Обанкротится ли Украина в 2021 году

Долги и тарифы будут расти, стабильность – уменьшатся

Если бы я писал учебник по современной истории Украины, то назвал бы пункт о 2020 годе "Большая пауза". Перманентные локдауны и закрытые границы привели к тому, что мы большую часть года просидели дома, а это не способствует общественному развитию. Однако "пауза" не означает "отмена". Поэтому все проблемы, которые мы так и не решили в прошлом году, будут давать о себе знать в текущем. Так чего же ждать украинцам от 2021-го?

Пандемия

Важнейший фактор прошлогодней истории ослабнет, но не исчезнет. Украинцы и в дальнейшем будут болеть и умирать во время третьей волны коронавируса, хоть и в меньших масштабах. Вакцинацию нынешняя власть проведет, как и большинство других своих инициатив – через те саме место. Ранее 2022 мы этой заразы не избавимся, а значит – готовьтесь к новым карантинам.

Война

Наиболее скользкая тема для прогнозирования. С одной стороны, боевые действия различной интенсивности точно будут продолжатся, реального перемирия не будет. А с другой – полномасштабное русское наступление (уровня 2014-2015 годов) крайне маловероятно. Так же немного шансов на то, что новая власть решит капитулировать (например, пустить воду в Крым).

Экономика

Пандемия + зеленая власть = продолжение обнищания. Если Украина не договорится с МВФ, на нее может ждать банкротство.

1. ВВП. Рост ВВП по итогам 2021 большинство экспертов прогнозирует на уровне + 4%. Его будут подталкивать экспорт зерновых и металлов, но будет удерживать низкий внутренний спрос. В прошлом году этот показатель был -4,6%. Однако если прошлогодняя инфляция была 3,2%, то в 2021 г. она существенно вырастет. Аналитики группы ICU ожидают ее на уровне 6%, аналитики Oxford Economics – 6,6%, эксперт Украинского института будущего – 9,5%. Короче говоря, по статистике ВВП будет расти, но реальная экономика в уровня 2019 так и не возобновится.

2. Долги. К концу 2021 сумма государственного долга Украины достигнет почти 100 млрд долларов. На этот же год придутся пиковые выплаты – Украина должна отдать 8,2 млрд внутреннего Долг (+2,7 млрд процентов) и 3,4 млрд внешнего Долг (+1,8 млрд процентов). Это в сумме почти 16 млрд долларов (430-450 млрд гривен). Также придется заплатить примерно 140 млрд гривен просроченных и дефолтных долгов, что в сумме даст 600 млрд – или 60% государственного бюджета Украины.

Правительству нужно задействовать около 20 миллиардов долларов, чтобы рефинансировать старые долги

3. Бюджет и МВФ. В течение 2021-го правительству нужно задействовать около 20 млрд долларов, чтобы рефинансировать старые долги и покрыть огромный дефицит бюджета в 230-240 млрд грн. Без МВФ и других внешних кредиторов найти их невозможно. Итак, если власть провалит сотрудничество с фондом, дефолт станет почти неизбежен.

4. Курс доллара. Ну и теперь – понятные цифры. В первом полугодии доллар может уйти вниз до 27 и даже 26 гривен. Но с лета начнет подниматься до 28-28,5 и даже 29 гривен (как заложено в бюджете). Однако есть и пессимистический прогноз – 30 гривен за 1 доллар.

Социальная сфера

На бумаге – все круто, в реальности – как всегда.

1. Зарплата. Уже с 1 января минимальный заработок украинцев будет составлять аж 6 тысяч гривен (а с 1 декабря – целых 6500, но это неточно). Также возрастает прожиточный минимум – до 2189 гривен в первом полугодии и 2294 – во втором. Дополнительно подвысили зарплаты педагогам – на 20% (нет, это не 4 тысячи долларов), и врачам – на 2-2,5 тысячи гривен (и + 300% борцам с вирусом). Однако пропорционально вырастут и налоги, взносы и штрафы.

2. Тарифы. Норма о льготном тариф 0,9 гривен за кВт/ч при норме потребления до 100 кВт отменена – теперь до 31 марта все должны платить по 1,68, а дальше будет видно. Отменены льготные тарифы на электроотопление для детских домов семейного типа, многодетных и других малообеспеченных категорий населения, при том, что средств на субсидии в этом бюджете в два раза меньше, чем в прошлогоднем. Цены на газ (и само топливо, и транспортировка) вырастут в течение года едва ли не вдвое.

Политика

Наружу будет весело, под ковром – грустно. Внутри страны власть стремительно теряет популярность, в мире она и так не имела реального авторитета. Поэтому определенные изменения в политике неотвратимы.

1. Кабмин. Наиболее провальный по итогам прошлого года государственный институт, и старт нынешнего локдауна ему икнется. Поэтому с вероятностью 50-60% произойдет или полная отставка всего состава правительства, или, что значительно вероятнее, премьера и нескольких одиозных министров. Это позволит Владимиру Зеленскому немного выпустить пар в обществе и заключить новые соглашения с олигархами за распределение мест.

