Но интересно, что воевать напрямую от своего имени советская Россия боялась. Ленин писал своему комиссару Орджоникидзе:

"Решительная и безоговорочная перелицовка имеющихся на Украине наших частей на украинский лад – такова теперь задача. Нужно запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсеенко – он должен называться просто Овсеенко".

Воевать напрямую от своего имени советская Россия боялась

Прошел год – и ситуация повторилась один-в-один. В январе 1919-го сформированное в Курске "Временное рабоче-крестьянское правительство Украины" заняло на российских штыках Харьков, а в феврале – Киев. В марте снова была объявлена "независимая" Украинская Социалистическая Советская Республика. Из 4364 членов КП(б)У насчитывалось тогда только 130 украинцев. 30 августа соединенные силы армии УНР и УГА выбили большевиков из столицы.

На возмущение настоящего украинского правительства из-за агрессии в Кремле стандартно отвечали:

"Никакого войска Российской Социалистической Советской Республики на Украине нет. Военная операция на Украине на этот момент проводится между войсками Директории и войсками Украинского Советского правительства, которое является целиком независимым. Между Украиной и Советской Россией теперь нет никаких вооруженных столкновений".

Чем э то все закончилось до 1921 года - ивестно всем.

Тактика гибридной войны и гибридной дипломатии так пришлась Москве по вкусу, что в 1939 не Россия воевала с Финляндией, а "Финляндская Демократическая Республика" с Финляндской Республикой. А в 1944 году не СССР решал судьбу Польши, а "Польский комитет национального освобождения". Примеров множество.

Нельзя сказать, что на Западе не прибегали к поддержке пусть мерзких, но нужных режимов. В конце концов, фраза: "возможно, он сукин сын, но он наш сукин сын", – которую приписывают Рузвельту в защиту то ли Сомосы, то ли Трухильо – не на пустом месте появилась. Но образовывать целые фейковые страны, с которыми потом вступать в союз, как РСФСР с УССР – до этого американцы не додумались.

Поэтому в конце ХХ века именно Россия была самой опытной во внешнем управлении государством в мире.

Зависимая независимость

24 августа 1991 достигла апогея, а 1 декабря завершилась борьба за формальное восстановление независимости Украины. Но действительно ли мы можем утверждать, положа руку на сердце, что наша независимость была полной, а наша страна – ни от кого реально не зависит? Да куда там!

Процесс настоящей независимости в 1991 только начался. Угадайте, кто мешал? На "Рос" начинается, на "сия" заканчивается. В течение первого десятилетия наша северо-восточная соседка прилагала массу усилий, чтобы контролировать Украину. Черноморский флот и куча военных баз по всему Крыму. Закон о признании Севастополя федеральным городом. Чуть ли не ежегодный газовый шантаж. Совместная электросеть – до сих пор, кстати. Попытка захватить остров Тузла. Миллиарды, брошенные в пророссийские, а то и в откровенно сепаратистские движения. "Кроты" на высших правительственных должностях. Подкуп целых партий и, в конце концов, самого президента.

Автор: Дмитрий Скаженик Сергей Громенко: "Насмотревшись московских новостей о невиданном расцвете экономики, сериалов о бравых российских «ментах» и жестоких украинских «нациках», наслушавшись песен о «господах офицерах», начитавшись тонны макулатуры про «один народ», немало украинцев создали в своей голове абсолютно неверный, но очень привлекательный образ России"

Но это не самое страшное. Куда серьезнее была культурная экспансия. Господствующая русская церковь. Почти безальтернативное российское телевидение. Засилье русской музыки, книг и фильмов. Это только на первый взгляд – не внешнее управление. Насмотревшись московских новостей о невиданном расцвете экономики, сериалов о бравых российских "ментах" и жестоких украинских "нациках", наслушавшись песен о "господах офицерах", начитавшись тонны макулатуры про "один народ", немало украинцев создали в своей голове абсолютно неверный, но очень привлекательный образ России. И в 2014 году не смогли поверить, что эта прекрасная большая Россия убивает их соотечественников.

Даже сегодня, после семи лет войны, 14,5% украинцев доверяют Путину! И это без Крыма и Донбасса. А сколько таких было в 2010-м?

Так кто же руководит Украиной

За сто лет ситуация почти не изменилась. В январе 1918 года россияне несли украинцам не только штыки – с ними можно было справиться. Из-за поребрика нам внедряли новую религию – марксизм-ленинизм. И вот против этого яда лекарств вовремя найти не удалось. Сегодня Россия навязывает нам вместо коммунизма путинизм – "русский мир". Не свидетельствуют результаты выборов, что эта зараза еще зашита в головах наших граждан?

Есть и хорошие новости. Века назад нас поддерживала только Германия. После ее падения Украина оказалась в треугольнике смерти, откуда не было приемлемого выхода. Сегодня 93% территории нашего государства находятся под контролем собственного правительства. Это необходимое, но недостаточное условие.

Пусть теперь Кремль не управляет напрямую нашими институтами и не скупает политиков по пучку за пятак, но он до сих пор влияет на наших граждан. В частности, скупая пучками блоггеров за 20 долларов. А в условиях пусть несовершенной, но избирательной демократии, это угроза сама по себе.

На фоне этого почти безграничного влияния России на души населения деньги, которые обещает чиновникам Запад, выглядят бледно. Дают не просто так, а требуют реформ, дают не навсегда, а в долг. Да еще и предшественников не позволяют посадить. Поэтому неудивительно, что Украина делает на Запад шаг вперед и два назад. Разве это внешнее управление? Это даже на менторство не всегда тянет.

Зато Россия и по сей день обладает волшебной кнопкой переключения внимания украинцев. Нажмут – и какая-то наша петрушка что-то ляпнет о языке, Бандере или гражданской войне в Донбассе. А нервный народ тут же начнет активно ругаться в соцсетях и банить друг друга. Накрученные кремлевской пропагандой о поездах с кровавым правосекамы, против Украины выступили часть жителей Крыма и Донбасса, не говоря уже о самих россиянах. Информационное воздействие может и виртуальное, зато его жертвы – вполне реальны.

Американцы на своих противников накладывают санкции. Кремль – подкладывает взрывчатку или яд

Российские новости доминируют в наших лентах над американскими. Даже в день своей инаугурации Байден в поисковых запросах украинцев уступал Навальному в соотношении 43:49 (в среднем за год – 5:8). Запрос "Россия" за год был популярнее "США" в 1,5 раза. У нас в принципе невозможны такие срачи из-за американских писателей, как из-за Булгакова.

А самое важное то, что сама архитектура отношений власти и общества в нашей стране выстроена по российским (точнее – советскими) образцами. Например, президент, чьи полномочия четко очерченные, может раздавать незаконные указания по регулированию тарифов. Формально независимый суд постоянно выгибает позвоночник, подлизываясь в центр силы. Даже ток-шоу в нашем эфире по форме все меньше отличаются от российских. Поэтому в Украине еще недавно была возможна Партия политики Путина. А вот о Партии политики Буша/Обамы никто не слышал. За присоединение к России всегда проголосуют 5-10-15% украинцев. Сколько проголосуют хотя бы за вступление в НАТО, не говоря о присоединении к США?

И напоследок. Американцы на своих противников в Украине накладывают санкции. Кремль – подкладывает взрывчатку или яд.

Ну и кто здесь осуществляет внешнее управление Украиной?