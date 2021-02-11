Для Украины открывается окно возможностей

Но нужно демонтировать олигархическую матрицу

После вступления Джона Байдена на пост президента США для Украины открывается невиданное доселе окно возможностей. Очень важно использовать чрезвычайно благоприятную для нас ситуацию. Иначе она станет последним шансом, который может никогда больше не повториться. Вопрос стоит таким образом: демонтаж олигархической матрицы или демонтаж Украинского государства. И здесь нужно сделать правильный выбор.

За почти 30 лет независимости в Украине построен довольно странный вид демократии, невиданный доселе в мире. Его можно определить, как "олигархическую демократию". Когда при наличии якобы формально функционирующих демократических институтов, населению через прессу и телевидение, которое находится под контролем олигархов, навязывают заранее невыгодные ему и вредные для будущего государства решения.

Украинцев ежедневно зомбируют "лошадиными дозами" олигархической пропаганды. На политических шоу она замаскирована под разнообразие позиций одних и тех же "экспертов", которые годами "кочуют" из одного телеканала на другой. Используя доверие населения к тому, что ему рассказывает телевизор, можно очень просто привести к власти кого угодно.

И когда в соседней России существует режим "самодержавной олигархии", то в Украине – это режим "самодержавия олигархов". Которые во время выборов меняют политические персоналии, при этом не меняя сути самой действующей системы. Но если диктатор Путин может замыкать всю полноту власти на себя, то наши олигархи научились согласовывать свои позиции, договариваться и вроде демократическим путем приводить к власти своих ставленников и слуг. При этом выдавая их за "новые лица" в политике.

Украиной сегодня руководит дюжина семей, очевидными атрибутами которых являются огромные богатства. Но не только они делают олигархов сверхвлиятельными персонами. Способность влиять на власть и управлять ею являются теми решающими рычагами, с помощью которых олигархия в нашей стране превратилась на вершителей человеческих судеб.

Номенклатурный консенсус дает им возможность контроля над силовыми структурами: полицией, прокуратурой, судебной системой. Используя их в своих личных, семейных и клановых интересах. А контроль над парламентом позволяет штамповать законы, которые помогают находить все новые возможности для увеличения эксплуатации. И как бы олигархия не выдавала себя за "демократию с украинской спецификой", она несет полную ответственность за то, что Украина является одним из беднейших государств Европы.

Украиной руководит дюжина семей, очевидными атрибутами которых являются огромные богатства

Самое опасное в олигархии не только то, что она присвоила себе большинство финансов и ресурсов. Пользуясь своим монопольным правом на эти ресурсы, она самовольно формирует настоящее и будущее украинцев. Протягивая раз за разом к власти своих ставленников, олигархия делает их исполнителями своей воли, превращая в соучастников искусственно спровоцированных негативных процессов в политике, экономике и социальной сфере.

В то время, когда в Украине процветает социальная и экономическая несправедливость, которая сталкивает большую часть ее населения в нищету и страдания, олигархические династии десятилетиями грабят ее. Они уже стали "финансовыми наркоманами", которые не могут остановиться.

Демонтаж этой матрицы соответствует интересам десятков миллионов украинцев. Хотя очень сомнительно, что когда-нибудь олигархи добровольно могут это согласиться. Сейчас просто не существует механизмов, чтобы демократическими методами отстранить их от власти. Демонтаж должен начаться с устранения монополии в телевизионном пространстве. Чтобы они больше не могли самовольно решать, какие новости и сообщения увидит население.

Необходимо учитывать, что для олигархов СМИ – это не столько бизнес, как инструмент информационного воздействия для защиты своих финансовых и политических интересов. Нужно принять законы, по которым одна персона не имеет права одновременно монопольно владеть целыми отраслями промышленности, несколькими телевизионными каналами и многочисленными заводами, которые работают на ее личное обогащение. Такие законы должны быть применены к абсолютно всем участникам экономического пространства, безотносительно от их политической позиции, имущественных накоплений и финансовых возможностей.

Автор: Дмитрий Скаженик

Олигархи вредны для Украины не тем, что очень богатые. Они опасны тем, что скупили власть и через купленных депутатов и других топ чиновников руководят страной с целью дальнейшего собственного обогащения в ущерб государству и прогрессу. Поэтому вопрос стоит не о "раскулачивания" и уничтожении "бизнеса", а об уничтожении политической коррупции.

Боссы украинской олигархии настолько увлеклись неудержимым самообогащением, что не способны понять: постоянная деградация общества может привести к тому, что эксплуатировать скоро уже будет некого. И верхушку абсолютно не волнует этот факт. Для них государство – это только территория тотальной и бесстыдной эксплуатации.

Говорить о европейской интеграции и достойном вхождении на равных в цивилизационное сообщество можно только условно. Модель "развития" Украины уже полностью исчерпала себя. Социум, который так и не стал гражданским обществом, не имеет политических демократических традиций, которые смогли вычистить эту тиранию.

Стоит задать вопрос, что же делать дальше? Один из вариантов ответа – начать с осознания того, что Украина нуждается в новой модели развития и изменении системы.

Олигархи ввели монополию на все. Они создали антиконкурентную среду, в которой ведение независимого бизнеса стало невозможным. Поэтому нужно исходить из того, что у олигархии есть только один настоящий враг – конкуренция.

Согласиться на введение конкурентной среды они могут только под большим давлением из вне. Их нужно поставить перед выбором: либо они теряют свои владения и финансовые сбережения на Западе, либо снимают "удавку" с шеи общества. Иначе они потеряют все в результате прихода к власти военного режима. Куда выгоднее стать просто богатыми бизнесменами, продав свои лишние активы.

Нужно, чтобы уже сейчас появилась минимальная конкуренция и конфликт интересов. Чтобы у тех, кто добровольно согласится на необходимые изменения, было больше шансов сохранить свои активы. А уже следующим шагом может стать запуск на украинский рынок нескольких крупных американских и европейских корпораций. Предварительно предоставив им гарантии по защите имущества на законодательном уровне и реформировав наконец высшие судебные учреждения.

Олигархи ввели монополию на все. Они создали антиконкурентную среду

Можно действовать и более радикально. Принудительно разделить олигархические монополии и ввести внешнее управление компаниями на конкурсной основе. Но для этого нужно будет применять силовые методы убеждения привлечения к сотрудничеству.

Партия, которая задекларирует своей главной целью преодоление олигархии и займется воплощением заявленного, может иметь шанс на политический успех. Воплотив в жизнь идею: за капитализм, но без олигархов.

Нужно закончить формирование в Украине гражданского общества, которое началось после Революции Достоинства 2014 года. Должна появиться критическая масса политически осведомленных людей, знающих, чего и как требовать от действующей власти. Чтобы политики в верхних эшелонах учитывали мнение избирателей больше, чем желание олигархов. Если олигархи больше не смогут конвертировать власть в собственном обогащении, то просто станут обычными миллионерами.

Однако вся беда в том, что только внутренними силами сделать это невозможно. Только под действием очень мощных внешних сил, не напрямую направленных на уничтожение олигархии, а на уничтожение условий, позволяющих ей беспрепятственно функционировать. Очевидно, что нужна стратегия международного сотрудничества, которая будет построена на планировании привлечения Украины к западной цивилизации. Ведь современные "украинские политики" и "государственные мужи" не способны на подобные преобразования ни по уровню компетенции, ни по своему менталитету.