Автор: Дмитри Скаженик Сергей Громенко: "Все проблемы, которые мы так и не решили в прошлом году, будут давать о себе знать в текущем"

2. Верховная Рада. Бывшего монобольшинства в парламенте де-факто нет, каждый большой вопрос давно голосуется блокировкой отдельных групп внутри "слуг" с другими партиями. Но досрочные выборы могут положить конец даже нынешнему состоянию, поэтому президенту они не выгодны и он будет делать ставку на серию локальных "договорняков". Однако определенные бонусы от перевыборов могут получить ОПЗЖ и ЕС, поэтому полностью исключать этот вариант не стоит – 30-40%.

3. Президент. Хотя Зеленского и считают самым большим неудачником прошлого года среди политиков, гарантированного победителя против него пока ни одна сила в стране выставить не может. Поэтому вероятность досрочных президентских выборов (при нормальных обстоятельствах, см. следующий пункт) – не более 5%.

Идея "Майдана без политиков" все еще довольно мощная

4. Майдан. Хотя недовольных Зеленским все больше, надо понимать, что большинство из них недовольны президентом по разным причинам. Кому-то болит продолжение войны на Донбассе, кому-то – коррупция, кому-то – фискальная политика, кому-то – пророссийский реваншизм. Вероятность того, что они сами собой объединятся и выступят с совместной повесткой дня на Майдане, крайне невысока – не более 15%. Идея "Майдана без политиков", особенно – без Петра Порошенко, все еще довольно мощная. Поэтому социальный взрыв выглядит более вероятным за политический. Однако всегда существует возможность прилета "черного лебедя" в виде российского вторжения или капитуляции на Донбассе, или резонансного насилия или попытки заключить лидеров Революции достоинства и т. д., в результате чего начнется совместный протест.

5. Местные власти. Старые региональные элиты фактически победили "слуг" на местных выборах. Но им не хватает скоординированности для того, чтобы противостоять центральной власти во всеукраинском масштабе. Поэтому в большинстве регионов установится компромисс с Киевом, но и "бунты" против некоторых решений центра станут регулярными.

6. США. Новый президент Джо Байден симпатизирует Порошенко и не любит украинских олигархов. Зеленский, как мы успели убедиться, не способен выступить против "своих" коррупционеров, поэтому найти общий язык с Белым Домом ему будет трудновато. Украина будет продолжать получать помощь США как государство, но действующей украинской власти рассчитывать на поддержку в случае внутреннего конфликта не стоит.

10 важнейших мировых трендов-2021

Напоследок – 10 главных предсказаний на будущее всего мира от американского журнала "The Economist" и мой краткий комментарий по украинским перспективам.

1. Борьба за вакцину против коронавируса. Качественные вакцины против самопальных, много доз против дефицита, страны с нормальным распределением против таких, где прививки только для элит, сознательные граждане против антивакцинаторов. Угадайте, где по этим показателям окажется Украина?

2. Неравномерное восстановления экономики. Кто-то уже поднялся на ноги, кто-то поднимается, большинство – еще лежат внизу. Мы снова отстаем.

3. Налаживание сломанного мирового порядка. Даже если Байдену повезет сделать мир стабильным, Украины это не коснется. Если мы сами не будем справляться с Россией или Венгрией, другие за нас этого делать точно не будут.

4. Американо-китайское противостояние. Господа ссорятся, а в Украине снова волосы трещат. И с Вашингтоном наше руководство не в лучших отношениях, и с Пекином мы через "Мотор-Сич" успели поссориться.

5. Противостояние крупных компаний, в том числе технологических гигантов. Нет, это для нормальных стран, это не про нас.

6. Усиление роли новейших технологий в жизни людей. Здесь да, на индивидуальном уровне больше zoom-ов и удаленной работы из дома. На государственном уровне мы способны разве что создать Укрбиткоинвидобування или Укрлайкпостач. Собственного Маска у нас тупо задавят налоговики.

7. Менее открытый мир. Карантины, коллапс туризма, продолжение упадка мультикультурализма. Ну, это не страшно. Это мы умеем. Моя хата с краю.

8. Новый шанс в борьбе с изменениями климата. Вы будете смеяться, но Украина здесь – на первых ролях. Последние 30 лет мы так активно уничтожаем собственную промышленность, что даже не выполняем квоту на выбросы вредных веществ.

Если мы сами не будем справляться с Россией или Венгрией, другие за нас этого делать точно не будут

9. Год "дежавю". Чего не сделали в 2020 – сделаем в этом. Ну, это у них дежавю, а у нас и этот, и следующий – год сурка. Популизм, некомпетентность, крадивныцтво – все как всегда.

10. Новые вызовы и риски. Спасибо, очень благодарны, мы еще старые не преодолели.

На этом все. Сохраните себе этот прогноз – и в декабре встретимся, посмотрим, насколько он оправдался.

Если будет еще кому встречаться.